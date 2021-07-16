Черная Луна 31 декабря: что это такое, почему случается, какой бывает

В последний день 2024 года жителей Земли ожидает очередное довольно редкое астрономическое явление, которое получило название Черная Луна. Что такое Черная Луна, почему она так называется и на что влияет - рассказываем в этом материале.

Что такое Черная Луна?

Черная Луна - это новолуние, которое происходит второй раз за месяц. Само название ”Черная Луна” не является научным и не считается в астрономии официальным термином. Изначально Черной луной называли третье новолуние из четырёх, которые происходят в течение трёх месяцев. Начиная с середины 2010х годов средства массовой информации стали обозначать второе новолуние в одном месяце, как в декабре 2024 года, Черной Луной.

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Когда бывает Черная Луна?

Черная Луна, как в декабре 2024 года, случается примерно раз в два с половиной года. Второе полнолуние за месяц происходит из-за того, что время движения Луны вокруг Земли составляет 29,5 дней, то есть 12 новолуний - это примерно 354 дня, а в году - 364 дня, поскольку мы живём по солнечному календарю, а не по лунному.

Еще одно явление, называемое Черной Луной - это отсутствие новолуния или полнолуния в феврале, которое случается крайне редко: раз в 19 лет. В следующий раз февраль останется без новолуния в 2033 году, а без полнолуния - в 2037м году.

Можно ли увидеть Черную Луну?

Поскольку Черная Луна - это название для новолуния, Луну в этот период наблюдать будет невозможно. В день новолуния Луны на небе как будто нет, потому что Солнце, Луна и Земля оказываются на одной линии, и солнечный свет попадает на ту часть нашего спутника, которая в это время с Земли не видна. Снова увидеть Луну можно будет через два-три дня после новолуния: молодой месяц начнет появляться в небе через 30-40 минут после захода Солнца.

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Что означает Черная Луна в астрологии?

С древних времен второе новолуние за месяц считалось важным событием в ряде языческих религий. Сегодня многие продолжают верить в то, что определённые фазы Луны особенным образом влияют на настроение, поведение и даже важные события в жизни. С точки зрения астрологии, любое новолуние - это возможность начать всё с начала, а второе новолуние за месяц, то есть Черная Луна, несёт в себе еще больший потенциал. Астрологи считают Черную Луну временем для проявления себя и развития творческого начала.

Черная Луна Лилит

Астрологический термин Черная Луна Лилит не имеет ничего общего с астрономическим явлением второго новолуния за месяц, которое в последние годы тоже называют Черной Луной. В астрологии Черная Луна Лилит - несуществующая, точнее, символическая точка. Поскольку форма Луны, на самом деле, это эллипс, получается, что у неё две точки фокусировки: одна направлена на Землю, а другая - на призрачный аналог нашей планеты, который в астрологии и получил название Черная Луна Лилит. Расчёт Черной Луны основан на значении колебаний движения Луны вокруг Земли. Черная Луна Лилит проходит через каждый знак зодиака около 9 месяцев, а через все 12 - за 9 лет. В каком бы знаке зодиака Черная Луна ни была, считается, что она отражает негативные аспекты в жизни человека.

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Что такое Темная Луна

Кроме Черной Луны и Черной Луны Лилит есть еще Темная Луна. Этот астрономический термин обозначает последнюю видимую часть спутника Земли в убывающую фазу Луны. Продолжительность Темной Луны составляет примерно 23,5 часа, и этот период может также перекликаться с фазой новолуния. Название ”Темная Луна” пришло из древности: греки, вавилоняне и индусы делили Луну на 28 сегментов, лунных домов. Последний сегмент Луны в Древней Греции ассоциировался с богиней ада Гекатой, а в Индии - с яростной богиней Кали. Поскольку обе богини связаны с тёмными силами, последний этап убывающей Луны был назван Темной Луной.