Кто такая Барби и почему она популярна: фильмы и нейросети

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На фоне всемирного интереса к новому фильму ”Барби” режиссера Греты Гервиг, который в мировом прокате за первые пять дней успел собрать более $470 млн. Недавно завирусилась нейросеть, с помощью которой можно превратиться в Барби или Кена. Рассказываем, кто такая Барби и почему она популярна.

Кто такая Барби?

Барби - кукла, созданная американкой Рутт Хэндлер, которая вместе с мужем основала компанию Mattel по производству фоторамок. 9 марта 1959 года Рутт Хэндлер представила Барби, полное имя которой Барбара Миллисент Робертс, на Американской международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке. Барби названа в честь дочери Рутт - Барбары, а вдохновлена бумажными куклами с отдельной одеждой. Кен - давний друг и партнер Барби - был назван в честь сына Рутт - Кеннета. Кен и Барби - одни из самых популярных в мире вымышленных персонажей.

Откуда Барби родом?

История происхождения Барби была рассказана в серии книг, выпущенных в 1960х годах. Барби родом из несуществующего на самом деле города Уиллоус в штате Висконсин. У Барби семеро братьев и сестер, а также есть кузина, которая живет в Великобритании.

Барби-знаменитости

Несколько знаменитостей были запечатлены в образе куклы ”Барби”. Первой из них стала супермодель Твигги в 1967 году. Среди других знаменитостей, ставших Барби - Шер, Элизабет Тейлор, Элвис и Присцилла Пресли, Ники Минаж, Бейонсе, Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Грейс Келли, Одри Хэпберн, Джоан Роулинг, Мэрилин Монро.

Первая Барби

Первые Барби, которые продавались в американских магазинах, были одеты в полосатый купальный костюм. Куклы смотрели не вперед, а слегка косились в сторону и не показывали зубы. Кроме того, первые Барби были представлены в двух вариантах: со светлыми и темными волосами. Однако модели со светлыми волосами всегда раскупались лучше. Первые Барби стоят невероятно дорого: на аукционах их цена превышает $25 тыс.

Барби-карьеристка

За более чем 60 лет существования, Барби сменила более 250 профессией: она успела побывать в космосе, поработать врачом и даже шесть раз баллотировалась в президенты. Создательница куклы Рут Хэндлер намеренно сделала Барби карьеристкой, таким образом продвигая идею о том, что женщина может состояться в профессиональном плане ничуть не хуже любого мужчины.

Барби - икона стиля

В гардеробе у Барби более миллиарда самых разных нарядов, которые создавались для нее с 1959 года. Среди известных модельеров, шивших наряды для Барби - Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Майкл Корс, Вера Вонг, Тьери Мюглер, Карл Лагерфельд, Александр Маккуин, Стелла Маккартни, Роберто Кавалли и многие другие. Иногда одежда, которая продается для Барби, стоит дороже, чем сама кукла.

Цвет Барби

В системе подбора цвета Пантон цвет Барби - PMS 219. Он используется на логотипе компании Mattel, а также на всех продуктах ”Барби”.

Почему Барби так популярна

Кукла Барби популярна по двум причинам: во-первых, в конце 1950х- начале 1960х Барби действительно произвела революцию в мире игрушек для девочек по всему миру, а во-вторых, благодаря колоссальному маркетингу компании Mattel. Барби активно рекламируют почти 60 лет и продают в более чем 150 странах мира. Очередной виток популярности Барби начался в этом году, благодаря фильму ”Барби” (киноподразделения компании Mattel - Mattel Films) с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, глобальная кампания в поддержку которого продолжается уже много месяцев.