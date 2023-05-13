5 самых известных тюрем мира 

Алькатрас (США)
История Алькатраса, американского пенитенциарного учреждения, началась в 1934 году. Тюрьму, расположенную на острове Алькатрас в окрестностях Сан-Франциско, также называют ”Скалой”. До 1963 года в тюрьме содержались самые опасные преступники Америки, в том числе гангстеры Аль Капоне и Пулемет Келли. В северной части острова были расположены фабрики, на которых заключенные изготовляли резиновые коврики, обувь, перчатки, плащи и мебель. Хотя кинематограф изображает Алькатрас как тюрьму с одними из самых жестких условий в Америке, в действительности, некоторые заключенные даже просили о переводе в Скалу, поскольку обстановка там была лучше и действовала система поощрения за хорошее поведение. За 29 лет существования тюрьмы 36 человек пытались совершить побег с острова, но удалось только троим: братьям Джону и Кларенсу Энглинам и Фрэнку Моррису.
Алькатрас закрыли в 1963 году, поскольку обслуживание тюрьмы было чрезвычайно дорогим. С 1972 года Алькатрас - часть национального парка, и ежегодно бывшую тюрьму посещают 1,5 млн человек.
Замок Иф (Франция)
Еще одна островная тюрьма - замок Иф. Крепость была возведена в бухте Марселя в XVI веке. Сбежать из замка Иф было буквально невозможно, поскольку воды вокруг крепости крайне неспокойные. В замке Иф содержались осужденные за самые разные преступления, в том числе религиозные и политические. Условия в тюрьме были невероятно тяжелыми, многие заключенные так никогда и не вышли на свободу. Крепость на острове Иф считается одной из худших тюрем в истории.
Популярность замок Иф приобрел после публикации романа Александра Дюма ”Граф Монте-Кристо” о заключенном, которые 14 лет провел на острове, прежде чем совершить рискованный побег. В реальности никому из замка Иф побег совершить не удалось. Многие заключенные содержались в темных подземельях замка, прикованными к стенам, их часто избивали и нередко убивали.
Сегодня замок Иф - туристическая достопримечательность, привлекающая огромное количество посетителей.
Остров Дьявола (Гвиана)
Недалеко от побережья Французской Гвианы находится небольшой остров площадью всего 0,14 км². С 1852 по 1952 на острове действовала исправительная колония, из-за которой остров и получил свое название - Остров Дьявола или Диабль.
Устроить колонию приказал Наполеон III для содержания самых опасных преступников Франции, в том числе убийц, воров и политических оппонентов. Узников Острова Дьявола принуждали к изнурительному физическому труду, а тех, кто отказывался или не мог работать, избивали, лишали воды и еды. Заключенные Острова Дьявола часто умирали от жары, малярии и побоев надзирателей. Сбежать из колонии можно было по многочисленным водным путям с огромным количеством пираний и крокодилов или через не менее опасные джунгли. За столетие существования колонии сотни человек предприняли попытку сбежать, и некоторые из них увенчались успехом. Один из сбежавших, Анри Шарьер, автор бестселлера ”Мотылек”, в котором описывается побег заключенного из островной тюрьмы. Сегодня Остров Дьявола - туристическая достопримечательность.
Гуантанамо (Куба)
Тюрьма Гуантанамо находится в заливе кубинского города Гуантанамо. В 1898 году США построили там военную базу после того, как Куба оказалась под контролем Америки в результате Испано-Американской войны. В 1902 году американцы ушли с Кубы, а территория с военной базой была сдана США в долгосрочную аренду. База Гуантанамо - старейшая военная база США за пределами собственной территории.
На протяжении многих лет назначение базы постоянно менялось. На короткое время она даже была убежищем для беженцев с Гаити и Кубы. В 2002 году база стала исправительным учреждением, в основном для террористов из Ирака и Афганистана. В 2004 году была проведена инспекция в связи с сообщениями об унижении и пытках заключенных. Тюремные надзиратели обвинялись в бесчеловечных пытках, в том числе травле собаками, удушением водой, а также в сексуальном насилии. Люди со всего мира призывали закрыть тюрьму, но американское правительство не признает, что в Гуантанамо осуществляются пытки. В свое время президент США Барак Обама попытался закрыть Гуантанамо, однако следующий президент Дональд Трамп отменил его решение. В тюрьму по-прежнему отправляют заключенных.
Лондонский Тауэр (Великобритания)
Лондонский Тауэр - известная британская тюрьма - был построен Вильгельмом Завоевателем в XI веке. Тауэр был тюрьмой с 1100 по 1952 годы. В Тауэр отправляли в том числе за госизмену, покушение на правителя, клевету в отношении правителя, а также за фальшивомонетничество. Считается, что в Тауэре обитают призраки тех, кто был казнен в его стенах. В Тауэре содержались королева Елизавета I и Анна Болейн. Анна Болейн, одна из жен короля Генриха VIII, была обезглавлена в Тауэре. Одно из мест в Тауэре называется Кровавой башней, поскольку в нем убили сыновей короля Эдуарда IV. Тауэр также известен пытками заключенных. Самой известной из них была пытка с помощью дыбы, когда растягивали тело жертвы, разрывая его на части.
Лондонский Тауэр был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. Ежегодно музей Тауэр посещают почти 2,5 млн человек.