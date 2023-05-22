Синан Оган определил исход выборов в Турции?

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Кто же победит на президентских выборах в Турции? Какую роль во втором туре сыграет Синан Оган? И причем здесь Азербайджан?

Как вы знаете, по итогам первого тура президентских выборов в Турции остались два фаворита: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. При этом настоящим победителем эксперты называют третьего кандидата Синана Огана, ведь именно его 5% голосов помогут кому-то из двух политиков вырвать победу. Так кому же отдает свои голоса Оган?

Кто такой Синан Оган?

Прежде всего вкратце расскажем об этой весьма любопытной политической фигуре. Синан Оган родился 1 сентября 1967 года в Игдыре, городе на востоке Турции, где живет множество азербайджанцев. Собственно, Оган и есть этнический азербайджанец. По первому образованию он экономист и финансист, карьеру начинал в Азербайджане, где преподавал в течение семи лет и стал замдекана Азербайджанского государственного экономического университета. Синан Оган был не просто преподавателем, а практиком, в конце 90-х работал на посту главы азербайджанского отделения Турецкого государственного агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

Для России Синан Оган тоже человек не чужой, так как является экспертом по РФ и Украине. Работал в Евразийском центре стратегических исследований и участвовал в заседаниях клуба Валдай. В 2009 году защитил докторскую степень в МГИМО на тему российско-турецких отношений.

В политике карьера Синана Огана началась в 2011 году, когда он избрался в парламент Турции. Здесь, кстати, он продолжал работу на российском направлении и входил в группу дружбы Турция-Россия. На тот момент он являлся членом националистической партии MHP, входящей в коалицию с партией Эрдогана. Через четыре года у него начались проблемы с руководством партии в лице Девлета Бахчели, как раз когда Бахчели пошел на союз с Эрдоганом ради получения большинства в парламенте. Оган с этим не согласился. Его несколько раз исключали из партии MHP, но, в отличие от Акшенер и других несогласных, Синан Оган не создал свою партию. То есть не был раскольником.

Что еще важно знать о Синане Огане, так это то, что одним из его программных обещаний на выборах было стремление урегулировать конфликт на Украине. О России он до сих пор хорошо отзывается.

"Мы рассматриваем Россию и Турцию как две страны, которые нуждаются друг в друге. Россия также необходима Турции, как она РФ. Турецко-российские отношения были темой моей докторской диссертации, над которой я работал в России, я написал ее на русском языке"

– Синан Оган в интервью ТАСС

Синан Оган и выборы президента Турции

Несмотря на его амбиции и трезвое мышление, а возможно, именно ради них 14 мая 2023 года за Синана Огана проголосовали 5,17% пришедших на избирательные участки граждан. Учитывая, что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не набрали 50%+ голосов, исход второго тура оказался зависимым от электората Огана.

На прошлой неделе Оган озвучил три условия для поддержки одного из двух фаворитов: борьба с терроризмом, возврат сирийских беженцев домой и светское государство. Под эти критерии подходит как Эрдоган так и Кылычдароглу. Но национальные интересы могут перевесить. Ведь для Огана, как и для Эрдогана, очень важна борьба с РПК, а Кылычдароглу получил поддержку из логова курдских боевиков - с хребта Кандиль. Кроме того, внешнеполитическая линия Эрдогана, нацеленная на прагматичные отношения с Россией, больше вписывается в евразийскую парадигму Огана, чем прозападный курс Кылычдароглу.

"Сделай выбор, ты за Кылычдароглу, который резко выступил против русских? Или за Эрдогана, ожидавшего у дверей русских?"

– Кемаль Кылычдароглу в предвыборной агитации

В этой связи не вызывает удивления новость о том, что Оган скоро объявит о своей поддержке именно Эрдогана. Тем более три дня назад Эрдоган и Оган проводили переговоры, наверняка они обсуждали условия альянса. Не исключено что за свою поддержку Оган может получить некое важное назначение. Если оно будет касаться дипломатии, то для России это будет еще одним плюсом победы Эрдогана.

Как и когда свое решение объявит Оган, увидим. Времени остается совсем мало, ведь уже в это воскресенье пройдет второй тур президентских выборов. Я все еще остаюсь при том же мнении, что России выгодна победа Эрдогана и он, скорее всего, победит.