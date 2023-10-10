Анастас Микоян: приспособленец или прагматик

© Фото: Микояновский мясокомбинат

Анастаса Микояна называли приспособленцем, поскольку политическая непотопляемость позволила ему пережить три партийных чистки: "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". С другой стороны, работая в торговле и пищевой промышленности, он был не в состоянии сколотить какой-нибудь влиятельный клан.

Семья Микоянов

Нарком пищевой промышленности Анастас Иванович Микоян оставил после себя богатое "наследство", причем оно не ограничивается только консервами, мороженным, колбасами, алюминиевыми кроватями-раскладушками, всеми любимой с детства сосиской в тесте и "Книгой о вкусной и здоровой пище", которая была практически в каждом советском доме. Микояны – это семья, в которой кроме члена ЦК Политбюро КПСС, были исследователи, конструкторы, летчики и даже рок-музыкант Стас Намин.

Микоян-дипломат

Анастас Микоян особо не рвался на руководящие должности в период революции, при этом был чрезвычайно коммуникабельным человеком. В 1936 году советское руководство отправило его в США перенимать опыт зарубежных коллег. Для представителей американской пищевой индустрии визит Микояна не был эпизодом идеологической борьбы. Микоян интересовался технологией производства, отмечал умение американцев оптимизировать и механизировать работу огромных заводов, посетил множество предприятий, птицеферм, фабрик, в том числе известную чикагскую скотобойню. Из США он привез технологию промышленного производства мороженого.

Микоян стал первым большевиком, с которым лично встречался Генри Форд, пожелавший в итоге наладить производство автомобилей в СССР. В биографии Анастаса Микояна было много зарубежных поездок - в США, в Югославию, на Кубу - в период острых политических кризисов, где благодаря своей коммуникабельности, он выступал как дипломат.

Микоян-промышленник

Заслуга Микояна заключается в качественной кооперации между пищевой и тяжелой промышленностью, начатой им совместно с Григорием Орджоникидзе. Поскольку к середине 1930-х политика коллективизации приносила первые плоды, в молодой советской республике изменились условия снабжения промышленности сырьем. Возросший урожай поставил перед пищевиками задачи эффективного хранения, консервации, переработки и дальнейшей реализации продуктов питания. Ставшая для Микояна вотчиной пищевая и торговая отрасли не привлекала тех, кто стремился в высшие эшелоны партии, поэтому занятая ниша оставалась за ним долго время.

Микоян-политик

В ведении Микояна находились в основном хлебозаводы и мясокомбинаты, при этом он никогда не перечил генеральной линии партии. Он принимал участие в судебных процессах против членов ВКБ(б) (затем КПСС), но затем оказывался в составе многочисленных комиссий по реабилитации. Придерживаясь "вегетарианских" взглядов во внутрипартийной политике, в жизни Анастас Микоян также был вегетарианцем в своих гастрономических предпочтениях, несмотря на то, что его называют отцом советской докторской колбасы. А Микояновский мясной комбинат и сегодня считает себя "символом отечественной истории" со знаком качества, который "ассоциируется с надежностью и верностью традициям".