Как вести себя в Великий пост, чтобы избежать стресса?

Почти 30% россиян, согласно статистике, соблюдают Великий пост, который в 2024 году начался 18 марта и продлится до 4 мая включительно. Как вести себя в Великий пост и как вести себя с теми, кто держит пост - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост - это стресс?

Пост - это добровольный отказ от привычного образа жизни на определенный период времени. Великий пост длится 48 дней, и для православных христиан, которые решили придерживаться правил поста, как с точки зрения пищевых привычек, так и с точки зрения поведения, это довольно большой срок. Пост может оказаться стрессом для организма по двум критериям:

психологическому

физиологическому

Тем не менее и того, и другого стресса можно избежать.

Как избежать психологический стресс во время поста?

Часто так бывает, что начиная пост, человек находится в приподнятом состоянии и уверен в том, что ему удастся завершить период самоотречения без проблем и последствий. Однако уже через неделю или на середине поста приходит понимание, что это не так просто. В результате возникает конфликт заявленной цели и невозможности ее реализации.

Чтобы не попасть в ловушку неоправданных ожиданий:

принимайте решение о том, чтобы держать пост, осознанно и с пониманием того, что вы делаете это в первую очередь для себя.

четко определите для себя временные рамки поста, при этом отдавая себе отчет в том, что в любой момент пост можно завершить (поскольку он добровольный, и никто его держать не принуждает).

если вам морально тяжело представить себя постящимся все 48 дней, начните с малого: с первой недели.

если не получается держать весь пост, можно поститься в последнюю неделю поста перед Пасхой (в 2024 году Страстная седмица продлится с 29 апреля по 4 мая).

обязательно следите за психоэмоциональным состоянием. Не стоит игнорировать свои настроения и переживания. Если чувствуете, что не справляетесь, лучше завершить пост заранее.

Как не навредить здоровью во время поста?

Одно из ограничений в Великий пост - это еда животного происхождения. В целом, по мнению нутрициологов и врачей, отказ от мяса и молочных продуктов в пост не страшен, и даже, наоборот, полезен (естественно для тех, у кого нет противопоказаний).

За счет того, что постящиеся едят меньше жиров и больше клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах, крупах и бобовых, у них снижается уровень холестерина, что чрезвычайно полезно для работы сердца и кровеносной системы. Однако постное питание таит в себе опасности. Чтобы не навредить здоровью во время поста важно:

помнить о количестве калорий, которые необходимо потреблять в день. В среднем, женщинам ежедневно нужно 2000 калорий, а мужчинам - 2500. В пост легко перебрать с калориями, поскольку при переходе с одного питания на другое человек не всегда успевает переориентироваться. Для того, чтобы этого избежать, подсчитывайте калорийность тех или иных постных блюд. Достаточно удобно это делать с помощью специальных приложений для подсчета калорий.

не злоупотреблять сахаром. Поскольку в пост можно есть сахар, нередко, чтобы справиться с чувством голода, возникает соблазн съесть что-нибудь сладкое, злаковый батончик или цукаты, например, и запить их сладким чаем или газированной водой. Каждый из таких продуктов содержит огромное количество углеводов, в том числе и сахара, и чрезмерное их употребление в качестве замены полноценному постному обеду может привести к увеличению уровня сахара в крови, а также к набору веса.

не злоупотреблять солью. Постная пища в отличие от обычной (скоромной) более проста по вкусу, поэтому у тех, кто постится, особенно в первый раз, возникает желание добавить в блюда побольше соли. Этого тоже следует избегать, как и чрезмерного употребления солений (хотя их можно есть в пост), поскольку соль повышает риск развития гипертонии, сердечные заболеваний и даже инсульта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

не злоупотреблять жирами растительного происхождения. Любое растительное масло, в том числе подсолнечное, кукурузное, оливковое и кокосовое, можно есть в пост. Однако в связи с тем, что сливочное масло в пост нельзя, постящиеся в разы увеличивают потребление растительных масел, что тоже не всегда полезно. Например, при жарке на растительном масле образуются вредные соединения, которые могут привести к образованию отеков, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

с осторожностью пробовать новые продукты. Пост - время в целом непривычной для организма еды, поэтому если пробуете какой-то постный продукт в первый раз, внимательно следите за реакцией организма, ведь он может спровоцировать пищевую аллергию.

Как вести себя с постящимся?

Далеко не все в России держат Великий пост, однако и постящихся достаточно много: почти треть тех, кто причисляет себя к православным христианам. У тех, кто пост не держит, может возникнуть вопрос: что можно и что нельзя делать в присутствии постящегося. Пожалуй, главное - проявлять уважение к выбору другого человека, и проявлять чуть больше чуткости:

В присутствии постящегося можно есть скоромную (непостную пищу), но не стоит упрашивать того, кто поститься, ее попробовать. Приглашая постящегося друга или близкого на обед, учитывайте, что он, возможно, не ест те или иные продукты. Не оскорбляйте постящегося неуместными и уничижительными комментариями в отношении религии и религиозных правил. Не сравнивайте пост со стремлением похудеть. Если вам что-то непонятно в поведении постящегося, можете задать ему интересующий вас вопрос, избегая при этом формулировки ”зачем ты вообще постишься”.