Михримах-султан: что нужно знать о посещении мечети дочери султана Сулеймана в Ускюдаре

Мечеть Михримах-султан представляет собой величественный образец исламской архитектуры XVI века. Расскажем, где находится мечеть Михримах-султан, когда ее построили, почему эта мечеть важна, как до нее добраться и что там посмотреть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечеть Михримах-султан - одна из главных достопримечательностей района Ускюдар. Она была первой из двух мечетей, которые носят имя Михримах-султан - любимой дочери османского султана Сулеймана I и Хюррем-султан. Как и ее мать, Михримах занимала очень влиятельное положение и интересовалась внутренней и зарубежной политикой Османской империи. Помимо мечети в Ускюдаре имя Михримах-султан носит мечеть в Эдирнекапы, построенная по распоряжению самой османской принцессы в 1566 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится мечеть Михримах-султан?

Мечеть Михримах-султан в Ускюдаре стоит на берегу Босфора в азиатской части города. Недавно отреставрированная мечеть величественно возвышается над набережной, откуда открывается прекрасный вид на европейскую часть Стамбула. Рядом с мечетью расположен паромный причал Ускюдара. Из-за этого соседства мечеть еще называют Искеле Джами или “мечеть на причале”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили мечеть Михримах-султан в Ускюдаре?

Мечеть спроектировал главный османский архитектор Мимар Синан, строительство велось в период с 1546 по 1548 год. Мечеть стала одной из ранних крупных работ Синана, который служил в то время главным архитектором Стамбула, но в ней уже видны черты его формирующегося стиля. Михримах-султан стала единственной мечетью Синана, главный купол которой окружен тремя полукуполами. Например, мечеть Шехзаде имеет четыре полукупола. За прошедшие столетия мечеть несколько раз реставрировалась.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему важна мечеть Михримах-султан в Ускюдаре?

Мечеть Михримах-султан служит не только свидетельством архитектурного мастерства Мимара Синана, но и одним из символов культурного и художественного наследия Османской империи. Османская архитектура известна своим величием и гармоничным сочетанием исламских и византийских традиций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя это религиозное здание красивое само по себе, у него есть интересная история. Мечеть получила свое имя в честь дочери султана Сулеймана Великолепного. Михримах на фарси означает "солнце и луна". По легенде, в Михримах был влюблен архитектор Синан, выразивший свои чувства в архитектуре. Но дочь Сулеймана вышла замуж за Рустем-пашу, ставшего впоследствии великим визирем. И в день рождения Михримах, когда солнце скрывается за другой мечетью Михримах-султан в Эдирнекапы, также построенной Синаном, из-за мечети в Ускюдаре появляется луна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до мечети Михримах-султан в Ускюдаре?

Мечеть Михримах-султан находится рядом со станцией Ускюдар подводного тоннеля Мармарай и всего в 300 метрах (5 минут пешком) от паромного терминала, что позволяет легко добраться практически из любого района Стамбула;

По линии метро M5 до Ускюдара можно доехать из удаленного района Чекмекей;

Из района Кадыкей, расположенного тоже в азиатской части, можно доехать на одном из автобусов, остановки есть рядом с мечетью. Трамвайных остановок рядом с мечетью нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в мечети Михримах-султан в Ускюдаре?

Этот архитектурный шедевр с двумя элегантными минаретами и изящным внутренним убранством был частью комплекса, в который также входили караван-сарай, медресе, школа, больница и кухня. К настоящему времени сохранилось только медресе, где теперь находится медицинский центр, и здание начальной школы. На территории комплекса также можно увидеть фонтан султана Ахмеда III в стиле османского рококо, пристроенный позже, в 1728 году. В мечети множество красивых винтажных окон, высокие мраморные колонны и расписанные цитатами из Корана стены.