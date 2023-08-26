Что и у кого украла Британская империя: Греция, Египет, Индия…

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Огромное количество артефактов собрано в коллекциях британских музеев, и среди них есть те, которые требуют вернуть государства, некогда ими владевшие. О том, у кого Великобритания украла артефакты всемирного значения, рассказываем в этом материале.

Могущество колониальной Британской империи - одной из самых больших в мире в пик своего расцвета - определило развитие археологии как науки, в том числе и за счет многочисленных экспедиций в разные уголки мира. Однако стремление к изучению тысячелетней истории человеческой цивилизации во многих случаях сопровождалось разграблением местных культур.

Парфенонские рельефы у Греции

Парфенонские рельефы или Мраморы Элгина работы греческого скульптора Фидия сегодня хранятся в Британском музее. Сняты с греческого Парфенона, который находится в Афинах, они были в начале XIX века, когда Грецией управляла Османская империя. Граф Элгин, посол Британской империи в Османской империи, договорился с властями о том, чтобы вывезти половину оставшихся скульптур из Афинского Акрополя. В 2019 году директор Британского музея Хартвиг Фишер (который сегодня подал в отставку) заявил, что Афины не получат скульптуры обратно, поскольку в Лондоне ”ими любуются 6 млн человек ежегодно”.

Розеттский камень у Египта

Розеттский камень Древнего Египта изначально нашел в Египте в 1799 году Наполеон Бонапарт, благодаря которому страна фактически была открыта для Европы. Но уже в 1801 году его забрали британцы, одержавшие победу над французами. Розеттский камень - это артефакт, с помощью которого ученым удалось понять культуру и историю Древнего Египта. Египет современный требует, чтобы Великобритания вернула Розеттский камень, однако вряд ли музей откажется от одного из своих самых значимых артефактов.

”Кохинор” у Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана

Бриллиант ”Кохинор”, некогда украшавший Павлиний трон Великих моголов, был передан королеве Виктории в середине XIX века, после того как Британская империя присоединила Индию. Сегодня один из самых больших бриллиантов в мире находится в платиновой короне королевы Елизаветы, которая выставляется в Тауэре. Несмотря на то, что правительства Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана (стран, которые в свое время владели ”Кохинором”) неоднократно требовали от Великобритании передать им драгоценность, начиная с 1947 года, когда Индия получила независимость, официальный Лондон отказывается возвращать бриллиант, утверждая, что приобретен он был вполне законно.

Головы маори у Новой Зеландии

Высушенные головы маори, коренного народа Новой Зеландии, с традиционными татуировками хранятся во многих музеях мира, в том числе и в Британском. Эти артифакты играли важную роль в священных ритуалах маори, а татуировки та-моко говорили о высоком статусе представителя культуры маори. В начале XIX века высушенные головы маори активно скупали коллекционеры со всей Европы. С 2003 года правительство Новой Зеландии ведет работу по возвращению мумифицированных голов маори. На сегодняшний день удалось вернуть останки 600 представителей маори, в том числе и 300 голов. Однако Британский музей по-прежнему удерживает в своих запасниках 7 татуированных голов маори, несмотря на запросы Новой Зеландии об их возвращении.

Тигра Типу у Индии

Тигр Типу - деревянная полуавтоматическая музыкальная игрушка почти в натуральную величину, изображающая солдата, на которого напал тигр. При вращении кривошипной рукоятки солдат поднимает левую руку и издает звуки, имитирующие предсмертный хрип. Игрушка была изготовлена в XVIII веке для Типу Султана, мусульманского правителя индийского княжества Майсур. Потерпевший поражение от Ост-Индской компании султан был убит, а игрушка была вывезена британскими солдатами. Сегодня она находится в экспозиции лондонского Музея Виктории и Альберта и считается одним из самых ”интересных и интригующих” артефактов учреждения.