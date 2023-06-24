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Что случилось с батискафом ”Титан”, что он собой представляет, кто рискнул принять участие в смертельном погружении, почему произошла трагедия, смогут ли найти тела погибших - рассказываем в этом материале.

Представители береговой охраны США сообщили об обнаружении обломков батискафа ”Титан” недалеко от места погружения, объявив погибшими всех пятерых участников подводной экспедиции.

Что такое батискаф ”Титан”?

Батискаф ”Титан” - самоходное 7-метровое глубоководное судно компании OceanGate. Корпус его был выполнен из титана и углеродного волокна. Сидячих мест в батискафе предусмотрено не было, смотровой иллюминатор был всего один. Исполнительный директор компании OceanGate - Стоктон Раш, один из тех, кто погиб во время погружения. С 2021 года компания Раша, миллиардера и исследователя-любителя, предлагала туристами и путешественникам, а также всем тем, кто без ума от ”Титаника” отправиться на батискафе на дно Атлантического океана, чтобы взглянуть на затонувший в 1912 году лайнер своими глазами за $250 тыс. Компания приобрела батискаф ”Титан” в 2018 году и должна была обеспечить соблюдение всех норм безопасности для будущих погружений, однако эксперты утверждают, что надлежащей работы в этом направлении проделано не было.

Что случилось с батискафом?

18 июня уникальный в своем роде 5-местный батискаф отправился в очередную подводную экспедицию к месту, где в Атлантическом океана затонул ”Титаник”. Доставило батискаф канадское экспедиционное судно ”Полярный принц” (Polar Prince). Батискафу ”Титан” предстояло опуститься на глубину в 4000 метров. Через 1 час 45 минут после начала погружения связь с ”Титаном была утрачена. Чтобы добраться до обломков ”Титаника”, требовалось минимум 2-3 часа.

Кто был на борту батискафа ”Титан”?

Борту батискафа ”Титан” были пятеро:

61-летний Стоктон Раш

Учредитель и исполнительный директор компании OceanGate Expeditions управлял судном. Свое первое погружение на батискафе он описал следующим образом:

Невероятно. Совершенно уникальный опыт. Абсолютно новые ощущения.

Стоктон Раш был женат на Венди Раш. Она - потомок пассажиров первого класса, погибших на борту ”Титаника” в 1912 году.

58-летний Хэмиш Хардинг

Британский бизнесмен и отец двоих детей с 2008 года проживал в ОАЭ. Хардинг установил три рекорда Гиннесса, побывал в космосе. В интервью в 2021 году Хардинг по поводу глубоководных погружений сказал следующее:

Если что пойдет не так, вернуться не удастся.

48-летний Шахзада Давуд и 19-летний Сулеман Давуд

Отец и сын, члены одной из самых известных и богатых семей Пакистана. Компания Давуда - Dawood Hercules Corp - занимается сельским хозяйством, фармацевтикой и телекоммуникационной инфраструктурой. Шахзада и Сулейман были гражданами Великобритании.

77-летний Пол-Генри Наргеоле

Французский морской эксперт, считающийся самым большим специалистом по обломкам ”Титаника”. Совершал погружение к ”Титанику” более 35 раз. Про затонувший лайнер Наргеоле как-то сказал:

Когда оказываешься на ”Титанике”, сложно его покидать.

Как искали ”Титан”?

С самого начала поиски пропавшего батискафа были гонкой со временем, поскольку в аппарате было ограниченное количество кислорода. Поисками батискафа ”Титан” занимались три страны:

США

Канада

Франция.

В поисковой операции участвовали многочисленные суда, в том числе исследовательские, судно-трубоукладчик, коммерческие суда и суда, оснащенные эхолокаторами. Было также задействовано специальное судно-робот на дистанционном управлении, которое способно производить поиск на глубине до 4 км, а также судно с гипербарической рекомпрессионной камерой, которая используется для лечения дайверов. Однако усилия спасательных команд осложнялись тем, что территория поисков была огромной.

В среду надежда на то, что пятерых членов экспедиции удастся найти живыми усилилась: звуки, похожие на стук, были зафиксированы под водой морским самолетом-разведчиком. Эксперты решили, что это могут быть попытки пассажиров ”Титана” дать о себе знать.

Однако в четверг, спустя четыре дня поисков, стало очевидно, что все члены подводной экспедиции ”Титана” погибли, поскольку были обнаружены части батискафа ”Титан”, которые дрейфовали на морском дне в полукилометре от носа ”Титаника”.

Как погиб батискаф ”Титан”?

В настоящее время причины гибели батискафа ”Титан” расследуются. Скорее всего, батискаф разлетелся на части вместе с пассажирами в результате взрыва, направленного внутрь. Несмотря на то, что батискаф был рассчитан на огромное давление, которое на глубине в 4000 метров в 400 раз больше, чем на поверхности моря, любая, даже малейшая трещина в корпусе могла привести к трагедии. Полное разрушение батискафа в результате имплозии произошло не более чем за секунду, и скорее всего, люди, которые находились внутри, не поняли, что с ними происходит, пишет морской журнал Naval History Magazine.

Смогут ли найти тела погибших?

На вопрос, будут ли найдены тела пятерых пассажиров батискафа, контр-адмирал Джон Могер из береговой охраны США сказал, что у него нет ответа на этот вопрос, поскольку ”такая глубина не прощает ошибок”.