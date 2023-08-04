Интересные места: Шайтанколь - самое страшное озеро Казахстана

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Чертово озеро в Казахстане окутано тайной и множеством легенд. Глубина его не установлена, озеро избегают и люди, и животные, а по ночам здесь гуляют призраки. Таинственное место расположено в 3-х часах езды от Караганды в живописных горах.

Под Карагандой в Казахстане находится озеро Шайтанколь, или Чертово озеро, местные жители обходят его стороной.

Где находится Шайтанколь?

Найти озеро можно в 5 км от Каркаралинска, это около 3-х часов езды от Караганды. Чертово озеро находится на высоте 1200 м на территории заповедника, пеший путь к нему займет не менее 1,5 часов, дорога живописна.

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Озеро с сумрачными водами окружено полуразрушенными гранитными «слоеными» скалами и навевает ужас на жителей окрестных поселений.

Что не так с Чертовым озером?

Вокруг озера на несколько сотен метров не найти ни птиц, ни животных, рассказывают местные. Люди не купаются в этом озере и не берут из него воду. Ученые до сих не смогли установить глубину таинственного озера и состав воды. Озеро замкнутое, его воды питаются снегом, при этом уровень воды не меняется, на него не влияют ни снежные зимы, ни периоды засухи.

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Легенды Чертова озера

С водоемом связано несколько легенд. Первая относится к происхождению Чертова озера.

Согласно легенде, во времена казахско-джунгарской войны Казахское ханство проигрывало. Батыры стали молить бога защитить поселения, а для этого - обратить в скалы погибших воинов. Всевышний внял мольбам, так выросли скалы, а когда матери погибших воинов стали оплакивать их - набралось целое озеро.

Вторая легенда Шайтанколь - история любви.

Сын бедняка Алтай полюбил дочь богатого бая, девушка отвечала взаимностью, но отец хотел выдать ее за другого. Молодые решили бежать. Одни рассказывают, что девушка упала в воду и утонула, а Алтай следом утопился с горя. Другие - что русалки помогли молодым и позвали их в подводный мир. Влюбленные кинулись в воду, их тела не были обнаружены. Говорят, что у водоема иногда гуляют два призрака.

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Так или иначе, эзотерики верят, что у озера двойное дно, которой открывает портал в параллельный мир.

Третья легенда повествует, как Чертово озеро пытались сделать Святым.

В 1905 году в Каркаралинск прибыл архиерей Михаил из Омска. Горожане обратились к нему с просьбой изгнать нечисть и освятить страшное озеро. Священник провел обряды и велел установить мраморный крест на берегу озера, которое назвал Святым озером. Вскоре крест рухнул в воду и по сей день остается на дне. Новое название озера тоже не прижилось.

Мистическая достопримечательность Казахстана

Ходят слухи, что в районе Чертова озера можно заблудиться на ровном месте, иногда даже те, кто бывал там много раз, ходят кругами, не в силах найти дорогу. Таинственное озеро красиво и обладает своей атмосферой.

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Стоит ли побывать в этом месте? Тем, кто любит загадки, не верит предрассудкам и хочет посетить действительно необычное место, стоит включить Чертово озеро в маршрут своего путешествия по Казахстану. Шайтанколь расположено в нацпарке, где можно заняться трекингом по горам, посетить другие озера и насладиться удивительной природой - горы в Каркаралинске обособлены и могут похвастать уникальной флорой и фауной.