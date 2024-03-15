Как вести себя в Великий пост, чтобы избежать стресса?

Пост - это стресс?
Пост - это добровольный отказ от привычного образа жизни на определенный период времени. Великий пост длится 48 дней, и для православных христиан, которые решили придерживаться правил поста, как с точки зрения пищевых привычек, так и с точки зрения поведения, это довольно большой срок. Пост может оказаться стрессом для организма по двум критериям:
- психологическому
- физиологическому
Тем не менее и того, и другого стресса можно избежать.
Как избежать психологический стресс во время поста?
Часто так бывает, что начиная пост, человек находится в приподнятом состоянии и уверен в том, что ему удастся завершить период самоотречения без проблем и последствий. Однако уже через неделю или на середине поста приходит понимание, что это не так просто. В результате возникает конфликт заявленной цели и невозможности ее реализации.
Чтобы не попасть в ловушку неоправданных ожиданий:
- принимайте решение о том, чтобы держать пост, осознанно и с пониманием того, что вы делаете это в первую очередь для себя.
- четко определите для себя временные рамки поста, при этом отдавая себе отчет в том, что в любой момент пост можно завершить (поскольку он добровольный, и никто его держать не принуждает).
- если вам морально тяжело представить себя постящимся все 48 дней, начните с малого: с первой недели.
- если не получается держать весь пост, можно поститься в последнюю неделю поста перед Пасхой (в 2024 году Страстная седмица продлится с 29 апреля по 4 мая).
- обязательно следите за психоэмоциональным состоянием. Не стоит игнорировать свои настроения и переживания. Если чувствуете, что не справляетесь, лучше завершить пост заранее.
Как не навредить здоровью во время поста?
Одно из ограничений в Великий пост - это еда животного происхождения. В целом, по мнению нутрициологов и врачей, отказ от мяса и молочных продуктов в пост не страшен, и даже, наоборот, полезен (естественно для тех, у кого нет противопоказаний).
За счет того, что постящиеся едят меньше жиров и больше клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах, крупах и бобовых, у них снижается уровень холестерина, что чрезвычайно полезно для работы сердца и кровеносной системы. Однако постное питание таит в себе опасности. Чтобы не навредить здоровью во время поста важно:
- помнить о количестве калорий, которые необходимо потреблять в день. В среднем, женщинам ежедневно нужно 2000 калорий, а мужчинам - 2500. В пост легко перебрать с калориями, поскольку при переходе с одного питания на другое человек не всегда успевает переориентироваться. Для того, чтобы этого избежать, подсчитывайте калорийность тех или иных постных блюд. Достаточно удобно это делать с помощью специальных приложений для подсчета калорий.
- не злоупотреблять сахаром. Поскольку в пост можно есть сахар, нередко, чтобы справиться с чувством голода, возникает соблазн съесть что-нибудь сладкое, злаковый батончик или цукаты, например, и запить их сладким чаем или газированной водой. Каждый из таких продуктов содержит огромное количество углеводов, в том числе и сахара, и чрезмерное их употребление в качестве замены полноценному постному обеду может привести к увеличению уровня сахара в крови, а также к набору веса.
- не злоупотреблять солью. Постная пища в отличие от обычной (скоромной) более проста по вкусу, поэтому у тех, кто постится, особенно в первый раз, возникает желание добавить в блюда побольше соли. Этого тоже следует избегать, как и чрезмерного употребления солений (хотя их можно есть в пост), поскольку соль повышает риск развития гипертонии, сердечные заболеваний и даже инсульта.
- не злоупотреблять жирами растительного происхождения. Любое растительное масло, в том числе подсолнечное, кукурузное, оливковое и кокосовое, можно есть в пост. Однако в связи с тем, что сливочное масло в пост нельзя, постящиеся в разы увеличивают потребление растительных масел, что тоже не всегда полезно. Например, при жарке на растительном масле образуются вредные соединения, которые могут привести к образованию отеков, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.
- с осторожностью пробовать новые продукты. Пост - время в целом непривычной для организма еды, поэтому если пробуете какой-то постный продукт в первый раз, внимательно следите за реакцией организма, ведь он может спровоцировать пищевую аллергию.
Как вести себя с постящимся?
Далеко не все в России держат Великий пост, однако и постящихся достаточно много: почти треть тех, кто причисляет себя к православным христианам. У тех, кто пост не держит, может возникнуть вопрос: что можно и что нельзя делать в присутствии постящегося. Пожалуй, главное - проявлять уважение к выбору другого человека, и проявлять чуть больше чуткости:
- В присутствии постящегося можно есть скоромную (непостную пищу), но не стоит упрашивать того, кто поститься, ее попробовать.
- Приглашая постящегося друга или близкого на обед, учитывайте, что он, возможно, не ест те или иные продукты.
- Не оскорбляйте постящегося неуместными и уничижительными комментариями в отношении религии и религиозных правил.
- Не сравнивайте пост со стремлением похудеть.
- Если вам что-то непонятно в поведении постящегося, можете задать ему интересующий вас вопрос, избегая при этом формулировки ”зачем ты вообще постишься”.