Масштабная выставка творческих работ руководителей и сотрудников иностранных дипломатических миссий "Краски мира" открылась в Москве. Здесь представлено 150 художественных произведений из 16 посольств (Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Китай, КНДР, Ливан, Уганда, Черногория, Южная Осетия).

Это живопись, графика, арт-объекты, образцы старинной каллиграфии и национальных ремесел. Выставку организовали Московский музей современного искусства, Департамент государственного протокола МИД России совместно с дуайеном, Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Поладом Бюльбюль оглы.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко:

Многообразие нашего дипломатического корпуса, который я сейчас вижу, подтверждает, что идея многополярности набирает силу. Дипломатия и искусство неразрывно связаны друг с другом. Эти важные составляющие международного общения играют большую роль в достижении взаимопонимания и взаимного доверия между представителями разных стран. Наше сегодняшнее мероприятие - это наглядное тому свидетельство.

Искусство - это ориентир и путеводная звезда в стремительном водовороте событий современности. И как бы ни были красноречивы и весомы дипломатические ноты, депеши и послания, художественные произведения порой способны передать то, что нельзя высказать словами. А когда дипломаты мастерски владеют не только пером, но и кистью, это вдвойне убедительно, да и к тому же красиво

- заявил Андрей Руденко.

Сотрудники посольств и члены их семей из Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы представляют здесь плоды своего творчества, отражающие колорит и самобытность их стран и народов. Мы искренне восхищены разнообразием представленных здесь произведений, их многогранностью, палитрой красок, глубиной заложенных в них смыслов. В новой Концепции внешней политики РФ большое внимание уделяется развитию многополярного мира, в том числе через взаимное обогащение мировых культур. Наша сегодняшняя выставка - подтверждение повышенного спроса на такое многообразие, и значит мы всё делаем правильно

- полагает заместитель министра иностранных дел.

Выставка ”Краски мира” напоминает о том, что у искусства и культуры нет и не должно быть границ. Цель нашего мероприятия - способствовать объединению людей, и культивировать ту самую взаимную симпатию и дружбу, добрую и вечную, ради нашего общего светлого будущего на этой земле. Уверен, что выставка ”Краски мира” подарит нам сегодня незабываемые впечатления и эмоции, а ее проведение станет доброй традицией

- сказал Руденко.

Дуайен дипломатического корпуса в Москве, посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы:

У нас совместно с МИД России возникла идея предоставить возможность тем, кто занимается творчеством, дипломатическим сотрудникам, аккредитованным в Москве, сделать такую выставку. Я очень благодарен Василию Церетели, который поддержал идею, помог отобрать картины, предоставил помещение. Мы уже решили, что на будущий год сделаем выставку еще больше, солиднее. Пораньше начнем подготовку, и где-нибудь осенью будущего года проведем выставку.

Отвечая на вопрос о том, как стало известно о дипломатах-художниках, Полад Бюльбюль оглы заметил:

В общем-то это известно: кто-то сам увлекается живописью, у кого-то дети, у кого-то супруга. Это дает возможность самовыражения, что очень важно. Кроме того это способствует и сближению дипломатов между собой. Сегодня в нашем бурно кипящем мире, наверное, очень важно, что дипломаты не только выполняют свою работу, свою миссию, представляют свою страну, но еще и занимаются творчеством. Приглашаю всех принять участие в выставке уже будущего года. Хочу пожелать всем успехов как на дипломатическом поприще, так и в творчестве.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Благородство Полада Бюльбюль оглы состоит в том, что он никогда не рисовал в своей жизни, он только пел. Поэтому ему бы сподручнее было бы организовать какой-нибудь конкурс вокала среди дипломатов. Но он благороден, и его Василий [Церетели] убедил в том, что нужно создать именно эту выставку именно в этом месте. А если серьезно, то дипломаты и жены дипломатов не могут быть дальтониками: они должны видеть мир во всем его многообразии, и многоцветии, и многосложности. Быть может, сегодня это более необходимо, чем когда бы то ни было.

Может быть, поэтому и в России, и в Латинской Америке, и в Китае, и в Индии дипломаты часто были литераторами, художниками, музыкантами. Это были люди, которые понимали, что искусство дипломатии и художественное творчество - очень близкие занятия. Сегодняшняя выставка это подтверждает в высшей степени. Многоцветный мир - это мир многополярный, мультикультурный. Мир, в котором каждому взгляду на жизнь, на человеческое бытие есть место

- заявил Михаил Швыдкой.

Вице-президент Российской академии художеств, Исполнительный директор Музея Василий Церетели:

Сегодняшняя выставка, это такой праздник! Инициирован проект Поладом Бюльбюль оглы, послом Азербайджана и МИДом России. Я очень рад, что такое количество разных стран, дипломатов участвует в этой выставке. Отсюда и название - ”Краски мира”. Искусство объединяет, оно радует. Мы видим, как люди, занимающиеся совершенно другой работой, занимаются искусством. Очень радует, что здесь так много интересных работ, а в следующем году участников будет еще больше. Московский музей современного искусства, мне кажется, прекрасное начало для такого проекта. У нас в коллекции есть азербайджанские художники. А работы для выставки отбирались кураторами выставки нашего музея, а также МИДом.

Куратор выставки, научный сотрудник Московского музея современного искусства Владимир Прохоров:

Работа над выставкой велась не так долго, поскольку идея возникла достаточно внезапно. Перед куратором стояла задача как можно скорее сориентироваться в таком разнообразии работ и представить всех максимально. Здесь совершенно разные страны, совершенно разные авторы. Техника тоже совершенно разная: классическая живопись, графика, скульптура. Работы пришлось развешивать в два ряда - авторов очень много. Само здание диктует такую повестку экспонатов. Центральная часть посвящена портрету. совершенно разные персоны, разные техники исполнения. Слева - мир вещей, натюрморт. Справа - пейзаж, природа. Название "Краски мира" максимально простое, но оно отражает суть выставки, которая демонстрирует, что дипломатические работники не закрытые, сухие и непроницаемые люди. Это люди со своими чувствами, с совершенной бездной фантазии, с умением и желанием радовать.