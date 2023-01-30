Кто такие амбалы: откуда приезжали, чем занимались, как работали

Слово "амбал" прочно вошло в русский разговорный язык благодаря писателям "одесской группы". Сочный и неповторимый южный жаргон так характеризовал людей, обладающих недюжинной физической силой. А где в Одессе такого сорта граждане могли себя проявить? Конечно, в порту, разгружая самые тяжелые грузы.

Даль в своем толковом словаре отмечал форму "амбальный": "рабочий, таскающий товары на суда и обратно в амбары", т.е. связывал происхождение слова с местом разгрузки и хранения товара. В тюркских языках слово "амбал" означает "грузчик, носильщик". Оно восходит к арабскому глаголу "хамала" - "нести, везти". На турецких рынках грузы переносил "хамал" - носильщик. До настоящего времени бакинцы употребляют выражение "хамбаллыг", т.е. выполнить тяжелую работу почти задаром.

Одесса в своей время была законодателем моды на босяцкую культуру и сленг, но, судя по происхождению самого слова, первые амбалы появились раньше, чем южный порт на Черном море прославился на всю Россию. Обратимся к астраханским реалиям середины XIX столетия.

Палитра астраханского порта

Астрахань как портовый город в тот период уступал только Одессе. Для навигации к городским пристаням прибывало до 900 пароходов, свыше 2700 барж. На Волге располагались плавучие города-суда, население которых в период навигации превышало 60 тысяч человек. Погрузка-разгрузка на пристанях шла непрерывно. Спрос на рабочие руки постоянно возрастал. Особенно на физически сильных работников, способных выдерживать колоссальные нагрузки.

Характерной чертой астраханской торговли этой эпохи были сильные позиции персидского купечества, державшего суда и торговые дома в городе даже во времена русско-персидских войн.

Самыми крупными судовладельцами в Астрахани середины XIX столетия были купцы азербайджанцы Абуталиб Мир Багиров, Алиакбер Аджи Усейнов, Рза Шафиев, Ады Медыев, Мирза Казимов. Совокупные обороты от перевозки товаров этих купцов Министерство финансов оценивало до полумиллиона рублей ежегодно.

Не только богатые купцы, но и низшие сословия составляли красочную палитру астраханского порта. Именно из этой среды и происходили персидские "амбалы", которые в дальнейшем распространились на все портовые города Прикаспия и Волжского пути. Их, вне зависимости от места работы, объединял общий тяжкий труд.

Как заманивали на тяжелую работу?

Но как можно было соглашаться на подобную работу, которая за короткий срок могла свести человека в могилу? На что могли прельститься рабочие-персы и кавказцы в поисках лучшей доли? Оказывается, схема "рекрутинга" в середине XIX столетия мало отличалась от современных моделей зарабатывания сверхприбыли посредниками, к примеру, на поставке нелегальных рабочих из Мексики в США.

В материале "Персидская Астрахань" подробно описывается процедура найма рабочих в Персии. На тяжелую работу подрядчики заманивали высокой оплатой труда, обещали бесплатный проезд в Астрахань и обратно, а также бесплатное жилье, стол, чай, сахар и булку. "Рекрутерами", как правило, выступали мусульманские посредники.

Дальнейшая схема не отличалась оригинальностью. Получив от подрядчика деньги на несколько месяцев вперед, амбал отправлялся в Россию. Для экономии средств заказчики перевозили наемных рабочих партиями в 50-100 человек. По прибытии в порт перс оказывался в полной зависимости от подрядчика, таская ящики по 10-12 пудов, рабочий день был фактически не нормирован. Выйти из кабалы у подрядчиков было практически невозможно.

Рабочих бессовестно обманывали при конечном расчете, да так, что многие еще и оставались перед владельцем в долгу. Достаточно отметить, что подрядчики с условного груза в 1000 пудов получали по 6 рублей, а грузчикам из этой суммы доставалось только половина — 3 рубля.

Персидская беднота жила в крайне скудных условиях. Многие не могли позволить себе отдельное жилье. Многодетные семьи снимали углы в комнатах, разделенных занавесками. Только в начале 1907 года в Астрахани было открыто благотворительное общество — Попечительство о бедных персиянах города Астрахани, существовавшее под покровительством персидского консула и материально помогавшее в городе преимущественно подданным персидского шаха. До этого момента амбалы были фактически предоставлены сами себе.

Путь амбала

Из Астрахани персидская и кавказская беднота в поисках работы перемещалась по всему Волжскому речному пути. Многие нанимались бурлаками, шли работать на разгрузке в крупные города Поволжья. Причем из сохранившихся фотографий начала ХХ столетия вовсе не складывается впечатление, что по своему физическому строению это были истинные "пехлеваны". Усталые, худые, среднего роста мужчины, с печатью усталости на лице, похожие на знаменитых носильщика репинских бурлаков.

В рассказе В. В. Вересаева "Встреча" упоминается характерный эпизод:

Весело улыбаясь, господин рассказывал: выхожу из вокзала. Извозчиков не видно, только стоит несколько амбалов. А амбалы – это персы-носильщики; за несколько копеек делают работу такую, что смотреть жутко. Идет, например, по улице и несет на спине – рояль! Один несет

Вересаев описывал более позднюю эпоху и другой город, где персы освоили смежную профессию – носильщиков. Но суть от этой перемены мест не меняется. Тяжелая работа, скудная пища, нищенский заработок.

Путь амбала прошли многие русские писатели и общественные деятели этой эпохи. Алексей Пешков в 1891 г., во время второго пешего "хождения по Руси", работал в порту грузчиком, выдержав 12 часовой рабочий день, получая за это по 75 копеек в сутки. Замечательный бытописатель Москвы Владимир Гиляровский тянул баржу по Волге, а затем поступил работать грузчиком-крючником, перетаскивая мешки с мукой. Заслуга русских писателей в том, что они отразили в своих произведениях образы тружеников-босяков, амбалов, сохранявших чувство достоинства в тяжелейших условиях бесправной работы.

Впрочем, не только в России сохраняют память о тружениках портовых пристаней и базаров. В Турции можно увидеть памятник грузчику (Hamal). Он установлен в Стамбуле на Гранд Базаре – одном из крупнейших крытых рынков в мире.