"Али и Нино": как появился роман и как он был экранизирован?

Роман "Али и Нино" давно стал мировым бестселлером, на его основе ставятся спектакли и снят фильм. Но достоверных сведений о том, кто написал книгу и как рукопись попала в издательство, нет. Расскажем, кого называют вероятным автором "Али и Нино", как роман получил международную популярность и как по его мотивам сняли фильм.

История публикации романа

В 1935 году неизвестный оставил в венском издательстве E. P. Tal & Co. Verlag рукопись "Али и Нино" на немецком языке и исчез. Роман, автором которого был указан некий Курбан Саид, повествует о любви представителя знатной азербайджанской семьи Али хана Ширваншира и грузинской княжны Нино Кипиани на фоне бурных политических событий, происходивших на Кавказе в 1910-1920-х годах. Договор о публикации с издательством в 1937 году подписала баронесса Эльфрида Эренфельс фон Бодмерсхоф, и в том же году книга вышла в свет. Годом позже роман опубликовали в Варшаве на польском языке, в Амстердаме — на голландском, а в 1939-м в Праге — на чешском. В 1944 году "Али и Нино" издали на итальянском языке, но автором был указан Эссад Бей.

Вторая жизнь романа началась в 1970 году, когда российская эмигрантка Женя Граман перевела его на английский язык и опубликовала в Нью-Йорке. Книга стала хитом продаж, в том же году вышла в Лондоне и Бейруте – уже на арабском языке. В 1971 году турецкий перевод был издан в Стамбуле, потом появились переводы на французский, норвежский, испанский, шведский, японский и другие языки. В 1990 году "Али и Нино" впервые опубликовали на азербайджанском языке в Баку, а через три года там вышел русский перевод. В XXI веке география публикаций романа расширилась: в 2002 году он впервые был издан в Тбилиси на грузинском языке, также вышел в Москве, Пекине, Лиссабоне, Тель-Авиве — всего "Али и Нино" перевели более чем на 30 языков.

Кто автор "Али и Нино"?

"Али и Нино" называют одним из самых таинственных литературных сочинений – споры о том, кто скрывается за псевдонимом "Курбан Саид", ведутся много лет. Некоторые литературоведы считают, что автором романа является азербайджанский писатель, публицист, переводчик и политический деятель Юсиф Везир Чеменземинли. Другие полагают, что за этим псевдонимом стоит немецкий писатель и журналист Лев Нусенбаум, детство и юность которого прошли в Баку. Некоторые исследователи склоняются к тому, что автором "Али и Нино" является баронесса Эренфельс фон Бодмерсхоф, которая заключала договор о первой публикации, – в немецком книжном каталоге Deutscher Gesamtkatalog 1935-1939 годов она указана в качестве владельца псевдонима "Курбан Саид". Согласно еще одной версии, автор романа – азербайджанский писатель Мухаммед Асад-бек, эмигрировавший на Запад после революции 1917 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как снимали фильм?

Старт съемкам "Али и Нино" дала пресс-конференция, прошедшая 23 февраля 2015 года в Центре Гейдара Алиева в Баку. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, исполнительный продюсер фильма Лейла Алиева, отвечая на вопрос, почему для экранизации был выбран именно этот роман, отметила:

Эта книга, написанная в начале XX века, наглядно описывает людей и Азербайджан того времени. Книга рассказывает об истории любви, вызывающей резонанс и сегодня, спустя 100 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тогда же была представлена международная съемочная группа. Автором сценария стал оскароносный британский кинодраматург Кристофер Хэмптон, режиссером — Азиф Кападиа, обладатель "Оскара", "Грэмми", BAFTA и других престижных кинонаград, а исполнителями главных ролей — израильский актер палестинского происхождения Адам Бакри и испанская актриса Мария Вальверде. Также в фильме снимались лауреат премий "Тони" и "Эмми" Мэнди Патинкин, датская актриса Конни Нильсен, турецкие актеры Халит Эргенч, Нуман Акар, итальянец Риккардо Скамарчо, азербайджанские актеры Фахраддин Манафов, Мехрибан Зеки, Джумшуд Зейналов и другие. Музыку написал итальянский композитор, обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" Дарио Марианелли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В марте начались съемки, которые проходили сначала в Азербайджане – в Ичери Шехер в Баку, столичном пригороде Биби-Эйбат, археологическом заповеднике Гобустан, древнем горном селе Хыналыг, городе Гедабеке, а потом — в Турции.

Когда состоялась премьера?

Впервые "Али и Нино" был показан 27 января 2016 года на международном кинофестивале Sundance, который ежегодно проводится в городе Парк-Сити в американском штате Юта. Первый показ в Баку состоялся 5 октября в Центре Гейдара Алиева.

История, представленная в фильме, происходит на Кавказе — в регионе, о котором я раньше ничего не знал. Но сейчас этот регион оказывается таким важным в свете сегодняшних событий в мире. Здесь Восток встречается с Западом, Европа — с Азией, мусульманство — с христианством. Это великолепное место. Я даже представить не мог, что эта часть мира такая. Это было как невероятное путешествие в неизвестный мир

— Кападиа.

22 октября в Тбилиси впервые была показана версия фильма на грузинском языке. Потом премьеры состоялись в Нью-Йорке, Москве, Лондоне, других городах.

24 октября того же года "Али и Нино" открыл II фестиваль фильмов стран Азии в Лос-Анджелесе, в рамках которого были представлены кинокартины из 51 страны.

Мы решили открыть фестиваль показом ленты "Али и Нино", поскольку она, как мы считаем, наилучшим образом отражает дух и цель фестиваля

— директор фестиваля Джорджес Чэмчоум.

Он отметил, что "Али и Нино" — картина о том, как молодые люди находят друг друга, несмотря на культурные различия.

Кроме того, этот фильм поистине интернационален: его снял британский режиссер индийского происхождения, съемки проходили в Азербайджане и Турции, фильм идет на английском и русском языках, а актер, играющий заглавную роль, — палестинец. Так и весь наш фестиваль — площадка для показа фильмов о разных культурах, где свой талант могут проявить деятели кино из всей Азии

— сказал Чэмчоум.