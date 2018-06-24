Михайло, Меджнун, король Лир: самые главные роли Нодара Шашик оглы

Актером Нодар Шашик оглы хотел стать с детства. После Щукинского училища он попал в Театр имени Вахтангова, а в кино дебютировал у Сергея Юткевича в компании с Акакием Хоравой, Серго Закариадзе и Верико Анджапаридзе. Расскажем о том, как складывалась карьера Шашик оглы в кино и театре, а также о ролях, которые сам актер называл самыми важными и любимыми.

Почему Нодар Шашик оглы решил стать актером?

Нодар Шашик оглы родился 13 марта 1927 года в Батуми. Брат его отца – Ульви Раджаб – играл в Азербайджанском драматическом театре в Тбилиси, потом стал одним из ведущих актеров Азербайджанского драматического театра в Баку, а сестра матери – Нино Цагурия – была солисткой оперного театра в Тбилиси. Театром Нодар интересовался с детства: он хорошо читал стихи, а его первой ролью в школьном спектакле стал Спартак. По словам актера, за талант ему "прощали хулиганство, когда пропускал уроки, дрался".

Даже не закончил десятилетку, и пришлось сдавать экзамены экстерном

– актер.

Учеба в Москве и начало актерской карьеры

В 1945 году Шашик оглы приехал в Москву, чтобы поступить в театральный вуз, однако первая попытка оказалась неудачной. На следующий год он был принят в Театральное училище имени Щукина, после его окончания в 1950 году стал актером Театра имени Вахтангова, а потом перешел в Московский театр драмы и комедии. В кино Шашик оглы дебютировал в 1953 году в историческом фильме Сергея Юткевича "Великий воин Албании Скандербег", его партнерами на съемочной площадке были выдающиеся актеры Акакий Хорава, Борис Тенин, Серго Закариадзе, Александр Вертинский, Верико Анджапаридзе, Олег Жаков.

В 1954 году Шашик оглы сыграл одну из главных ролей в фильме-сказке "Андриеш" – режиссерском дебюте Сергея Параджанова.

Самые важные кинороли

Следующей киноработой актера стала главная роль в фильме "На дальних берегах", который режиссер Тофик Тагизаде снял на "Азербайджанфильме". Сценарий Гасан Сеидбейли и Имран Касумов написали по мотивам своей повести. В ее основе – подвиги советского разведчика, участника движения Сопротивления, героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, который в годы Второй мировой войны сражался в партизанском отряде в Югославии и Италии.

Премьера фильма в Баку состоялась 18 августа 1958 года, через несколько дней он был показан на I международном кинофестивале стран Азии и Африки в Ташкенте, а во всесоюзный прокат вышел в октябре. "На дальних берегах" имел большой успех у зрителей и – наряду с появившимся десятью годами раньше "Подвигом разведчика" – положил начало череде кинокартин о разведчиках в тылу врага в годы войны, а Шашик оглы сразу приобрел огромную популярность.

Роль героя-разведчика Мехти Гусейнзаде по прозвищу Михайло стала моей визитной карточкой

– актер.

Вместе с тем, по словам актера, потом в нем "видели только этого героя", и возникла опасность стать "заложником образа":

Подобная роль и рождает человека как артиста, и эта же роль и губит!

В конце 1950-х – начале 1960-х актер много снимался на "Азербайджанфильме". Он сыграл главные роли в фильмах "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Маттео Фальконе", "Утро", "Наша улица", "Лейли и Меджнун", "Телефонистка". Роль Меджнуна Шашик оглы называл одной из самых любимых и "по-настоящему трудной".

Все великие писатели Востока считали обязательным написать поэму о Лейли и Меджнуне. Один Физули отошел от неких прописных правил. Его Меджнун – это безумец от любви. И вот режиссер Лятиф Сафаров, взяв материал Физули, преподнес этого персонажа как человека, родившегося не в свой век

– Шашик оглы.

Ленинградский театр драмы имени Пушкина

Много лет Шашик оглы был актером Ленинградского государственного театра драмы имени Пушкина (нынешний Александринский театр).

Это бывший императорский театр, и он всегда отличался актерским составом. Там работали актеры, благодаря которым я пошел в искусство

– актер.

В 1962 году, когда Шашик оглы был принят в Пушкинский театр, на его сцене играли Николай Черкасов, Юрий Толубеев, Василий Меркурьев, Николай Симонов, Александр Борисов, а художественным руководителем был Леонид Вивьен. Своими любимыми ролями этого периода Шашик оглы называл дона Гуана в пушкинском "Каменном госте", матроса Гущу в пьесе Александра Штейна "Между ливнями" и Кшиштофа Максимовича в спектакле "Час пик" по одноименной повести Ежи Ставинского.

Русская драма в Баку

В 2003 году Шашик оглы стал актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В 2005 году народный артист Азербайджана сыграл шекспировского короля Лира – роль, о которой он давно мечтал.

Я ни за что не взялся бы за эту работу, если бы в театре не было актера такого высокого класса, как Нодар Шашик оглы, следом за которым на протяжении почти трех часов, проживая на сцене нечеловеческие страсти, тянутся остальные участники спектакля

– постановщик "Короля Лира", главный режиссер театра Александр Шаровский.

А сам 78-летний артист после премьеры признался:

Это вершина. Теперь я могу сказать, что сыграл все роли, о которых мечтал.

Позже Шашик оглы говорил, что ему "очень тяжело играть эту роль", он бывает "измотан до предела", но получает "колоссальное удовольствие от этого спектакля". В 2006 году за эту работу актер был удостоен золотой медали Союза театральных деятелей Азербайджана и премии "Золотой дервиш".

На вопрос, какую свою роль он любит больше – Михайло или короля Лира, Шашик оглы отвечал:

"Дальние берега" – это случай, а "Король Лир" – это справедливость.

В последний раз он вышел на сцену в начале 2012 года, 12 апреля 2013 года актер скончался и был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.