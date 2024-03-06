Йени-Джами: что нужно знать о посещении Новой мечети Стамбула

Недавно мечеть Йени-Джами открылась после шести лет реставрации, и теперь посетить ее может каждый, кто приехал в Стамбул. Расскажем, где находится Новая мечеть, когда ее построили, как до нее добраться, что нужно для посещения мечети Йени-Джами и что посмотреть рядом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечеть Йени-Джами, также известная как Новая мечеть или Новая мечеть Валиде Султан украшает самый центр Стамбула. Над ее строительством трудились три архитектора, а своим существованием она обязана матерям двух разных султанов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эта мечеть с высокими куполами и большим внутренним двором служит ярким примером классического типа османской архитектуры. Среди местных жителей Йени-Джами также известна как “мечеть с птицами”, их здесь всегда много и некоторые туристы и местные жители специально приходят их покормить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили Новую мечеть в Стамбуле?

Несмотря на свое название, Новая мечеть Стамбула представляет собой здание османской эпохи и назвать ее новой можно только относительно еще более древних мечетей. Но именно тогда, в XVII веке, она и получила свое название.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство мечети Йени-Джами велось между 1597 и 1663 годами. Мечеть начали возводить во время правления султана Мурада III по заказу его матери Сафие Рабиа-султан, официальный титул которой звучал как валиде-султан. Архитектором, спроектировавшим Новую мечеть с двумя минаретами, был Давуд-ага, ученик Синана, потом его дело продолжил Далгыч Ахмед-ага.

В 1603 году султан умер и строительство остановилось. К работам вернулись только спустя много десятилетий по настоянию матери султана Мехмеда IV, Турхан Хатидже-султан. В 1665 году мечеть наконец открыли, третьим архитектором, приложившим руку к строительству мечети, был Мустафа-ага.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Йени-Джами стала последней из больших мечетей Стамбула. Оба минарета мечети украшены тремя балконами. Новая мечеть украшена изникскими изразцами, окна - витражами и строками из Корана.

Где находится мечеть Валиде Султан?

Новая мечеть Валиде Султан расположена на берегу Золотого Рога на одноименной площади (Площадь Новой Мечети или Площадь Йени-Джами), но часто ее называют площадью Эминеню по названию исторического района, в котором она находится. Прямо рядом с ней расположен Галатский мост.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле есть несколько мечетей с похожими названиями, поэтому важно не перепутать Новую мечеть Валиде Султан с мечетью Пертевниял Валиде-султан XIX века, которая расположена в Фатихе или с мечетью Йени Валиде в Ускюдаре.

Как добраться до Новой мечети Стамбула?

Новая мечеть Валиде Султан стоит на площади Эминеню, поэтому до нее удобно добраться на разных видах транспорта - такси, автобусе, пароме или трамвае. Поскольку Новая мечеть Валиде Султан находится в самом сердце Стамбула, из многих мест в центре до нее можно дойти пешком. Рядом есть несколько автобусных остановок.

До мечети удобно добираться на трамваях: по линии T5, которая проходит от Алибейкёй до площади Эминеню по побережью Золотого Рога, либо по линии T1, которая идет через центр Стамбула через Галатский мост в Кабаташ.

Рядом с Новой мечетью находится пристань Эминеню - один из самых важных морских транспортных узлов города. Сюда на пароме можно доехать из азиатской части Стамбула и в целом почти с любой пристани города. Важно, что для разных направлений в Эминеню есть свои причалы.

В 10 минутах пешком от Новой мечеть есть железнодорожный вокзал Сиркеджи. Рядом с ним находится станция линии Мармарай, по которой можно очень быстро добраться в азиатскую часть и не только.

А вот метро рядом нет: станция Везниджелер находится в более чем 20 минутах ходьбы. Станция метро линии М2 Халич, расположенная на мосту, немного ближе - в 18 минутах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как посетить Новую мечеть в Стамбуле?

Это действующая мечеть, для туристов она открыта только в то время, когда молитвы не проводятся. Отследить время намаза можно онлайн, например на сайте Namaz Today. В среднем мечети обычно закрываются за полчаса до намаза и открываются через полчаса после призыва к молитве. Например, если указанное время полуденной молитвы (Зухр) - 13:00, скорее всего мечеть будет закрыта с 12:30 до 13:30. Обычно посещение мечети доступно с 9:00 до захода солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посещение Новой мечети бесплатное. Как и в остальных мечетях здесь действует дресс-код: женщинам c собой стоит взять шарф или накидку, руки и ноги должны быть закрыты, а обувь лучше надеть такую, которую будет легко снять.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть около Новой мечети в Стамбуле?

Гробница Турхан Хатидже-султан и других знатных особ - здание рядом с Новой мечетью;

Египетский Базар - исторический рынок Стамбула, известный широким выбором специй, сладостей и чая;

Галатский мост через Золотой Рог с живописными видами и ресторанами;

Мечеть Рустема-паши - еще одно творение архитектора Мимара Синана;

Музей банковского дела - бесплатный музей;

Большое почтовое отделение - красивое здание, построенное в начале прошлого века.