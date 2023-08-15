Моря и озера Казахстана - что стоит посетить?

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Соленые озера, высохшие моря, пляжи с белоснежным песком или черной галькой - отдых в Казахстане можно провести не только на Каспии. Зачем ехать на Аральское море и где найти казахстанскую Голубую лагуну? Интересные места для туристов в нашем материале.

Туристов из России в Казахстане привлекает отсутствие языкового барьера, культурное наследие и, конечно, богатая природа. В республике можно найти моря и чистейшие озера, заснеженные горы и каньоны.

Считается, что Казахстан - родина тюльпанов, в республике водятся краснокнижные животные и птицы, также сюда прилетают розовые фламинго. Отдых в Казахстане будет неполным, если не познакомиться с его знаменитыми водоемами.

Озеро Балхаш

Балхаш относится к самым крупным озерам, оно считается жемчужиной Казахстана. Располагается этот водоем в Алматинской области на границе с Киргизией.

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Чем знаменито озеро Балхаш? Первая особенность в том, что водоем состоит из двух частей: одна часть озера соленая, другая - с пресной водой из рек Или и Караой.

Вторая особенность - богатство воды Балхаша микроэлементами и минералами. Она содержит магний, кальций, марганец, натрий.

Третья особенность состоит в разнообразии животного мира: на озере можно встретить пеликанов, лебедей, в воде водится до 30 видов различных рыб, а возле водоема обитают лисы и кабаны.

Соленое озеро Алаколь

Главное соленое озеро Казахстана находится между Восточно-Казахстанской и Алматинской областями. Ближайший крупный город - Алматы.

Алаколь славится целебными свойствами, его вода богатая солями и минералами, содержит почти всю таблицу Менделеева.

Воздух в этом месте соленый и наполнен ароматами степных трав. На берегу можно найти черную вулканическую гальку, она помогает обрести спокойствие и способствует снижению стресса.

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На озере можно заняться грязелечением. Сероводородная лечебная грязь Алаколя рекомендована при легочных и кожных заболеваний, болях в суставах. Многие говорят, что те, кто посещают озеро Алаколь в течение года не болеют простудными заболеваниями. Перед тем, как опробовать не себе целебную грязь стоит проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний.

Голубая лагуна в Казахстане

Удивительно красивый карьер, получивший название Голубая лагуна, можно найти неподалеку от столицы Казахстана. Название карьер получил из-за известняковых скал и необычной яркой воды. Цветом карьер обязан глинистым минералам, это отличное место для фотосессий. Однако купаться там не рекомендуется - карьер с ярко-голубой или бирюзовой водой долгое время был местом токсичных отходом завода силикатных кирпичей.

Аральское море

Некогда крупное соленое озеро, а ныне почти высохший водоем, находится на границе Казахстана с Узбекистаном, и разделено на Малое и Большое Аральское море.

Аральское море за последние годы потеряло большую часть своего объема, и рискует исчезнуть совсем. Посетить это море стоит для того, чтобы посмотреть на так называемое кладбище кораблей и необычные пейзажи Аральского моря.

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Тем, кто любит совмещать отдых с оздоровлением, будет полезно знать, что на Аральском море есть целебная грязь, которая, по слухам, лечит даже бесплодие.

Актау и Каспийское море

Крупный и активно развивающийся город Актау расположен на берегу Каспийского моря и является главным морским курортом Казахстана. Традиционный пляжный отдых на море в Казахстане можно совместить с посещением достопримечательностей.

inaktau.kz

Скальная тропа - идеальное место, чтобы полюбоваться видами на Каспийское море, насладиться красивыми рассветами и закатами на отдыхе. Тропа пролегает между скалами и морем, ее протяженность составляет 1,5 км. На скальной тропе в Актау имеется смотровая площадка со скамейками. Красиво это место выглядит по вечерам, когда скалы подсвечивают цветные огни, а на берегу моря играет музыка.

Постамент «Каравелла» - визитная карточка Актау, находится в самом центре города. Это бронзовая копия каравеллы Санта Мария Христофора Колумба, выполненная из гранита и покрытая платиной.

Мечеть «Бекет Ата». Мечеть получила название в честь религиозного просветителя Бекет-ата, который исцелял людей. Здание было построено в 2000-2003 годах, его высота составляет около 50 м. Найти ее можно в предгорьях Устюртского плато.