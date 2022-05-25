Что известно о связях Ирана и Северной Кореи?

Северокорейская экономическая делегация высокого уровня отправилась в Иран. Расскажем, что объединяет Тегеран и Пхеньян, в каких сферах они сотрудничают, взаимодействуют ли в области производства вооружений и обмена технологиями.

Как сообщает Центральное информационное агентство КНДР, делегация КНДР во главе с министром внешних экономических связей Юн Чон Хо отправилась в среду в Иран впервые с 2019 года. Встреча на высшем уровне вызвала в западной прессе слухи о том, что встреча представителей Тегерана и Пхеньяна как-то связана с военным сотрудничеством.

Хотя Северная Корея вряд ли раскроет дальнейшие подробности поездки, она подчеркивает военное сотрудничество между двумя странами и их неповиновение США на протяжении многих лет

- Time.

Однако пока нет признаков того, что, министр экономики отправился в ИРИ, чтобы поговорить о проблемах безопасности.

История отношений Северной Кореи и Ирана

Иран установил дипломатические отношения с КНДР в 1973 году. Исламская революция 1979 года укрепила связи, которые в последующие десятилетия переживали взлеты и падения, но в целом их отличает позитивная для обеих сторон стабильность.

Тегеран и Пхеньян поддерживают тесные отношения с тех пор, как в Иране в результате революции 1979 года была установлена Исламская Республика. Причину следует частично искать в антиамериканизме обеих сторон. Говорят, что "великий лидер" Северной Кореи Ким Ир Сен, дедушка нынешнего лидера Ким Чен Ына, всего через несколько месяцев после победы революции направил поздравление аятолле Хомейни.

Позже, в 1980-е, отношения вышли на новый уровень, затронув сферу вооружений. Во время ирано-иракской войны Иран использовал Северную Корею как связующее звено для закупок оружия у стран Восточного блока, сосредоточенных в бывшем Советском Союзе и Китае, в то время как Пхеньян, вслед за Москвой, пытался улучшить отношения с обеими воюющими странами. Одним из важных событий в рамках такого взаимодействия стала продажа Ирану в разгар войны баллистических ракет "Скад-Б", которые использовались для противодействия ракетным атакам армии Саддама Хуссейна.

Общий оппонент КНДР и ИРИ

Хотя Иран и КНДР придерживаются совершенно разных идеологий, непримиримое соперничество, а часто и вражда с Соединенными Штатами, стала нитью, которая укрепила двусторонние отношения, усилила военное и экономическое сотрудничество в области безопасности. Обе страны вынуждены решать проблемы политического давления и санкций со стороны Вашингтона и его союзников.

И Иран, и Северная Корея были помещены в "ось зла" бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим после террористических атак 11 сентября. Правительство США также признает обе страны "спонсорами терроризма

– иранский специалист в области международных отношений Мейсам Бехруш.

Что сближает Иран и Северную Корею?

Выход США из иранской ядерной сделки, близость интересов на Ближнем Востоке и победа Эбрахима Раиси на президентских выборах в Иране в июне 2021 года укрепили связи Ирана и КНДР. В декабре 2022 года страны договорились активизировать академическое, научное и технологическое сотрудничество. По сообщению Tehran Times, заместитель министра науки Ирана Хашем Дадашпур и посол КНДР Хан Сон У обсудили обмен профессорами и студентами, продвижение персидского языка в Северной Корее и культурные обмены.

В феврале 2022 года Исследовательская служба Конгресса США заявила, что Северная Корея косвенно снабжалась иранской нефтью, поскольку Пхеньян никогда не обещал соблюдать санкции против Тегерана после одностороннего выхода США из ядерной сделки. Вашингтон ввел ограничения на экспорт иранской нефти, чтобы задушить экономику ИРИ.

© Фото: Сайт президента России

Общая позиция по поддержке президента Сирии Башара Асада стала еще одним фактором, сблизившим Тегеран и Пхеньян. Иран и КНДР объединяют усилия, чтобы ускорить восстановление Сирии. По данным Al-Monitor, сирийско-корейский технический комитет по промышленному сотрудничеству в августе 2022 года провел переговоры о восстановлении сирийских производственных линий и оборудования, поврежденных во время сирийской войны, тогда как Иран поставлял строительные материалы для восстановления инфраструктуры САР.

Иран и Северная Корея: сфера вооружений

Считается, что Пхеньян и Тегеран сотрудничают в области производства баллистических ракет и строительства военных подводных лодок. Некоторые западные источники говорят о поразительном сходстве между иранской ракетой "Эмад" и северокорейскими ракетами "Родонг". Также говорится, что иранская подводная лодка "Кадир" имеет много общего с северокорейской подводной лодкой "Ено" (Yono), которая использовалась в 2010 году для поражения РОКС Чхонан (ROKS Cheonan) Южной Кореи. По мнению некоторых представителей американских служб безопасности и разведки, масштабы этого сотрудничества таковы, что любой прогресс Северной Кореи в области ракетных испытаний, особенно межконтинентальных, следует рассматривать как прогресс для Ирана.

В то же время ни Тегеран, ни Пхеньян сотрудничество в этой сфере не подтверждали. Доказано такое взаимодействие не было, и поэтому зачастую является предметом спекуляций в СМИ.