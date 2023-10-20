В поисках углеродных кредитов: зачем Эмираты покупают Африку?

ОАЭ в Африке
Африка - важный торговый партнер Объединенных Арабских Эмиратов. Общая доля Африки в торговом балансе страны составляет более $30 млрд, ОАЭ - один из крупнейших инвесторов континента. Однако в последнее время арабская страна в Персидском заливе открыла Африку с совершенно новой стороны: как поставщика углеродных кредитов. Оказалось, что за африканскими государствами будущее в вопросе карбонового регулирования, а Эмираты - на передовой борьбы за чистое будущее планеты.
Что такое углеродный кредит?
Углеродные кредиты, которые также называют карбоновыми, это мировой инструмент борьбы с изменением климата. Разработан он был в 2005 году рамках программы торговли квотами на выброс парниковых газов. То есть государствам и компаниям разрешают загрязнять планету до определенного уровня, измеряемого углеродными кредитами. Один углеродный кредит разрешает выброс одной тонны углекислого или любого другого парникового газа (парниковые газы повышают температуру планеты) в атмосферу. Если государство или компания превышает установленный уровень выбросов, ей приходится либо платить штраф, либо докупать углеродные кредиты. Купить углеродные кредиты можно у стран, которые их накапливают, то есть выпускают в атмосферу меньше парниковых газов, чем им позволено по квоте.
Карбоновый рынок Африки
Глобальный рынок углеродных кредитов (регулируемый и нерегулируемый) оценивается почти в $980 млрд, и Африка представляет огромный интерес для стран, которые стремятся улучшить свой экологический статус.
Низкий углеродный след (низкие выбросы) в Африке обусловлен в первую очередь слабым экономическим развитием многих стран континента, отсутствием большого количества предприятий и огромными природными богатствами (в первую очередь лесами). Из 1,5 млрд населения всей Африки, почти половина, 600 млн человек, не имеет доступа к электричеству.
Великая голубая стена
В ноябре прошлого года в египетском Шарм-Эль-Шейхе на саммите COP27 (стран-участниц климатического соглашения) была создана Инициатива африканских углеродных рынков для продвижения нового для континента инструмента, сулящего значительные преимущества для участников. К инициативе присоединились
- Кения
- Малави
- Габон
- Нигерия
- Того
- Мозамбик
- Руанда
- Бурунди.
По словам Жан-Поля Адама, координирующего африканскую инициативу ООН ”Великая голубая стена” (по адаптации континента к изменению климата), при стоимости одного углеродного кредита в $120 Африка сможет зарабатывать до $82 млрд ежегодно.
ОАЭ покупает африканскую землю
- С начала 2023 года ОАЭ стали активным участником карбонового рынка Африки.
- В феврале эмиратская компания Blue Carbon подписала с правительством Замбии меморандум о взаимопонимании по осуществлению стратегий по декарбонизации в лесах страны площадью более 8 млн гектаров.
- Также в феврале аналогичный меморандум на территорию такой же площади был подписан с правительством Танзании.
- В начале августа Либерия начала переговоры с Blue Carbon по сделке, в рамках которой компания может получить более 10% страны - 1 млн гектаров лесных массивов.
- В начале октября Blue Carbon подписала меморандум о взаимопонимании с Зимбабве, по которому 7,5 млн гектаров или пятая часть страны перейдут под контроль эмиратской компании.
Детали ни одного из соглашений пока неизвестны.
Компания Blue Carbon
Компания Blue Carbon была основана год назад - в октябре 2022 года - Частным офисом Шейха Ахмеда Далмука Аль Мактума, члена правящей семьи Дубая, для продвижения ”природных решений” по смягчению последствий изменения климата. Первоочередная заявленная цель Blue Carbon - работа с прибрежными экосистемами, в частности, с мангровыми лесами (вечнозелеными лесами, растущими в устьях рек), которые поглощают углерод в 3-5 раз активнее, чем обычные леса.
По словам Жозиан Садака, исполнительного директора Blue Carbon, миру необходимо $5 трлн климатических инвестиций во всевозможные инициативы, чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году. И Blue Carbon готова инвестировать.
Помимо Blue Carbon, портфель Частного офиса шейха представлен многочисленными компаниями, которые в основном занимаются инфраструктурным развитием, энергетическими проектами, строительством терминалов СПГ, а также опреснением воды.
Что сулят африканским странам контракты к ОАЭ?
Для африканских стран партнерство с ОАЭ, это, в первую очередь, необходимые финансовые ресурсы. Кроме того, эмиратская Blue Carbon обещает:
- осуществлять стратегии по декарбонизации
- определить стратегии по использованию африканских лесных массивов для генерации большего количества углеродных кредитов.
- заниматься рефорестацией (восстановлением) и защитой лесных массивов
Неизвестно, на какой срок будут заключаться контракты с африканскими странами, однако, как сообщает издание Mongabay, специализирующееся на природоохранной деятельности, в контракте с Либерией, в частности, речь идет о 30-летнем периоде.
Зачем ОАЭ Африка?
Что касается Эмиратов, для них карбоновая Африка - это выгодная инвестиция. Поскольку африканские страны - новички на мировом карбоновом рынке, ОАЭ выступят в роли посредника, который будет получать/производить углеродные кредиты в Африке и продавать их тем, кто в них нуждается, зарабатывая сотни миллионов долларов. Подобная практика укладывается в рамки стремления ОАЭ к диверсификации собственной экономики и отказа от нефтяной зависимости.