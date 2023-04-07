Футболисты "Нефтчи" на московских полях

Три бакинца в разные эпохи были ключевыми фигурами нападения "Нефтчи", но оказывались за пределами Азербайджана – Алекпер Мамедов, Виталий Шевченко, Искандер Джавадов.

Футбол красив голами. Поэтому в далеком детстве все мальчишки хотели стать такими как Бесков, Стрельцов, Блохин, Шенгелия – настоящими лидерами-голеадорами. У каждой советской команды из национальной республики или российского региона: от высшей до второй лиги были нападающие, которых болельщики боготворили, носили на руках, грозились устроить бунт, когда доходили слухи о намерении московских клубов "забрать" кумира.

Были свои фавориты трибун и в Баку. В городе понимали и любили футбол, но магия забитого мяча всегда перевешивала блестящие прыжки вратаря, неуступчивость бека и ажурные передачи центрального полузащитника.

Три бакинца в разные эпохи – от середины 1950-х до середины 1980- годов - были ключевыми фигурами нападения "Нефтчи" ("Нефтяника"), но волей судеб оказывались за пределами Азербайджана – Алекпер Мамедов, Виталий Шевченко, Искандер Джавадов. Их судьбы сложились по-разному, но общее в биографии каждого – только на родном республиканском стадионе их талант был оценен в полной мере.

Виталий Шевченко

В Москве Виталия Шевченко я застал на излете его спортивной карьеры. В начале восьмидесятых он доигрывал за "Локомотив", который тогда прочно осел в первой лиге и ни на что не претендовал. На фоне унылых одноклубников Шевченко смотрелся как человек, чьи амбиции явно выходили за пределы стадиона в Черкизово, на котором собиралось 2-3 тысячи болельщиков.

А ведь всего за десять лет до этого Шевченко, форвард бакинского клуба "Нефтчи", был известен всему Союзу. Ему было всего двадцать, но он уже выходил в основе сборной страны. Казалось, впереди ждет фантастическая карьера. Хотя в те годы бакинский клуб выступал, мягко говоря, средне, но именно Шевченко был включен под первым номером в список 33-х лучших игроков СССР вместе с другой звездой советского футбола – Анатолием Бышовцом.

Решение Виталия Шевченко перейти в киевское "Динамо" стало ударом для азербайджанского футбольного руководства. Отпускать не хотели. Но могучие украинские партийные власти решили вопрос на самых высоких этажах.

Выбор Шевченко оказался роковым для футболиста. Еще в Баку во время матча с ЦСКА он столкнулся с Альбертом Шестерневым, повредил ногу и выбыл на месяц. Медосмотр в Киеве на момент перехода не выявил проблем. Но во время одной из первых игр за "Динамо" в Ростове пострадала та же нога: была повреждена боковая связка, и произошел надрыв мениска. После операции - внезапное воспаление аппендицита. Недосмотр врачей или роковая случайность привели к тромбозу подвздошной вены. В итоге всего семь игр и один забитый гол за три сезона. В 1975 году великому Лобановскому игрок оказался не нужен.

Потом в карьере Виталия Шевченко были "Черноморец" и "Локомотив", но ни в одном другом клубе блестящий талант нападающего уже не мог сравниться с эпохой "Нефтчи".

Искандер Джавадов

Искандер Джавадов еще один кумир бакинской публики конца 1970-х - начала 1980-х годов. Футболом начал заниматься сравнительно поздно, в 14 лет, в состав "Нефтчи" попал только в 21 год. Бакинский клуб только что перестал курсировать между высшей и первой лигой, но команде явно не хватало стабильности. В основном составе появилось много иногородних игроков.

С приходом Искандера Джавадова команда обрела ударного нападающего, капитана, "хозяина" раздевалки. Не случайно, что в Баку за ним закрепилось прозвище "Чапаев". Именно Джавадов помог другому кумиру бакинской публики Анатолию Банишевскому добить желанную сотню мячей в чемпионатах СССР.

Можно представить себе реакцию бакинской публики, когда стало известно, что любимец города принял решение о переходе в московское "Динамо". Со второй половины 1982-го и первую половину 1983 года он провел в новом клубе. Сам Джавадов рассчитывал, что приглашение в "Динамо" поможет ему пробиться в сборную СССР. В более позднем интервью он признается, что решение о переходе он принимал сам, но закрепиться в составе нового клуба Джавадов так и не смог. Многие игроки не приняли новичка, а однажды во время тренировки бакинец заблудился в лесу, провел в поисках базы семь часов на морозе, встретил волка и понял, что судьба подает ему знак – нужно возвращаться.

Однако решающую роль в возвращении Джавадова в "Нефтчи" сыграл не случай, а настойчивость местных властей. Состоялась встреча с первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Кямраном Багировым, но обратный переход все еще был под вопросом. Однако спустя некоторое время куратор "Динамо", глава МВД СССР Щелоков сказал, что отпускает футболиста только благодаря Гейдару Алиеву.

Искандер Джавадов так вспоминал о своем решении вернуться:

Если бы я был обычным футболистом и не заслужил уважения, ничего этого не было бы. Значит, я что-то из себя представлял. Футболист должен играть для народа, а не думать только о деньгах. Сегодняшние молодые игроки этого не понимают.

Достойную карьеру в родном клубе игрок завершил только в 1988 году, забив в общей сложности 53 мяча в ворота соперников. В честь его 50-летнего юбилея 15 сентября 2006 года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся матч между ветеранами сборной СССР и "Нефтчи". А накануне юбилея президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Джавадова орденом "Слава".

Алекпер Мамедов

Если Виталий Шевченко попал в Москву на излете своей карьеры, а поездка Искандера Джавадова в "Динамо" больше походила на не очень смешной анекдот, то Алекпер Мамедов мог по праву утверждать, что в его карьере было два дома – "Нефтяник" и "Динамо" Москва.

Болельщики полюбили Мамедова с первых матчей за бакинский "Нефтяник". Он дебютировал в 17 лет, а спустя два года стал лидером атак бакинского клуба, получившего право играть в классе "А". Форвард зарекомендовал себя как быстрый, подвижный, отлично технически подготовленный игрок. Считался виртуозом обводки и мастером своевременного и точного паса.

В 1950-е годы, после расформирования ЦСКА, за первенство страны боролись только две команды "Спартак" и "Динамо". Не мудрено, что оба клуба готовили почву для перехода столь ценного форварда. Победило "Динамо", возможно потому, что кумиром Мамедова был Константин Бесков, а в команде в скором времени оказался еще один бакинец Юрий Кузнецов.

В отличие от переходов Шевченко и Джавадова республиканское руководство не препятствовало решению футболиста. В бакинском клубе того времени было мало игроков высокого уровня, а ресурсы роста Мамедова были огромны.

Четыре золотых и две серебряных медали чемпионата СССР, четыре матча за сборную Союза. Но главный приз, который выиграл Алекпер Мамедов – любовь притязательного московского зрителя. В 1960 году Мамедов вместе с Юрием Кузнецовым вернулся в родной Баку. Три сезона играл он за "Нефтяник", а потом возглавил команду в качестве старшего тренера.

Такие разные истории, такие разные судьбы. Объединяет их одно – любовь к родному городу, команде, которой их вырастила и преданным болельщикам, помнящим по сей день своих прежних кумиров.