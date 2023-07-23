Кофе по-сухумски – что это? История возникновения

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На отдыхе в Абхазии непременно надо попробовать кофе по-сухумски. Расскажем об истории возникновения, легендарном месте со знаменитым кофе - сухумской "Брехаловке", технологии приготовления и подачи напитка.

Кофе по-сухумски можно назвать одной из достопримечательностей Абхазии. Это одна из вещей, которые надо обязательно попробовать, отдыхая в этой чудесной южной стране.

История возникновения кофе по-сухумски

К концу XIX века в Сухум переселились турки, понтийские греки и армяне. Именно они популяризировали культуру приготовления кофе по-восточному. Жизнь города стала невозможна без терпкого и ароматного напитка. Старые и молодые сухумцы веселились, горевали, спорили, заключали торговые сделки, играли в нарды, шахматы и домино за чашкой кофе. Кофе стал причиной и поводом встреч.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В своих воспоминаниях Всеволод Стратонов - астрофизик и профессор, пишет об оживленной Сухумской набережной, чьей неотъемлемой частью стал кофе:

"Бульвар, набережная — полны народу. Гремит полковой оркестр. По аллеям снуют и прибывшая сюда с севера публика, ищущая в этом мягком климате исцеления от легочных заболеваний, и местные щеголи, и щеголихи, и деловые сухумцы, оторвавшиеся от дневных забот, и абхазцы и мингрельцы в своих черкесках, с блеском серебра на гозырях и кинжалах. Пестрая, веселая, по-южному говорливая толпа! Выходящие на набережную кофейни переполнены. Скромные помещения, неприхотливая обстановка, но зато какое кофе! Настоящее турецкое. Сидящие здесь турки понадевали новые алые фески. Скрестили ноги и медленно, молча, пьют свое кофе. Целыми часами сидят здесь, сменяя чашку кофе на душистый кальян. Из-за клубов табачного дыма безмолвно созерцают развертывающуюся перед ними панораму моря, блещущую иллюминационными огнями судов, и небо, также не отстающее в блеске своих огней"

Где попробовать настоящий кофе по-сухумски?

Сухумский бульвар, 1970 год, только открывшаяся кофейня "У Акопа", названая посетителями по имени хозяина – Акопа Баляна, быстро набирает популярность и приживается среди богемы и интеллигенции. Жители Сухума, с радостью захаживают сюда на чашечку кофе, и по совместительству дискуссию о будущем страны, пару партий шахмат, приятное молчание в кругу друзей или даже глубокий диалог метафизического уровня.

Gluuuum, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Поэт Евгений Евтушенко побывал в кофейне и заявил, что сам Маркес позавидовал бы тем сюжетам, которые можно почерпнуть за чашечкой кофе на сухумской набережной. Исаак Бабель писал, что надобности посещать кабинеты чиновников Сухума – нет, все можно решить и обговорить тут, за чашечкой кофе и бокалом "Изабеллы".

Место становится знаменитым, ходят легенды, что в 1993 году перед боями, люди договаривались о встрече "У Акопа", уже после войны, если их дома будут разрушены. После окончания войны кафе было переименовано в "Брехаловку", построенную на месте руин от бомбежек. "Брехаловка" осталась местом сбора совершенно разных людей и историй, и не утратила своего очарования.

В своих воспоминаниях русский поэт Лев Рубинштейн точно передает атмосферу места:

"Цивилизованность, западность, "европейскость" в данном случае обеспечивались наличием салфеточек, блюдечек, кофейничков, латинским шрифтом в меню, прохладной любезностью официантов. Альтернативой этой хорошо сервированной североевропейской мути выступали сухумские или ереванские кофейни: раскаленный песок, убойный деготь в маленьких чашечках, нарды, кайф, мухи. Но это не кафе, это кофейня — медлительная, медитативная, не замечающая течения времени"

Акоп Балян умер в 2000 году. Сейчас местом владеет муж его дочери – Алексей Саркисян. Он также открывает кофейню ранним утром, варит кофе и беседует с посетителями.

Богатая история и вкусный кофе – сделали "Брехаловку" популярным туристическим местом. Любой желающий может выпить кофе на набережной Махаджиров и вместе с этим ощутить колорит Сухума.

Gluuuum, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Кофе по-сухумски: рецепт

Рецепт кофе по-сухумски схож с рецептом приготовления восточного кофе. На специальный кварцевый песок, хотя подойдет и простой, очищенный, ставят традиционную турецкую турку, она же джезва. Преимущество такого способа – скорость приготовления, за счет равномерного нагрева стенок посуды. В результате напиток получается густым и пенистым. Для приготовления используются зерна арабики самого мелкого помола.

Алексей Саркисян рассказал Sputnik Абхазия о способе приготовления кофе в "Брехаловке":

"Если мамалыгу варишь на газе или на костре, есть разница? Несомненно, есть. Песок одновременно греет всю турку, так что кофе успевает раствориться. Берем сначала воду, сахар и кофе, размешиваем против часовой стрелки только деревянной ложкой. Вкус кофе на 60 процентов будет зависеть именно от качества применяемой воды. Вода должна быть мягкая и очень холодная. Идеальный вариант – ледяная родниковая или холодная бутилированная, но никак не из крана, горячая или кипевшая. И вот, кофе готов, и нет никаких секретов"

Вкус и подача

Кофе по-сухумски подается в чашках по 60-90 мл, а сама порция кофе - 40-60 мл. Правильно сваренный кофе получается крепким, густым и ароматным.

Прежде чем приступать к напитку, стоит подождать, пока осядет гуща, тогда консистенция станет бархатистой, а во вкусе проявятся мягкие карамельные нотки.