Кто такая Пэм Бонди - будущий генеральный прокурор США?

Кого Дональд Трамп выбрал на пост генерального прокурора, в чем важность этой должности и что изменится для политического истеблишмента Америки?

Замена Мэтта Гетца

НА этой неделе чреда безупречных политических шагов Дональда Трампа по закреплению на политическом Олимпе Америки была прервана неудачей: Мэтт Гетц, которого он выбрал в качестве кандидата на пост генерального прокурора страны, отозвал свою кандидатуру. Гетц, 42-летний конгрессмен от Республиканской партии и сторонник Трампа, не смог получить одобрение большинства Сената в связи с секс-скандалом: его обвиняют в непристойном поведении в отношении несовершеннолетней девушки.

Несмотря на неудачу с Гетцом, Трамп не отчаялся и всего через несколько часов после отзыва своей кандидатуры Гетцем объявил о новом претенденте на пост генерального прокурора - Пэм Бонди. В посте в собственной социальной сети Truth (”Правда”) он написал, что Бонди - настоящий борец за дело ”Америки, которая прежде всего” и замечательно справиться с руководством министерством юстиции.

Кто такая Пэм Бонди?

59-летняя Пэм Бонди - давняя сторонница Трампа, которая занимала должность главного прокурора Флориды в 2011-2019 годы. В среде республиканцев она считается более приемлемой кандидатурой на пост генерального прокурора, благодаря более традиционным и умеренным политическим взглядам, чем у Гетца.

Карьеру в качестве юриста Бонди начала в 1990-х, когда работала заместителем прокурора штата во флоридском округе Хилсборо. Проработав 18 лет в качестве обвинителя, она вела самые разные дела - от домашнего насилия до убийств. До 2000 года была демократом.

В 2010 году Бонди была избрана на пост главного прокурора Флориды. За годы в должности прокурора штата она заработала себе репутацию сторонницы ослабления Закона о доступном медобслуживании и борьбы против торговли людьми.

Пэм Бонди и Дональд Трамп?

В 2019 году, после двух сроков в качестве главного прокурора Флориды, Пэм Бонди была нанята компанией, аффилированной с Дональдом Трампом, а через год присоединилась к команде юристов, которые защищали Трампа во время его первого импичмента. В 2020 году Пэм Бонди поддержала Трампа после того, как он объявил себя победителем президентских выборов. Она также открыто выступала против обвинений, которые в разное время выдвигались против Трампа.

В чем важность генерального прокурора США?

Генеральный прокурор США - глава министерства юстиции и советник президента по всем юридическим вопросам. Кроме того, министерству юстиции и, соответственно, генеральному прокурору подотчетно ФБР - служба внутренней разведки и безопасности. В свою очередь Дональд Трамп, еще во время предвыборной кампании предупреждал, что когда одержит победу, то все ”мошенники”, которые ответственны за предвыборные манипуляции будут наказаны по всей строгости закона. Назначив прокурором свою союзницу и сторонницу, Пэм Бонди, Трамп обеспечил себе возможность исполнить свои угрозы в отношении оппонентов.

Кого накажет Трамп?

Избранный президент США многих считает своими врагами, называя их ”внутренней угрозой, даже большей, чем Китай и Россия”. Среди тех, кто, по мнению Трампа, угроза для Америки, радикальные левые, коммунисты и глубинное государство, а также целый ряд вполне реальных лиц и компаний, в том числе:

Конгрессмен Адам Шифф, который во время первого срока Трампа (в 2017-2021 годах) критиковал его за связи с иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. Шифф также поддерживал первый процесс импичмента против Трампа.

Нэнси Пелоси, 84-летняя бывшая спикер Палаты представителей, которая не давала Трампу продвигать его повестку в Конгрессе. Пелоси называла Трампа угрозой демократии.

Марк Милли, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, по мнению Трампа, должен быть осужден за предательство: в годы первого президентства Трампа он дважды связывался с китайскими генералами, чтобы убедить их в том, что американский президент не собирается нападать на Китай.

Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, по мнению Трампа, должна быть приведена к ответственности за ”самое крупное преступление современности” - за допущение массовых незаконных пересечений американских границ как во время президентства Трампа, так и во время срока Байдена.

корпорация Гугл. Трамп заявил, что проинструктирует министерство юстиции инициировать уголовное расследование в отношении компании за то, что она показывала только плохие результаты поиска по запросу ”Дональд Трамп” во время предвыборной кампании.