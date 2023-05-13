5 самых известных тюрем мира 

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По всему миру существует огромное количество пенитенциарных (исправительных) учреждений, некоторые из которых получили широкую известность по тем или иным причинам. Мы предлагаем список пяти самых известных тюрем мира.

Алькатрас (США)

История Алькатраса, американского пенитенциарного учреждения, началась в 1934 году. Тюрьму, расположенную на острове Алькатрас в окрестностях Сан-Франциско, также называют ”Скалой”. До 1963 года в тюрьме содержались самые опасные преступники Америки, в том числе гангстеры Аль Капоне и Пулемет Келли. В северной части острова были расположены фабрики, на которых заключенные изготовляли резиновые коврики, обувь, перчатки, плащи и мебель. Хотя кинематограф изображает Алькатрас как тюрьму с одними из самых жестких условий в Америке, в действительности, некоторые заключенные даже просили о переводе в Скалу, поскольку обстановка там была лучше и действовала система поощрения за хорошее поведение. За 29 лет существования тюрьмы 36 человек пытались совершить побег с острова, но удалось только троим: братьям Джону и Кларенсу Энглинам и Фрэнку Моррису.

Алькатрас закрыли в 1963 году, поскольку обслуживание тюрьмы было чрезвычайно дорогим. С 1972 года Алькатрас - часть национального парка, и ежегодно бывшую тюрьму посещают 1,5 млн человек.

Замок Иф (Франция)

Еще одна островная тюрьма - замок Иф. Крепость была возведена в бухте Марселя в XVI веке. Сбежать из замка Иф было буквально невозможно, поскольку воды вокруг крепости крайне неспокойные. В замке Иф содержались осужденные за самые разные преступления, в том числе религиозные и политические. Условия в тюрьме были невероятно тяжелыми, многие заключенные так никогда и не вышли на свободу. Крепость на острове Иф считается одной из худших тюрем в истории.

Популярность замок Иф приобрел после публикации романа Александра Дюма ”Граф Монте-Кристо” о заключенном, которые 14 лет провел на острове, прежде чем совершить рискованный побег. В реальности никому из замка Иф побег совершить не удалось. Многие заключенные содержались в темных подземельях замка, прикованными к стенам, их часто избивали и нередко убивали.

Сегодня замок Иф - туристическая достопримечательность, привлекающая огромное количество посетителей.

Остров Дьявола (Гвиана)

Недалеко от побережья Французской Гвианы находится небольшой остров площадью всего 0,14 км². С 1852 по 1952 на острове действовала исправительная колония, из-за которой остров и получил свое название - Остров Дьявола или Диабль.

Устроить колонию приказал Наполеон III для содержания самых опасных преступников Франции, в том числе убийц, воров и политических оппонентов. Узников Острова Дьявола принуждали к изнурительному физическому труду, а тех, кто отказывался или не мог работать, избивали, лишали воды и еды. Заключенные Острова Дьявола часто умирали от жары, малярии и побоев надзирателей. Сбежать из колонии можно было по многочисленным водным путям с огромным количеством пираний и крокодилов или через не менее опасные джунгли. За столетие существования колонии сотни человек предприняли попытку сбежать, и некоторые из них увенчались успехом. Один из сбежавших, Анри Шарьер, автор бестселлера ”Мотылек”, в котором описывается побег заключенного из островной тюрьмы. Сегодня Остров Дьявола - туристическая достопримечательность.

Гуантанамо (Куба)

Тюрьма Гуантанамо находится в заливе кубинского города Гуантанамо. В 1898 году США построили там военную базу после того, как Куба оказалась под контролем Америки в результате Испано-Американской войны. В 1902 году американцы ушли с Кубы, а территория с военной базой была сдана США в долгосрочную аренду. База Гуантанамо - старейшая военная база США за пределами собственной территории.

На протяжении многих лет назначение базы постоянно менялось. На короткое время она даже была убежищем для беженцев с Гаити и Кубы. В 2002 году база стала исправительным учреждением, в основном для террористов из Ирака и Афганистана. В 2004 году была проведена инспекция в связи с сообщениями об унижении и пытках заключенных. Тюремные надзиратели обвинялись в бесчеловечных пытках, в том числе травле собаками, удушением водой, а также в сексуальном насилии. Люди со всего мира призывали закрыть тюрьму, но американское правительство не признает, что в Гуантанамо осуществляются пытки. В свое время президент США Барак Обама попытался закрыть Гуантанамо, однако следующий президент Дональд Трамп отменил его решение. В тюрьму по-прежнему отправляют заключенных.

Лондонский Тауэр (Великобритания)

Лондонский Тауэр - известная британская тюрьма - был построен Вильгельмом Завоевателем в XI веке. Тауэр был тюрьмой с 1100 по 1952 годы. В Тауэр отправляли в том числе за госизмену, покушение на правителя, клевету в отношении правителя, а также за фальшивомонетничество. Считается, что в Тауэре обитают призраки тех, кто был казнен в его стенах. В Тауэре содержались королева Елизавета I и Анна Болейн. Анна Болейн, одна из жен короля Генриха VIII, была обезглавлена в Тауэре. Одно из мест в Тауэре называется Кровавой башней, поскольку в нем убили сыновей короля Эдуарда IV. Тауэр также известен пытками заключенных. Самой известной из них была пытка с помощью дыбы, когда растягивали тело жертвы, разрывая его на части.

Лондонский Тауэр был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. Ежегодно музей Тауэр посещают почти 2,5 млн человек.