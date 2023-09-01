Античный город Книдос: Мекка для любителей древностей

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Книдский полуостров Турции, славящийся чистотой моря, цветением миндаля и красотой бухт, расположен в месте, где встречаются Эгейское и Средиземное моря. Древний город Книдос обязательно нудно посетить путешественникам, отправляющимся в эти края.

Основание города

Античный историк Геродот говорил, что Книд (еще один вариант названия) был основан выходцами из Лакедемона. В древней литературе основание Книда приписывают его дорическому происхождению и спартанскому герою Триопасу. Отсюда прослеживается связь с одним из названий города – Триопия. Книдос упоминался в гомеровских гимнах, а также входил в Дорийскую лигу из шести государств. Здесь же проводились и Дорические игры.

Центр торговли

Сейчас Книдос ежегодно привлекает тысячи местных и иностранных туристов. В древние времена он был крупным торговым портом и центром, экспортирующим вино.

Бурное развитие торговли послужило причиной переноса города в сторону побережья. После этого помимо торговых судов в городских гаванях стали появляться военные корабли. Позднее Книдос был переименован в Стадиа. В 600 и 700 годах до нашей эры население региона достигло 80-120 тысяч человек.

Центр культуры, науки и религии

В городе процветали науки, архитектура и искусства. Здесь жили астроном и математик Евдокс, разработавший в свое время солнечные часы; грамматик и географ Агатархид, который писал о Северо-Восточной Африке, Персидском заливе; доктор Эврифон, знаменитый художник Полигнот, а также Соклей, который был архитектором одного из семи чудес света - Александрийского маяка.

Город также был центром культуры и местом поклонения древнегреческой богине Афродите. В честь нее не только был открыт храм, но и возведена статуя, о красоте которой ходили легенды. Жители города очень гордились статую, поэтому чеканили ее изображение на монетах, а также однажды отказались отдавать свою Афродиту в обмен на огромные выплаты от царя одной из римских провинций. На сегодняшний день оригинал скульптуры так и не был обнаружен, сохранился только ее постамент.

Оттуда родом был и один из героев Шекспира.

Что находилось в городе?

В древности город окружали крепостные стены, длина которых составляла 4 километра. Городские проспекты соединялись при помощи каменных лестниц. В Книдосе было построено два театра. Один из них - на 10 тысяч мест - можно увидеть у въезда в город. В верхней части Книдоса есть еще один театр вместимостью уже 20 тысяч человек. Однако сейчас он пока спрятан под слоем земли.

В Книдосе были обнаружены концертный зал (Одеон) вместимостью 4500 тысяч человек, большая агора, Акрополь, Некрополь, Булевтерий, а также несколько храмов, например, Афродиты и Аполлона.

Еще одной находкой в этих краях стал Книдский лев. Он был одним из символов Книдского королевства, а в 1858 году он был вывезен в Англию. Жители Книдоса, выигравшие морскую битву под командованием Конана, установили этого Книдского льва в ознаменование победы. Статуя была возведена на холме в 1,5 км к востоку от города. Она была установлена таким образом, чтобы ее могли видеть все корабли, проходящие через эти территории. Сегодня Книдский лев встречает посетителей у входа в Британский музей.