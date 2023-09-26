Чертов палец на Алтае - как добраться до места силы?

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Немного мистики и много красивых фотографий, Чертов палец на Алтае - редкая легкодоступная достопримечательность. Скала в форме острой спирали открывает панораму с потрясающими видами. Добраться до Чертова пальца легко, это можно сделать самостоятельно, как на автомобиле, так и пешком. Чем интересно это место?

Чертов палец - одна из знаковых достопримечательностей Алтая. Скала в виде спирали с острой когтистой вершиной, возвышающейся над долиной, неизменно привлекает туристов и тех, кто верит в сверхъестественное.

Чертов палец - что это такое?

Гора Чертов палец, или Чертов коготь, входит в список самых ярких достопримечательностей Горного Алтая. Скала, которую венчает заостренный «коготь» - интересная природная локация. Это место привлекает не только причудливой острой каменной спиралью на вершине, но и панорамными видами на окрестности, легкодоступностью, а также близостью к другим туристическим местам. Чертов палец возвышается недалеко от озера Ая, с него можно увидеть изгибы реки Катунь, а также буйные алтайские леса.

Высота горы Чертов палец составляет около 250 м, но это удачная локация для того, чтобы осмотреть округу и насладиться красивыми пейзажами.

Чертов палец стоит обособленно, он отделен от основной горы каменным перешейком. Взойти на Чертов палец осмеливаются не все, страх высоты многих побеждает.

Отметим, что панорамный вид открывается не только с торчащего из-под земли «пальца», но и с соседних склонов.

Anna Shvets, Pexels

Где находится Чертов палец?

Чертов палец находится недалеко от города Горно-Алтайск, в 33 км, или в 130 км от города Бийск. Достопримечательность расположена на границе Алтайского края и Республики Алтай, на территории парка Ая.

Найти Чертов палец можно, вбив в навигатор точные координаты: 51.894273, 85.826997.

Скала возвышается поблизости от села Нижнекаянча (Нижняя Каянча), в 1,3 км от Чуйского тракта.

Wikimedia Commons, Rost.galis, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как добраться до горы Чертов палец?

Добраться до горы Чертов палец на Алтае несложно. На посещение достопримечательности нужно заложить минимум 2-3 часа.

На автомобиле можно доехать до села Нижнекаянча, оттуда путешествие продолжится пешком.

Другой вариант - пересечь на автомобиле Айский мост, повернуть вправо к селу Катунь и продолжить двигаться в направлении телевизионной вышки. Часть дороги будет грунтовой. Чтобы попасть к скале, нужно двигаться направо от дороги, ведущей от подвесного моста через Катунь к селу.

Путь до Чертова пальца скорее прогулка, чем трекинг, специальной подготовки не требуется, большого перепада высоты также не будет. Дорога протоптана, так что заблудиться не получится.

Попасть к магической вершине можно также в рамках конной прогулки или на квадроцикле. Такие услуги предоставляют местные гиды.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Легенда

По легенде, необычная скала - палец злого Черто, который в древние времена напал на Алтай. Когда его одолели, Черто провалился под землю, остался торчать только палец с когтем.

Одна версия гласит, что поборол злодея Черто смелый воин по имени Куюн. Юноша героически сражался с врагом всю ночь и одержал победу когда взошло солнце. С первыми лучами верный конь Куюна втоптал Черто в землю, так что только палец остался торчать. Со временем палец окаменел, так и появилась скала Чертов палец.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По другой легенде, избавиться от Черто, который поработил народ и заставлял работать и днем, и ночью, помогла Луна. Люди взывали к Солнцу, но но было слишком высоко и не услышало просьб. Тогда люди воззвали к Луне, в ночной тишине она вняла зову о помощи, спустилась с неба и ударила Черто - он опустился в землю по колено, ударила еще раз - он погрузился еще глубже, еще один удар - и пропал Черто. В итоге от злодея остался лишь окаменевший палец.

Место силы

Чертов палец считается местом силы на Алтае. Мистическая гора, увенчанная спиралью, с древних времен почитается как особая локация. Эзотерики верят, что «палец» - место сосредоточения мощной силы, космической энергии.

Отчасти это подтверждено наукой: исследователи обнаружили здесь мощный геомагнитный узел, вершиной которого является Чертов палец. Так что необычная гора действительно обладает энергетическим потоком.

Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Многие туристы соглашаются, что после посещения Чертова пальца ощущают прилив сил.

Также есть поверье, что те, кто побывал на Чертовом пальце могут излечиться от бесплодия.

Советы туристам

Когда лучше всего ехать на Чертов палец? Самые эффектные виды и фотографии можно сделать в ясную погоду. На рассвете и на закате пейзаж окрашивается в розовые тона и можно пользоваться солнцем, уходящим за горные вершины на горизонте. Особенно красиво округа выглядит летом или осенью.

Julia Volk, Pexels

Несмотря на то, что дорога к скале доступна даже детям, к восхождению стоит подготовиться: одежду лучше выбрать удобную, обувь - с устойчивой нескользящей подошвой. В зависимости от времени года, может понадобиться средство защиты от комаров и уф-защитный крем. Если вы хотите устроить привал с панорамным видом, все необходимое нужно взять с собой, Чертов палец - это природа, инфраструктуры в виде кафе здесь нет.

Неподалеку от известной скалы есть несколько турбаз, в том числе на озере Ая. Там можно расположиться, чтобы несколько дней провести, посещая ближайшие достопримечательности.

Чертов палец - не только Алтай

Скалы с названием Чертов палец есть во многих регионах России, а также в соседних странах.

Так, Чертов палец в Адыгее можно найти неподалеку от поселка Даховская на хребте Уна-Коз.

На Байкале когтистый скальный останец является частью горного хребта Хамар-Дабан и находится в долине реки Солзан.

Чертов палец, или Шайтан-Бармак, в Крыму возвышается между Феодосией и Коктебелем, и открывает красивейшие виды на море.