Как в закрытом британском клубе изучали османскую культуру?

Тюркери и ориентализм внесли свой вклад не только в европейские изобразительное искусство и литературу, но и в культуру английского джентльменского клуба. Что это за клуб и чем он занимался, расскажем в это материале.

В конце XVII века огромной популярностью у европейцев пользовались картины художников-ориенталистов, которые даже не были на османских землях. Когда стало ясно, что многие путешественники и авторы искажают правду о тюркской культуре, преувеличивая те или иные факты, в Европе начался бум исследований восточной культуры и языков. В Великобритании даже стали появляться закрытые клубы, где обсуждалась османская культура. Попасть туда могли попасть только те, кто был на землях османов или собирается вскоре туда отправиться.

Кто открыл османский клуб в Лондоне?

Своим появлением такие закрытые клубы обязаны жене сэра Эдварда Уортли Монтегю – леди Мэри Монтегю. Благодаря путевым заметкам и письмам, в которых она подробно описывала увиденное на османских землях, были разрушены многие предрассудки, в особенности о том, как жили женщины при дворце в ту эпоху.

Сын четы Монтегю, Эдвард, стал первым британцем, которому османы сделали прививку от оспы, после чего 50-летняя леди Мэри презентовала вакцину в Европе и тогда же основала клуб "Диван", став единственной его участницей женского пола.

Что такое британский "Диван"?

Само слово "диван" имеет несколько значений. Одно из них связано с османским императорским советом, которому и подражал британский клуб. Книга, в которой хранились клубные записи, получила название "Аль-Коран" – с отсылкой к священной книге мусульман. В "Аль-Коране" помимо сэра Джона Монтегю, были записаны имена восьми других членов-основателей, среди которых были Джон Уильям Понсонби, г-н Эджкамб, сэр Эверард Фокенер, Джон Мэннерс, маркиз Грэнби.

Клуб собирался раз две недели по пятницам. Его участники были одеты в османском стиле. Они обращались друг к другу, используя турецкие титулы, адаптированные для каждого из членов. Так, председательствовавшего на собраниях клуба называли "визирь". При обращении к "визирю" перед его именем добавляли слово "паша". Того, кто ведал счетами клуба, называли "хазнедар".

Чем занимались в клубе?

Члены британского "Дивана" пытались понять функционирование административного механизма Османской империи. Они путешествовали по османским землям и обнародовали свои заметки. Так, сэр Монтегю написал книгу "Путешествие вокруг Средиземноморья", в которой в основном изложил свои наблюдения о столице османов. Также в Лондоне в 1743 году была опубликована книга Ричарда Поукока "Описание Востока и некоторых других стран". Эти публикации – суть исследовательской деятельности членов клуба "Диван", проведенной для Великобритании.

Последнее зарегистрированное собрание Диван-клуба состоялось 25 мая 1746 года. Со временем число членов "Дивана" сократилось и клуб был расформирован, но оказал значительное влияние на распространение ориентализма.