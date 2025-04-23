Стихи на азербайджанском: Пезешкиан снимает кризис Тегерана и Баку

Поездка президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку прошла накануне по сокращенной программе из-за взрыва в порту Бендер-Аббас, но Пезешкиан объявил, что в ближайшее время вернется в Азербайджан для продолжения диалога, поскольку страны находятся в процессе формирования новых отношений, учитывающих изменившийся контекст региональной политики.

Весной 2025 года Баку стал одним из центров мировой политики, в частности, в столице Азербайджана прошли переговоры спецслужб России и Сирии, а также встреча представителей Минобороны Турции и Израиля. 28 апреля 2025 года в Баку состоялось еще одно важное международное событие: с официальным визитом в Азербайджан прибыл президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

Этот визит не только стал символом восстановления двусторонних отношений, но и обозначил приоритетность для Баку и Тегерана укрепления стратегического сотрудничества. Пезешкиан, который побывал в Азербайджане в должности президента впервые, назвал этот визит прелюдией к укреплению доверия и активному взаимодействию.

На пресс-конференции по итогам встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Пезешкиан в очень теплых тонах охарактеризовал свою поездку. "В Баку у нас с президентом Азербайджанской Республики, моим дорогим братом Ильхамом Алиевым состоялись договоренности и были подписаны документы", - отметил он.

Иранский лидер подчеркнул, что его поездка открывает новые горизонты для сотрудничества в области науки, экономики и безопасности.

Со своей стороны Ильхам Алиев также высоко оценил значимость визита: "Мы приветствуем мирный диалог и готовность к взаимодействию, поскольку Азербайджан и Иран имеют много общего, как в истории, так и в целях". Он отметил, что "углубление сотрудничества и в политической, и в экономической, и во всех других сферах отвечает интересам двух братских народов". Алиев также обратил внимание на то, что в последние месяцы контакты и визиты между Баку и Тегерана активизировались, и "многие проблемы были решены".

Визит Пезешкиана, хотя и сокращенный из-за ситуации с взрывом в иранском городе Бендер-Аббас, был насыщен важными мероприятиями. Президент Ирана встретился с азербайджанскими предпринимателями, участвовал в бизнес-форуме, состоявшемся в Баку, и отметил, что "Азербайджан и Иран действительно являются перекрестком для торговли, обмена научными знаниями и технологиями". Он акцентировал внимание на потенциале для создания регионального пространства мира и безопасности, говоря о необходимости активного взаимодействия университетов двух стран.

Одним из ярких и символичных эпизодов визита стало то, что Пезешкиан произнес на азербайджанском языке стихотворение Мухаммеда Хусейна Шахрияра, чему присутствующие тепло аплодировали. Это свидетельствовало о его уважении к местной культурной традиции и стремлении наладить более близких связей с народом Азербайджана, а также о желании отдать дань памяти своим азербайджанским корням.

Пезешкиан посетил исторические места Баку, такие как мечеть Биби-Эйбат. Его встречали высокопоставленные лица, среди которых председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. В мечети, построенной в XIII веке, ему рассказали о значении этого священного места и его исторической важности для мусульман Азербайджана.

Еще одной значимой остановкой в программе визита стало посещение Аллеи шехидов — мемориала, посвященного героям, отдавшим жизнь за независимость Азербайджана. Пезешкиан, почтив память шехидов, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь" и проявил глубокое уважение к подвигам, совершенным за свободу и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Иранские СМИ внимательно следили за визитом своего президента в Баку. Телеканал Iran International обратил внимание, что сразу после Пезешкиана в Баку приедет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, что говорит о "геополитическом маневрировании" Баку на фоне ирано-израильского противостояния. Автор материала считает, что с позиции Ирана визит Пезешкиана символизирует осторожную попытку Тегерана улучшить отношения с Баку после периодов напряженности, связанных с нападением на азербайджанское посольство в Тегеране и другими конфликтными ситуациями. Отмечается, что визит Пезешкиана стал важным шагом в восстановлении ирано-азербайджанских связей с акцентом на практическом сотрудничестве в энергетике и инфраструктуре.

"Визиты на высоком уровне отражают более широкую борьбу за влияние на Южном Кавказе", сказано в статье с пояснением, что в отличие от прошлых времен сегодня отношения между Тегераном и Баку завязаны не только на политике, но и на экономическом взаимодействии.

В этой связи президент Ирана указывает на необходимость создания транспортного коридора, соединяющего Восток и Запад, и на важность прокладывания путей для торговли и научного обмена. Как заявил Пезешкиан, "Я не чувствую себя чужим здесь. Иран никогда не позволит создать разногласия между нашими народами". Это наглядно демонстрирует надежду на будущее, полное сотрудничества и совместного прогресса.

Несмотря на соседство и этно-духовную близость, отношения Ирана и Азербайджана в политике и экономике нуждаются в прогрессе. Товарооборот составляет чуть больше полумиллиарда в год, Тегеран и Баку не являются друг для друга ключевыми импортерами и экспортерами. Сохранение западных санкций против Ирана и недостроенность проекта "Север-Юг" ограничивают деловую активность. При этом в случае реализации МТК "Север-Юг" и достижения новой ядерной сделки между США и Ираном ирано-азербайджанские связи могут пойти в гору. Кроме того, Россия и Иран рассматривают возможность поставок газа через Азербайджан.

Благоприятный фон для экономики должна создать политика. После завершения Карабахской войны Тегеран совершил ряд очевидных ошибок: проводил военные учения у границы с Азербайджаном, допустил нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, выдумывал угрозы из-за сотрудничества Баку с Тель-Авивом, протестовал против создания Зангезурского коридора. Затем произошла корректировка, предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси в конце своего правления начал нормализовать связи с Баку, но погиб при крушении вертолета.

Действующий президент Масуд Пезешкиан нацелен на дружбу и партнерство с Азербайджаном. Он пришел к власти на волне обещаний улучшить условия жизни этнических меньшинств в Иране, включая азербайджанцев. Ильхам Алиев всегда демонстрировал готовность взаимодействовать со всеми соседями и мировыми игроками на основе взаимоуважения интересов. Так что на двустороннем уровне ничего не мешает восстановить пошатнувшиеся в последние годы отношения, если, конечно, не произойдут какие-то региональные и глобальные политические катаклизмы.