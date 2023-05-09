Что посмотреть в Сербии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этой статье рассказ о пяти интересных местах, которым стоит уделить внимание при поездке в Сербию.

Как попасть в Сербию

Сербия – одна из стран, для посещения которой туристам из России не нужна виза, правда, безвиз действует лишь на 30-дневный срок. Если вы хотите пробыть в Сербии дольше, придется заранее оформить визу. Кроме того, по прибытии в страну нужно в течение суток зарегистрироваться по месту пребывания. В отеле это сделают за вас, а в других местах придется заняться регистрацией самостоятельно, но это несложно – можно даже онлайн. Кроме того, вам понадобятся загранпаспорт, медстраховка и деньги из расчета 50 евро на каждый день пребывания или выписка с банковского счета.

В этой статье рассказ о пяти интересных местах, которым стоит уделить внимание при поездке в Сербию.

Белград

В столице Сербии множество мест, которые могут заинтересовать туристов. Любители исторических памятников могут посетить Белградскую крепость, где зародился город. Крепость делится на две части: Верхний и Нижний город. Рядом с крепостью раскинулся один из старейших парков в Европе – Калемегдан, а на территории самой крепости есть множество музеев, несколько церквей и зоопарк. Улица Князя Михаила – главная улица города. Там сосредоточено множество музеев, кафе, ресторанов и архитектурных памятников. В Белграде также расположен крупнейший православный храм на Балканах – храм святого Саввы, прообразом для строительства которого послужил собор святой Софии (ныне мечеть Айя София) в Стамбуле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нови-Сад

Нови-Сад второй по величине город Сербии. Там можно посетить заповедник Фрушка-Гора, который славится своей природой, а также два десятка монастырей, в том числе Ново Хопово. Вообще на территории старого города Нови-Сада сосредоточено множество религиозных сооружений. Петроварадинская крепость также популярная среди туристов. Ее строительство началось в 1692 году и было завершено лишь к 1780 году. Постройки на территории крепости достаточно хорошо сохранились. Там также можно прогуляться по подземным крепостным тоннелям. Еще в Нови-Саде есть часовая башня, стрелки на ней перепутаны – минутная короче часовой; и музей Воеводины – один из самых старых в стране он располагает богатейшей коллекцией экспонатов.

Фото: commons wikimedia

Суботица

Суботица – второй по величине город в Воеводине после Нови-Сада. Чтобы насладиться сказочным очарованием местной архитектуры, прогуляться по местным садам и увидеть озеро Палич, лучше всего ехать туда в солнечные месяцы (с мая по сентябрь). Стоит обратить внимание на обилие архитектурных жемчужин в стиле модерн, особенно на ратушу, сказочную синагогу и причудливый дворец Райхля.

Фото: commons wikimedia

Национальный парк Тара

Тара - живописный уголок природы на западе Сербии, известный невероятной красотой. Гора Тара утопает в зелени раскинувшихся здесь лесов, там есть несколько смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид. Также здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки. Еще одной причиной, по которой стоит посетить национальный парк Тара, - бурые медведи. По некоторым данным, в парке обитает около 40-50 бурых медведей. За некоторыми из них можно понаблюдать специальной кормовой станций в парке.

Фото: commons wikimedia

Дрвенград (Кюстендорф)

Деревня Дрвенград была построена режиссером Эмиром Кустурицей для съемок фильма "Жизнь как чудо". Улицы здесь носят имена знаменитых людей, которых Кустурица считает значимыми, например, есть улица Николы Теслы, Федерико Феллини, Андрея Тарковского, а также площадь Никиты Михалкова. Территория деревни - один большой отель, где расположились деревянные домики, библиотека, галерея, кинотеатр "Стэнли Кубрик", сувенирный магазин, рестораны, бассейн и многое другое. Здесь время от времени живет и сам режиссер.

Фото: commons wikimedi