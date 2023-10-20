В поисках углеродных кредитов: зачем Эмираты покупают Африку?

© Фото: www.thebluecarboninitiative.org

Объединенные Арабские Эмираты активно осваивают территорию Африки, скупая миллионы гектаров земли. Местные правительства не против, ведь Эмираты заключают контракты на миллионы долларов, крайне необходимых африканским государствам. Зачем ОАЭ африканские леса, расскажем в этом материале.

ОАЭ в Африке

Африка - важный торговый партнер Объединенных Арабских Эмиратов. Общая доля Африки в торговом балансе страны составляет более $30 млрд, ОАЭ - один из крупнейших инвесторов континента. Однако в последнее время арабская страна в Персидском заливе открыла Африку с совершенно новой стороны: как поставщика углеродных кредитов. Оказалось, что за африканскими государствами будущее в вопросе карбонового регулирования, а Эмираты - на передовой борьбы за чистое будущее планеты.

Что такое углеродный кредит?

Углеродные кредиты, которые также называют карбоновыми, это мировой инструмент борьбы с изменением климата. Разработан он был в 2005 году рамках программы торговли квотами на выброс парниковых газов. То есть государствам и компаниям разрешают загрязнять планету до определенного уровня, измеряемого углеродными кредитами. Один углеродный кредит разрешает выброс одной тонны углекислого или любого другого парникового газа (парниковые газы повышают температуру планеты) в атмосферу. Если государство или компания превышает установленный уровень выбросов, ей приходится либо платить штраф, либо докупать углеродные кредиты. Купить углеродные кредиты можно у стран, которые их накапливают, то есть выпускают в атмосферу меньше парниковых газов, чем им позволено по квоте.

Карбоновый рынок Африки

Глобальный рынок углеродных кредитов (регулируемый и нерегулируемый) оценивается почти в $980 млрд, и Африка представляет огромный интерес для стран, которые стремятся улучшить свой экологический статус.

Низкий углеродный след (низкие выбросы) в Африке обусловлен в первую очередь слабым экономическим развитием многих стран континента, отсутствием большого количества предприятий и огромными природными богатствами (в первую очередь лесами). Из 1,5 млрд населения всей Африки, почти половина, 600 млн человек, не имеет доступа к электричеству.

Великая голубая стена

В ноябре прошлого года в египетском Шарм-Эль-Шейхе на саммите COP27 (стран-участниц климатического соглашения) была создана Инициатива африканских углеродных рынков для продвижения нового для континента инструмента, сулящего значительные преимущества для участников. К инициативе присоединились

Кения

Малави

Габон

Нигерия

Того

Мозамбик

Руанда

Бурунди.

По словам Жан-Поля Адама, координирующего африканскую инициативу ООН ”Великая голубая стена” (по адаптации континента к изменению климата), при стоимости одного углеродного кредита в $120 Африка сможет зарабатывать до $82 млрд ежегодно.

ОАЭ покупает африканскую землю

С начала 2023 года ОАЭ стали активным участником карбонового рынка Африки.

В феврале эмиратская компания Blue Carbon подписала с правительством Замбии меморандум о взаимопонимании по осуществлению стратегий по декарбонизации в лесах страны площадью более 8 млн гектаров.

Также в феврале аналогичный меморандум на территорию такой же площади был подписан с правительством Танзании.

В начале августа Либерия начала переговоры с Blue Carbon по сделке, в рамках которой компания может получить более 10% страны - 1 млн гектаров лесных массивов.

В начале октября Blue Carbon подписала меморандум о взаимопонимании с Зимбабве, по которому 7,5 млн гектаров или пятая часть страны перейдут под контроль эмиратской компании.

Детали ни одного из соглашений пока неизвестны.

Компания Blue Carbon

Компания Blue Carbon была основана год назад - в октябре 2022 года - Частным офисом Шейха Ахмеда Далмука Аль Мактума, члена правящей семьи Дубая, для продвижения ”природных решений” по смягчению последствий изменения климата. Первоочередная заявленная цель Blue Carbon - работа с прибрежными экосистемами, в частности, с мангровыми лесами (вечнозелеными лесами, растущими в устьях рек), которые поглощают углерод в 3-5 раз активнее, чем обычные леса.

По словам Жозиан Садака, исполнительного директора Blue Carbon, миру необходимо $5 трлн климатических инвестиций во всевозможные инициативы, чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году. И Blue Carbon готова инвестировать.

Помимо Blue Carbon, портфель Частного офиса шейха представлен многочисленными компаниями, которые в основном занимаются инфраструктурным развитием, энергетическими проектами, строительством терминалов СПГ, а также опреснением воды.

Что сулят африканским странам контракты к ОАЭ?

Для африканских стран партнерство с ОАЭ, это, в первую очередь, необходимые финансовые ресурсы. Кроме того, эмиратская Blue Carbon обещает:

осуществлять стратегии по декарбонизации

определить стратегии по использованию африканских лесных массивов для генерации большего количества углеродных кредитов.

заниматься рефорестацией (восстановлением) и защитой лесных массивов

Неизвестно, на какой срок будут заключаться контракты с африканскими странами, однако, как сообщает издание Mongabay, специализирующееся на природоохранной деятельности, в контракте с Либерией, в частности, речь идет о 30-летнем периоде.

Зачем ОАЭ Африка?

Что касается Эмиратов, для них карбоновая Африка - это выгодная инвестиция. Поскольку африканские страны - новички на мировом карбоновом рынке, ОАЭ выступят в роли посредника, который будет получать/производить углеродные кредиты в Африке и продавать их тем, кто в них нуждается, зарабатывая сотни миллионов долларов. Подобная практика укладывается в рамки стремления ОАЭ к диверсификации собственной экономики и отказа от нефтяной зависимости.