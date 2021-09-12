Джума-Джами: что нужно знать о посещении главной мечети Евпатории?

Мечеть Джума-Джами - один из самых интересных памятников средневековой исламской архитектуры в Крыму. Расскажем, где находится мечеть Джума-Джами, кто и когда ее построил, как до нее добраться и посетить, а также что посмотреть в мечети и около нее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К строительству Джума-Джами приложил руку главный архитектор Стамбула, основным источником вдохновения которого была архитектура Собора Святой Софии (на верхнем фото). Поэтому мечеть Джума-Джами в Евпатории называют крымской Ай-Софией, но это не единственное ее имя. В разные периоды времени эта исламская святыня была также известна как Хан Джами или мечеть Татар-хана. Это соборная пятничная мечеть - одна из главных достопримечательностей города, причем доступная не только для мусульман. Каждый день здесь проводятся экскурсии для всех желающих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится мечеть Джума-Джами?

Мечеть Джума-Джами расположена в Евпатории. Это одна из древних мечетей Крыма. Здание мечети возвышается в исторической части города, на улице Революции, 36. От набережной мечеть отделена парком Караева. В этом месте берега города омывают воды Евпаторийской бухты, которая вдается в северный берег черноморского Каламитского залива.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили мечеть Джума-Джами в Евпатории?

История мечети Джума-Джами начинается в XVI веке. В то время южный берег Крыма находился под властью Османской империи, а Евпатория называлась Кезлев - это был единственный порт Крымского ханства. Мечеть Джума-Джами начали возводить в 1552 году по велению крымского хана Девлета I Герая (Девлет Гирея) - двоюродного брата османского султана Сулеймана I.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект строительства мечети был разработан главным стамбульским архитектором Мимаром Синаном. Но поскольку одновременно со строительством мечети Джума-Джами возводилась и Сулеймание - одна из главных мечетей Стамбула, завершение мечети в Евпатории заняло больше времени, чем планировалось, а именно почти 13 лет. Достроили мечеть уже при сыне Девлета - Мехмеде II Герае.

Джума-Джами была крупнейшей мечетью на Крымском полуострове, сейчас она уступает современной соборной мечети в Симферополе. С момента завершения строительства мечеть претерпела несколько масштабных реставраций, в том числе были восстановлены два минарета, обрушившиеся в XVII и XIX веках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему важна мечеть Джума-Джами в Евпатории?

Мечеть Джума-Джами и сейчас остается одним из самых ярких и узнаваемых символов Евпатории. Это величественное здание, построенное по проекту прославленного архитектора, имеет особое значение в истории Крыма. Раньше здесь проводили обряд посвящения в крымские ханы, в результате которого новым правителем подписывался документ, который содержался в мечети. Таким образом Джума-Джами получила название “ханская мечеть” или Хан Джами. До середины XIX века в этом документе оставили свои подписи 18 крымских ханов. Также в мечети хранили Коран XIV-XIV века, подаренный Девлетом Гераем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо своего исторического и религиозного значения мечеть Джума-Джами - это памятник архитектуры XVI века, который привлекает внимание туристов своей уникальной формой и декоративными элементами. К тому же она находится в живописном месте, в окружении других исторических зданий.

Как добраться до мечети Джума-Джами в Евпатории?

Добраться до мечети Джума-Джами можно несколькими способами:

Пешком - благодаря центральному расположению мечети, добраться до нее можно пешком от основных достопримечательностей Евпатории;

На общественном транспорте, проходящем через центр города, например автобусе №1 до остановки "Пансионат Орбита" или "Парк имени Караева", либо на трамвае №1 до остановки "Парк имени Караева". От этих остановок идти до мечети всего пару минут;

На такси - в Евпатории можно вызвать как местные службы такси, так и сетевые - "Максим", PickUp, UpTaxi, "Волна", которые можно заказать через приложения;

На личном транспорте - недалеко от мечети можно припарковаться в Летном переулке или сбоку со стороны отдела по вопросам миграции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как попасть на экскурсию в мечеть Джума-Джами в Евпатории?

Посещение мечети в Евпатории возможно с 9 утра до 6 вечера, исключение составляют пятницы, когда посетителей принимают с 14:00 до 18:00. Для посещения мечети Джума-Джами стоит заранее узнать актуальное расписание намазов, чтобы выбрать другие часы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посещение мечети Джума-Джами бесплатно, но можно сделать добровольное пожертвование. Экскурсии в мечети проводятся регулярно, примерно каждый час с 11:00 до 15:00, но актуальное расписание экскурсий лучше посмотреть на входе заранее. Посетить территорию мечети в доступные часы можно и без экскурсии. Одежда посетителей должна быть закрытой и скромной, женщины покрывают голову платком (на входе предоставляются платки и халаты). Перед входом в мечеть снимают обувь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в мечети Хан-Джами в Евпатории?

Архитектура мечети Джума-Джами сочетает в себе элементы османского и византийского стилей. Здание украшено двумя минаретами и куполом с 16 мозаичными окнами. Внутри мечети находится просторный зал высотой около 22 метров с арками. Мечеть построена из известняка и камня-ракушечника. Джума-Джами - это единственная многокупольная мечеть Крыма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть около мечети Джума-Джами в Евпатории?

Набережная имени Терешковой, которую открыли после реставрации только в марте этого года;

Сквер Ашик-Умера и парк имени Караева;

Комплекс Караимских кенас и Монастырь Текие Дервишей;

Собор Николая Чудотворца с часовней и синагога Егия-Капай.