Мальдивы останутся без туристов из-за скандала с Индией?

Над Мальдивами нависла угроза остаться без одной из основных категорий туристов - граждан Индии. Официальные лица туристического рая нелестно высказались в отношении лидера соседней страны, спровоцировав дипломатический скандал. Расскажем, в чем суть конфликта между Мальдивами и Индией, что будет с индийскими туристами на островах.

Что сделал Моди?

4 января премьер-министр Индии Нарендра Моди в одной из соцсетей выложил фотографии с отдыха на островах Лакшадвип, расположенных на юге страны в Лаккадивском море, омывающем также и Мальдивские острова. На одной из фотографий Моди запечатлен в маске для снорклинга, а на другой - он сидит на кресле на берегу моря. Вернувшись с отдыха на архипелаге, премьер-министр Индии рассказал своим подписчикам, что ”спокойствие Лакшадвипа дало ему возможность подумать о том, как работать еще лучше для благополучия 1,4 млрд индийцев”. Он также призвал всех, кто хочет испытать неизведанное, отправляться на Лакшадвип.

Как отреагировали Мальдивы?

В своих постах Моди никоим образом не упомянул Мальдивы, однако восхваление им прекрасной природы менее известного индийского архипелага вызвало гнев среди мальдивских чиновников, которые уличили премьер-министра соседней страны в продвижении местного курорта. Трое заместителей министра занятости молодежи, информации и искусств в комментариях под постом Моди назвали его ”израильской марионеткой”, ”клоуном” и ”террористом”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индия vs Мальдивы

Индия быстро отреагировала на высказывания мальдивских чиновников. Высокопоставленные официальные лица государства и звезды Болливуда начали постить в соцсети фотографии Лакшадвипа, противопоставляя его туристическую привлекательность мальдивской. 8 января индийский портал для путешественников Easemytrip призвал граждан Индии бойкотировать отдых на Мальдивах. Пользователи соцсети начали постить скриншоты с отмененными бронированиями с хэштэгом #бойкотМальдивам.

Не выдержав давления со стороны большого соседа, правительство Мальдив сдалось: все трое сотрудников министерства, оставившие неприятные комментарии под постом Моди были отстранены. Руководство островного государство поспешило дистанцироваться от незадачливых чиновников, заявив, что все мнения, ими высказанные, носят исключительно ”личный характер” и не отражают позицию государства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мальдивы и туризм

Для Мальдив, небольшого островного государства в Индийском океане, туризм - одна из основных статей дохода. Туристическая отрасль начала развиваться на островах в 1970-х годах, и вскоре Мальдивские острова стали одним из самых популярных в мире направлений для отдыха. В 2019 году Мальдивы благодаря туристам заработали $3 млрд - четверть своего годового бюджета. В результате пандемии коронавируса, когда приток туристов, в частности, из Китая и России, значительно снизился, Индия стала основным источником туристического дохода страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лакшадвипские острова

Территория индийских Лакшадвипских островов, расположенных в 160 км от Мальдив, в 10 раз меньше, чем сами Мальдивы. До недавнего времени острова ежегодно посещали не более, чем 10 тыс. туристов в год, притом почти все - жители Индии. В 2021 году правительство Моди сообщило, что видит огромный нереализованный потенциал архипелага в Индийском океане. В случае, если на Лакшадвипе будет развита туристическая инфраструктура, не уступающая мальдивской, по островному государству, население которого чуть более полумиллиона человек, будет нанесен серьезный удар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При чем тут Китай?

Дипломатическо-туристический скандал между Мальдивами и Индией разыгрался на фоне визита президента Мальдив Мохамеда Муиззу в Китай с целью укрепления двусторонних отношений. На протяжении многих лет Мальдивы, будучи небольшим государством в Южной Азии, тяготеют то к Индии, то к Китаю. Нынешний президент островного государства победил на прошлогодних выборах под лозунгом ”прочь Индия”, а свой первый зарубежный визит, в отличие от большинства своих предшественников, он совершил не в Индию, а в Турцию. Второй - в Китай. Его правительство также намерено выгнать военный контингент из 80 индийских военнослужащих, размещенный на островах.

В свою очередь Китай не против более тесного сотрудничества с государствами региона в рамках своего соперничества с Индией. 10 января председатель КНР Си Цзиньпин повысил уровень китайско-мальдивских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. В ответ Муиззу поблагодарил Си Цзиньпина за ”вклад в экономический успех и инфраструктурное развитие Мальдив”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между молотом и наковальней

Несмотря на то, что президент Мальдив тяготеет к Китаю, островное государство не может себе позволить разногласия с Индией. Все дело в том, что и Китай, и Индия - два основных источника дохода Мальдив:

Количество туристов, прибывающих на острова в Индийском океане из Китая и Индии, примерно одинаковая — 10-11%.

Как у Индии, так и у Китая огромное количество текущих инфраструктурных проектов на Мальдивах, от которых ни одно из государств отказываться не собирается.

Кроме того, Индия и Китай - основные кредиторы Мальдив, хотя Китай по этому пункту значительно опережает Индию: Пекину Мале задолжал почти $ 1,4 млрд, а Нью-Дели - всего $ 123 млн.

Мальдивы останутся без туристов?

Скорее всего, дипломатический спор удастся разрешить в ближайшее время, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в разрыве отношений. Для Нью-Дели Мальдивы - один из важнейших морских соседей по региону Индийского океана. К тому же, островное государство занимает приоритетное положение в программе индийского правительства ”Добрососедство на первом месте”. В свою очередь руководство Мальдив уже отреагировало на ситуацию, отстранив чиновников-зачинщиков скандала и отметив, что не разделяет их мнение.

Кроме того, Лакшадвипские острова пока что не могут конкурировать с Мальдивскими, поэтому едва ли в следующие несколько лет Мальдивы столкнуться с падением количества туристов из Индии.