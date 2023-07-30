Где на Алтае места силы?

В 2023 году наряду с Дагестаном одним из самых популярных туристических направлений в России стал Алтай. На эти два направления турагентства фиксируют примерно четверть всего спроса. Расскажем, что предлагает путешественникам Алтайский край.

Где находится Алтай и что там интересного

Алтай расположен как бы в треугольнике между сибирской тайгой, казахской степью и полупустынями Монголии. Климат здесь умеренно-континентальный: лето непродолжительное и жаркое, а зима длинная и нередко очень холодная.

Рельеф Горного Алтая состоит из высоких горных хребтов и многочисленных речных долин. Его называют "русской Швейцарией" за высокие горы с их белоснежными шапками, быстрые реки с кристально чистой водой и многочисленные голубые озера.

Самая высокая точка Горного Алтая — гора Белуха (Трехглавая) высота 4506 м — одна из высочайших горных вершин России. Через ее массив проходит граница между Россией и Казахстаном.

Популярно у туристов и озеро Телецкое. Его размеры — ширина от 2,9 до 5,2 км, длина 77,8 — ставят его в топ самых больших в Сибири, а максимальная глубина — 325 м — в топ самых глубоких в России. Красота озера подчеркивается общим рельефом — крутые берега водоема испещрены множеством бухт. Это одно из самых любимых мест отдыха как у местных, так и у туристов. Телецкое озеро включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Почему Алтай — место силы?

Термин "место силы" связывают с именем американского писателя и философа Карлоса Кастанеды (1925-1998). Основой его трудов по антропологии и этнографии послужили духовные теории индейца Хуана Матуса. Согласно Кастанеде, "места силы" — независящие от своих географических размеров области на Земле с действующими на человека энергетическими полями.

В силу своей географии, природного рельефа, множества археологических памятников и находок Алтай и называют таким местом силы. По отзывам туристов, этот край обладает мощным запасом положительной энергии, чем объясняется увеличивающийся с каждым годом поток людей, посещающих Алтай.

Где места силы на Алтае?

Гора Белуха. Ее также называют "пуп Земли" — аналогия с пуповиной, через которую питается вся Земля. Художник и философ Николай Рерих называл Белуху местом встречи трех религий — ислама, буддизма и православия.

Плато Укок. Расположено на крайнем юге республики Алтай, на высоте более 2 км над уровнем моря, на границе четырех стран — России, Казахстана, Монголии и Китая. Добраться до этого места силы непросто, но несмотря на свою труднодоступность, плато Укок привлекает путешественников. Народы Азии издавна считали это место колыбелью человечества, а ученые — алтарем Евразии. В наши дни плато Укок в первую очередь связывают с алтайской принцессой — мумией женщины примерно 28-и лет, редчайшей находкой археологов в 1993 году. Сама мумия хранится в Национальном Музее Горного Алтая им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске. Но место силы там, где она была найдена.

Долина Ярлу. Одно из самых мистических мест Горного Алтая расположено у подножия Белухи. Ее еще называют "Долиной эдельвейсов", так как здесь можно увидеть большое количество этих редких белоснежных цветов, занесенных в Красную Книгу. Место силы — каменный городок, в центре которого стоит абсолютно гладкий и белый Камень мудрости.

Остров Патмос. Посреди самой известной алтайской реки под названием Катунь лежит огромный камень. Это и есть остров Патмос, названный так по аналогии с греческим островом в Средиземном море. На вершине его скалистых отвесных стен расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова. С большой землей остров соединен подвесным пешеходным мостом. Для многих путешественников это место покрыто ореолом святости.

Место слияния рек Чуи и Катуни находится на 712 километре Чуйского тракта — автотрассы федерального значения Новосибирск-Бийск-Горно-Алтайск. Сама по себе эта трасса очень живописна. Она стала главной дорогой для путешественников-автолюбителей, так как в Горном Алтае не развит железнодорожный и речной транспорт. Это место, где чистые воды Катуни смешиваются с мутными водами Чуи, стало священным для алтайцев. Глядя на гору, возвышающуюся над слиянием рек, можно разглядеть голову богатыря и голову лошади.

Телецкое озеро. Чтобы переплыть это озеро с одного конца на другой, понадобится два часа времени на быстром катере. Вокруг густые леса и живописные водопады. Местные жители называют его Алтын-Кель- "Золотое озеро". Из-за большой глубины (323 м) цвет воды достаточно темный. При этом она очень чистая. Вдоль озера расположены многочисленные базы отдыха.

Благодаря своим географическим особенностям, Горный Алтай привлекает к себе любителей так называемого приключенческого туризма. Конные прогулки дарят потрясающие эмоции. Трехдневные туры с инструкторами оставляют незабываемые впечатления. Можно выбрать как спокойную часовую прогулку верхом вдоль берега реки, так и экстремальное восхождение в горы.

Словом, если хотите испытать неизведанное и обогатить свою жизнь и представление об отдыхе, поезжайте на Алтай. Он обогатит вас силой и энергией, одарит красотой и свободой.