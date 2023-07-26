Династия, объединившая Дагестан и Грузию

В Государственном музее Востока открылась выставка "Тайна кубачинского браслета", где представлены работы знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых.

Это искусство народного художника Дагестана и Грузии Манабы Магомедовой, ее мужа Кадыра Изабакарова и их дочери, заслуженного художника Дагестана Лейлы Изабакаровой, экспонаты из музея Востока, Дагестанского музея изобразительных искусств им. Гамзатовой, Национального музея Дагестана им. Тахо-Годи, а также из частных собраний.

В своих работах Манаба Магомедова связала многовековую историю серебряного и оружейного кубачинского промысла с культурным наследием Грузии, древние памятники которой она долго изучала. Влияние культуры Грузии сказалось на созданных ею образцах перегородчатой, выемчатой и живописной эмалях. Манаба Магомедова - первая и пока единственная женщина, полностью овладевшая ремеслом, до сих пор остающимся прерогативой мужчин.

Соавтор Магомедовой, ее муж Кадыр Изабакаров родился тоже в Кубачи в семье потомственного златокузнеца, окончил Тбилисскую академию. Изготовленные им люстры, бра и панно украсили Музей Дружбы народов в Тбилиси, гостиницу "Ленинград", Русский драматический и Кумыкский музыкально-драматический театры в Махачкале.

Заслуженный художник Дагестана Лейла Изабакарова:

На выставке ”Тайна кубачинского браслета” представлены наши семейные работы. В Большом зале - мамины, 130 работ; 16 работ папы, и мои работы в двух залах. Моих больше 200: настенные миниатюры в эмали и ювелирные украшения. Кубачинские браслеты - олицетворение кубачинского искусства. Я сегодня специально надела старые браслеты, которые передаются по наследству, им уже несколько веков.

Во всем мире знают кубачинские браслеты - богатые, усыпанные камнями. А еще есть обычные, повседневные, черненые, украшенные растительным орнаментом. У многих Кубачи ассоциируется с такими именно браслетами. В маминой экспозиции выставлены совершенно разные по технике исполнения, по форме браслеты. Они настолько разные, и в них присутствует какая-то тайна. Поэтому мы решили назвать выставку ”Тайна кубачинского браслета”

- сказала Изабакарова.

Генеральный директор национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо – Годи Пахрудин Магомедов:

Изабакаровы - заслуживающая уважения семья, которая чтит традиции, передает из поколения в поколение. Надеюсь, Лейла передаст свой опыт и навыки подрастающему поколению… Не по-дагестански будет, если мы Музею Востока не оставим ценный подарок - кубачинскую вышивку.

Директор музея Востока Александр Седов:

Работы, представленные на выставке ”Тайна кубачинского браслета”, эти удивительные ювелирные изделия принадлежат не одному человеку, а семье потомственных ювелиров и художников. Изделия изготовлены людьми двух поколений. Надеюсь, что эта семейная традиция продолжится.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса:

Для меня сегодня очень радостный день. Выставка, которая уносит меня в давние-давние годы, когда мой папа, Христофор Метакса, познакомил меня с Манабой. Манаба Магомедова - настоящая легенда, много сделавшая для прославления Дагестана. Расул Гамзатов сказал о ней: "Невозможно вообразить, что ее почти детские руки ковали и жгли металл". Он в своих стихах прославил Дагестан и Манабу Магомедову, которая своими маленькими ручками (она была очень небольшая, тоненькая, хрупкая) изваяла из металла столько красоты. Манаба Магомедова - единственная женщина в Дагестане златокузнец.

Когда вы пойдете по выставке, вы увидите самую разнообразную посуду, и великолепные свадебные украшения. Вы увидите, на что способна такая женщина из аула в Кубачи. У нас в Государственном музее Востока недавно была выставка, посвященная Расулу Гамзатову, сейчас выставка Манабы Магомедовой, ее дочери, ее мужа. Приходите, смотрите, любуйтесь и восхищайтесь, и, прежде всего, удивляйтесь. Я хорошо помню Манабу, она всегда была очень скромной, тихой, почти незаметной. Даже невозможно представить, что эта маленькая женщина вот так воспела свой Дагестан

- заявила Метакса.