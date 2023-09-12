6 причин полететь в Лаос осенью: водопады, слоны и азиатская кухня

Лаос - одно из самых недооцененных туристами мест в Юго-Восточной части Азии. "Земля миллиона слонов и белого зонта", затерявшаяся между Китаем, Мьянмой, Камбоджей и Вьетнамом, славится дикой природой, особенно слонами.

Лаос - одна из самых безопасных стран в Азии

Лаос - одна из самых безопасных стран в мире для путешественников. Исследуя практически любую часть страны, вы всегда будете чувствовать себя достаточно комфортно даже ночью. Считается, что уровень безопасности здесь даже выше, чем в любимом многими туристами Таиланде.

Однако, как и в любом другом туристическом месте, в Лаосе можно столкнуться с такими явлениями, как карманные кражи или же чрезмерное завышение цен для туристов.

Луанг-Прабанг

Одним из лучших мест для изучения Лаоса считается Луанг-Прабанг (или же Луангпхабанг). Один из самых красивых городов в Юго-Восточной Азии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место было центром буддизма региона и там сохранилось более десятка древних монастырей. До 1970-х годов город был столицей королевства. Сейчас здесь особой популярностью пользуются поездки на водопад и сплав по реке.

Культурное наследие и захватывающей дух природы

Две главные причины отправиться в Лаос – его богатое культурное наследие и природные пейзажи. Страну считают экологически чистой зоной, что делает ее одним из лучших направлений для эко-путешествий. Место идеально подходит для тех, кто устал от мегаполисов: там есть и леса, и горы, и плато...

Водопады Лаоса

Самым впечатляющим водопадом называют Куанг Си. Он расположен на вершине холма, который окружает густая растительность. Водопад состоит из серии каскадов. Идеальным временем для посещения великолепных голубых лагун Куанг Си считают период с августа по ноябрь.

Дружелюбные лаосцы

Лаосцы всегда очень дружелюбны и с ними легко общаться. Местные жители открыты и готовы помочь путешественникам, если требуется помощь.

Кухня Лаоса

Кухня Лаоса придется по вкусу не только любителям мяса, но и вегетарианцам. Самыми популярными ингредиентами местных блюд можно считать рис, зелень и овощи. Многие блюда пришли в местную кухню из соседних государств, так том ям считают национальным блюдом Таиланда.