Как отдохнуть в Кабардино-Балкарии в 2024 году и зачем туда ехать?

В прошлом году турпоток в Кабардино-Балкарию увеличился на 27%. В абсолютных цифрах здесь отдохнуло 1,5 млн человек. КБР, как и Кавказ в целом, славится своими оздоровительными минеральными источниками. Расскажем о тех, которые стоит посетить.

В этом году КБР собирается принять 2 млн отдыхающих. Для этого потребуется создать 560 новых мест для размещения туристов и разнообразить туристическую программу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джилы-Су

В 2022-2023 годах особой популярностью у туристов пользовалось Джилы-Су в Зольском районе Кабардино-Балкарии в северном предгорье Эльбруса. В течение многих столетий Джилы-Су или "теплая вода" привлекала в эти места паломников, ищущих помощи у природы для восстановления здоровья.

Температура воды Джилы-Су +24 градуса. Горячий нарзан этого источника отлично влияет на нервную систему, помогает при частых головных болях, улучшает память и восстанавливает давление.

В Джилы-Су есть источник, который называют Белым нарзаном или Серебряным. Его появление в середине лета связано с таянием ледников на Эльбрусе. Состав источника не имеет ничего общего с обычным нарзаном. В нем нет углекислого газа, от него не щиплет в носу. Температура не превышает +4 градусов. Вода из толщи ледников чиста и прозрачна.

Дорога от основного палаточного лагеря Джилы-Су до источника Серебряный может занять больше часа, в зависимости от физических способностей человека.

Аушигер

В отличие от палаточного Джилы-Су, термальные источники Аушигера находятся на территории современного гостиничного комплекса на севере Черекского района КБР.

Здесь можно снять номер в отеле или арендовать отдельный коттедж.

Вода в здешнем источнике достигает +45 градусов, что позволяет принимать ванны даже зимой. Она богата бромом, натрием и калием.

Местные жители считают, что вода в их родном селе способствует долголетию. А специалисты советуют принимать здешние ванны тем, у кого имеются проблемы с кожными заболеваниями, гастритом, щитовидной железой и обменом веществ.

Янтарный

Термальные источники в селе Янтарном находятся в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Вода в здешних источниках богата йодом, бромом, минеральными веществами и кремниевой кислотой. Ванны в Янтарном помогают при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также с гинекологическими и мочеполовыми заболеваниями.

Отдельно надо стоит сказать про инфраструктуру комплекса Янтарный. Здесь предусмотрен так называемый "женский дворик" — для представительниц слабого пола, которым непривычно купаться в обществе незнакомых мужчин. Здесь есть также отдельные ванны и кабинки с бассейном для ограниченного количества лиц.

Комплекс Янтарный относительно новый — открылся в 2019 году.

Гедуко

Комплекс Гедуко расположен в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Представляет собой всесезонную базу отдыха, где релакс отлично сочетается с купанием в горячих источниках.

Инфраструктура включает в себя бассейны с разной температурой воды (от +20 до +45 градусов), отдельные кабинки и помещения для небольших групп и компаний, а также детский развлекательный центр. Также имеется спа-зона.

Разместиться в Гедуко можно в гостинице (номера от стандартного до категории люкс).

Сам же источник, ради которого сюда приезжает большое количество отдыхающих, полезен для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Особенно специалисты подчеркивают его обезболивающий эффект, для достижения которого принимать здешние ванны нужно не менее 10 дней.