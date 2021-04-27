Как и когда турки получили фамилии?

Игорь Митин

90 лет назад, 24 ноября 1934 года Мустафа Кемаль-паша принял фамилию Ататюрк. Так он исполнил принятый ранее закон, согласно которому все граждане страны были обязаны до 2 июля 1936 года определиться с новой фамилией в дополнение к имени, иначе она будет ему присвоена начальником провинции или начальником округа.

Закон о фамилиях обязывал использовать только официальные фамилии и турецкие имена. Статья 4 закона указывала, что «право и ответственность» за выбор фамилии в семье возлагаются на мужей.

Реформа стала важной частью преобразований, заявленных турецким лидером на пути модернизации, секуляризации и движения новой Турции по европейскому пути развития. Следует учитывать, что до преобразований Ататюрка у турок, как и у других народов Османской империи, не было фамилий. К людям традиционно обращались в формате условного титула, добавляя к имени слова

«ходжа» (учитель)

«ага» (мастер)

«хафиз» (знаток Корана)

Крупные османские чиновники и полководцы носили титул Паша.

Теперь каждый гражданин страны должен был выбрать себе фамилию из специального перечня, подготовленного правительством. При этом особо оговаривалось, что выбор имеет строгие ограничения. Эти запреты были преимущественно связаны с линией на тюркизацию страны. Исключались варианты, связанные с воинскими званиями и этническим группам. Таким образом, отсылки к албанскому или иному происхождению были практически исключены. Фамилии не могли носить оскорбительный характер. Использование «исторических имен» без генеалогических доказательств было строго запрещено.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вокруг правительственных новаций развернулись споры, которые, впрочем, никак не повлияли на окончательное решение органов государственной власти. Для новой турецкой элиты это была стандартная ситуация, поскольку значительная часть реформ Ататюрка трудно приживалась в традиционном обществе. Так что турецкому лидеру было не привыкать. Особенно, с учетом того факта, что выбранные темпы и жесткость перемен были для того времени беспрецедентны.

В данном случае недовольны были, прежде всего, те, кто считал, что введение фамилий по европейскому образцу является копированием западной традиции и противоречит национальным ценностям. Впрочем, с публичной критикой реформы выступили не только традиционалисты, но и вполне себе модернизированный слой столичных женщин по причинам, о которых мы скажем чуть ниже.

Однако эти заявления мало волновали турецкое руководство, которое к тому же понимало, что этот вопрос вряд ли может вызвать серьезное брожение в обществе. Все и ограничилось дискуссиями. Тем более, что в том же году произошло гораздо более важное политическое событие, турецким женщинам было предоставлено право голосовать и быть избранными на парламентских выборах в Турции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впрочем, борьба женщин за равенство в рамках закона о фамилиях продолжилась в начале XXI столетия и привела к тому, что в 2023 Конституционный суд Турции признал незаконность ограничений, зафиксированных в Гражданском кодексе страны. Теперь, после разработки соответствующего закона, женщины больше не будут обязаны писать заявление, чтобы продолжать использовать свою фамилию вместе с фамилией мужа после замужества.

Что же касается самого Мустафы Кемаля, то в его случае была использована иная, особая процедура.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

24 ноября 1934 года турецкий парламент присвоил ему фамилию «Ататюрк» («отец турок» или «великий турок»). Отныне никто не мог использовать эту фамилию, она закреплялась за создателем современного турецкого государства. Второй человек в турецкой политической иерархии - Исмет-паша взял фамилию «Иненю», по названию местности, где им была одержана одна из самых значимых побед в новой истории Турции. Исмет Иненю впоследствии был первым премьер-министром, а после смерти Ататюрка стал вторым президентом страны.

Приемная дочь Мустафы Кемаля, Сабиха, она же первая женщина-пилот в Турции, взяла себе фамилию «Гёкчен», производную от слова «gök» - «небо».

Выбор фамилий для провинциальной части Турции стал моментом истины. «Быстрый», «крылатый», «суровый», «отважный», «тигр» - обладатели новых фамилий не стеснялись в собственном позиционировании.

До настоящего времени самыми популярными считаются – Йылмаз (решительный), Аслан (лев), Айдын (просветленный). Впрочем, в разных источниках приводятся несовпадающие данные рейтингов популярности.