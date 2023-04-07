Опубликовано: 14:30, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Геополитические вызовы, с которыми столкнулись некоторые государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в последнее время, продемонстрировали высокую эффективность интеграции в рамках ЕАЭС.

Об этом говорится в докладе "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли", презентация которого состоялась в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной конференции (ЯМНК) по проблемам развития экономики и общества. Негативные эффекты от ограничения доступа к международным финансовым рынкам, отключения ряда банков стран-членов ЕАЭС от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, секторальных санкций и санкций, направленных против конкретных физических и юридических лиц из государств-членов ЕАЭС, благодаря успешной интеграции были смягчены. Они позволили экономикам на территории ЕАЭС успешно функционировать, а гражданам государств-членов ЕАЭС в целом не снизить свое благосостояние, отмечается в докладе.

Взаимная торговля

Анализ динамики показателей торговли товарами показывает, что создание Таможенного союза, а затем ЕАЭС положительно сказалось на взаимной торговли государств-членов. С 2019 г. заметный вклад в общую динамику стала вносить внутриотраслевая торговля. При этом ее развитие в торговле внутри ЕАЭС стала опережать динамику в торговле стран ЕАЭС со всем миром, т.е. с третьими странами. Это происходило, несмотря на то, что общие процессы специализации торговли внутри ЕАЭС развивались недостаточно успешно и не происходило выраженной "подстройки" структуры взаимной торговли стран ЕАЭС (страна-страна). Интенсивность торговли внутри ЕАЭС в 2015–2020 гг. остается на высоком уровне при сохранении проявления действия "внешнего" барьера по отношению к третьим странам.

Динамика индексов внутриотраслевой торговли в торговле между государствами ЕАЭС и в их торговле с третьими странами, 2001–2021 гг., 2014=100

Источник: рассчитано авторами

Объемы взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС (млн долларов США)

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2022.

Взаимные инвестиции в рамках ЕАЭС

За 2015–2022 гг. общий объем накопленных взаимных инвестиций стран – членов ЕАЭС увеличился на 5, 8%, с 17 048 млн долларов США до 16 804 млн долларов США, и это без учета данных накопленных взаимных инвестиций в Кыргызстане. По Кыргызской Республике нет информации по накопленным взаимным инвестициям на начало 2022 года, что делает обзор по взаимному инвестированию стран-членов ЕАЭС неполным.

Рост общего объема накопленных взаимных инвестиции (без учета Кыргызстана) наблюдался во всех странах-членах ЕАЭС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший показатель отмечается у Казахстана, рост накопленных взаимных инвестиций за рассматриваемый период составил 15.4%, тогда как в Армении и России этот рост был более умеренным – 9,8% и 9,1% соответственно; в Беларуси этот показатель равен 5,5%.

Развитие рынка услуг внутри ЕАЭС

В целом за последние несколько лет роль услуг выросла как в производстве, так и в торговле. С 2012 по 2021 годы на мировом рынке торговля услугами увеличилась на 28%, торговля товарами – на 21%. По итогам 2021 г. 21% всей международной торговли приходится на торговлю услугами, и ЕАЭС не является исключением – во внутрирегиональной торговле услуги занимают порядка 12% всей взаимной торговли стран – участниц Союза.

В 2021 году объем взаимной торговли услугами между государствами – членами ЕАЭС увеличился на 1,4 млрд. долл. США, или на 18,9% по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается рост взаимной торговли услуг во всех странах ЕАЭС в годовом значении: в Армении – на 33,5%, России – на 22,9%, Беларуси – 20,6%, Кыргызстане – 2,8% и Казахстане – 2,1%. Наибольший рост объема взаимных услуг в абсолютном выражении наблюдался в России (на 0,9 млрд. долл. США), в относительном – в Армении (на 33,5%). Более 54,2% прироста объема взаимных услуг в 2021 году пришлось на транспортные услуги, 23,1% - поездки, 11,3% - деловые услуги, 10,0% - телекоммуникационные услуги и 1,4% - на все другие услуги.

Развитие сельского хозяйства в ЕАЭС

Агропромышленный комплекс – один из ключевых секторов экономики государств-членов ЕАЭС, располагающих существенным потенциалом для насыщения внутреннего рынка, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий. В последние годы он демонстрирует положительную динамику, и, хотя в 2021 году во всех государствах-членах ЕАЭС отмечалось сокращение производства сельскохозяйственной продукции по таким видам продуктов, как молоко, яйца, растительное масло, свинина, зерно, сахар (в целом по ЕАЭС – на 1,4%), внутреннее производство практически полностью обеспечило потребности населения.

Производство продукции сельского хозяйства в странах ЕАЭС (миллионы долларов США)

Однако при этом в АПК ЕАЭС сохраняется зависимость от импорта фруктов и ягод, в том числе тех, которые могут выращиваться в странах Евразийского экономического союза.

Среди основных проблем, которые предстоит решать участникам "пятерки", – зависимость от импорта селекционных и генетических ресурсов, развитие производства кормов, кормовых добавок, комплексных удобрений, средств защиты растений, развитие сельскохозяйственного машиностроения. По каждому из этих направлений ЕЭК разработала комплекс стимулирующих мер, в частности определены совместные действия по развитию в ЕАЭС семеноводства и племенного животноводства, разработаны мероприятия по поддержке производителей сельхозтехники, приняты меры по созданию условий для локализации в Союзе производства современной техники и высокотехнологичных ресурсов для сельского хозяйства.

В числе основных отраслей аграрного бизнеса в ЕАЭС с наибольшим потенциалом эффективного роста и наиболее привлекательных для инвестиций:

специализированное мясное и молочное скотоводство;

производство оборудования для молочной и мясной промышленности;

развитие тепличного хозяйства для производства ранних овощей;

строительство объектов логистической инфраструктуры (овощехранилищ, складов и т. д.);

производство комбикормов, микробиологических препаратов и кормовых добавок;

глубокая переработка зерновых культур в целях производства биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью, востребованных в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Развитие финансовых рынков в ЕАЭС

Важнейшим компонентом интеграционного прогресса является развитие взаимодействия в сфере финансовых рынков. Результативность развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зависит от возможности обеспечить свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы государствами-членами ЕАЭС. Такая свобода во многом обеспечивается высокоэффективным функционированием финансовых рынков. В настоящее время финансовые рынки ЕАЭС регулируются на национальном уровне. Но это регулирование не всегда учитывает потребности интеграционного развития. Модели финансовых рынков государств-членов ЕАЭС разнятся (иногда принципиально) с точки зрения институциональной структуры, регулирования банковской и страховой деятельности, а также операций на рынке ценных бумаг. Национальные ограничения иногда становятся барьерами для развития интеграции и создают трудности в проведении эффективной макроэкономической политики на территории ЕАЭС.

Формирование общего финансового рынка тесно связано с вопросами валютного контроля и валютного регулирования. Валютное регулирование не должно быть сдерживающим фактором развития интеграции, а напротив должно быть направлено на стимулирование развития экономик и интеграционных процессов в них. Государства-члены ЕАЭС в валютно-финансовой сфере стремятся повысить роль национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечить взаимную конвертацию валют государств-членов ЕАЭС.

В условиях серьезной трансформации мировых рынков и мировой экономики развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, включая формирование общего финансового рынка на территории ЕАЭС, приобретают особую значимость. Необходимо обеспечить свободное движение капиталов между странами, формировать и привлекать более крупные объемы финансовых ресурсов, способных смягчить проблему дефицита инвестиций, нарастить финансовый потенциал ЕАЭС и обеспечить проведение необходимых безопасных и надежных платежных операций. Сильный общий финансовый рынок может стать серьезным фактором продолжения успешного экономического развития государств-членов ЕАЭС, проведения ими эффективной макроэкономической политики, развития интеграционные процессы внутри ЕАЭС, укрепление и развитие взаимовыгодных экономических связей.

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Россия:

Основываясь на оценках динамики торговли в начале 2023 г., можно ожидать дальнейшего роста взаимной торговли. По предварительным оценкам в январе 2023 г. существенно вырос товарооборот со странами ЕАЭС у Казахстана и Армении, хотя у Кыргызстана он несколько снизился из-за сокращения импорта из РФ. При это масштабы торговли существенно расширились в 2022 г. - по данным ЕАБР более, чем на 10%. В тоже время крайне важно наращивать усилия по развитию кооперации в рамках пространства ЕАЭС на уровне предприятий. В частности, этому может способствовать развитие промышленных и инновационных кластеров на пространстве ЕАЭС. В целом углубление кооперации будет стимулировать развитие как торговли товарами и услугами, так и инвестиционное сотрудничество

Салтанова Ирина Вильевна, старший научный сотрудник отдела УМиНИР Частного учреждения образования "Институт современных знаний имени А.М. Широкова" Республики Беларусь:

Пандемия COVID-19 стала катализатором развития цифровизации высшего образования на пространстве ЕАЭС. И те страны, которые заранее начали создавать соответствующую инфраструктуру, не только успешно организовали переход на дистанционное обучение, но и после окончания пандемии усовершенствовали образовательные и организационные процессы. Важнейшим фактором реализации "Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года", может стать разработка документа ЕАЭС об организации евразийского образовательного пространства. На первом этапе предлагается унифицировать систему получения сетевого образования вне зависимости от страны и организации, предлагающей данные образовательные услуги, а в дальнейшем разработать дорожную карту создания единого образовательного пространства стран ЕАЭС.

Ахвердян Давид Нерсикович, директор исследовательского центра "Амберд" Армянского государственного экономического университета:

Одной из основных проблем развития АПК в странах ЕАЭС остается технико-технологическое отставание сельского хозяйства от развитых стран. Также в Союзе сохраняется высокая зависимость от импорта из третьих стран семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур. Развитию АПК на пространстве ЕАЭС может способствовать формирование общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Включить в перечень биржевых товаров, торгуемых на общем биржевом рынке Союза, стоит следующие позиции:

Республика Армения — нефть, нефтепродукты, зерно, мука, злаки (в том числе гречиха), сливочное масло, сухое молоко, растительные масла (масложировая продукция), сахар, мясо (в том числе птицы);

Республика Беларусь — в качестве инструментария целесообразно использовать высоколиквидные товары из общих групп, торгуемых на всех или большинстве бирж, например удобрения, лесоматериалы, зерно, шроты, жмыхи, растительные масла;

Республика Казахстан — электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты, зерновые (пшеница, ячмень), уголь, цемент. При успешном развитии биржевой торговли — древесина, черные и цветные металлы, хлопок, иная сельскохозяйственная продукция;

Кыргызская Республика — сахар, уголь, минеральные удобрения, пшеница и меслин, мука, фасоль, масло растительное, цемент, дизтопливо, бензин, золото;

Российская Федерация — рыба, зерно, черные металлы, стройматериалы.

Кулбатыров Нурлан Найзабекович, Заместитель генерального директора АО "Центр развития торговой политики “Qaztrade”", Республика Казахстан:

Услуги составляют значительную часть мировой экономики, в частности, они генерируют около 2/3 мирового ВВП, 50% всех рабочих мест, 50% инвестиций и 1/4 мировой торговли. Несмотря на такой масштабный вклад, их вес в мировой экономике продолжает расти. В 2020 году пандемия COVID-19 сильнее повлияла на торговлю услугами по сравнению с торговлей товарами. Однако при невысоком темпе восстановления уже в 2022 году отмечался значительный рост экспорта услуг, который был обусловлен восстановлением транспортных сообщений и смягчением, а в некоторых регионах мира – полной отменой, ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19"

Еникеева Залина Абдурахмановна, научный сотрудник Института государственного управления и политики Университета Центральной Азии, Кыргызская Республика:

Доклады "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли" за 2020 - 2022 гг. заложили основу исследования внутренних и иностранных инвестиций, связанных с торговлей, стран — членов ЕАЭС. За это время было отмечено появление новых товарных потоков, а также расширение номенклатуры продукции, в частности, в горнодобывающем секторе на пространстве ЕАЭС. Для понимания глубины интеграции между странами-членами ЕАЭС в будущем было бы полезно уделять больше внимания анализу взаимного инвестированиям малого и среднего предпринимательства (МСП) между странами-членами ЕАЭС, поскольку взаимные инвестиции в МСП не только создают рабочие места, способствуют экономическому росту и социальному развитию каждой страны, но и способствуют укреплению связей между участвующими странами за счет обмена опытом, технологиями, а также создания новых бизнес-связей".

О докладе

Международный доклад "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли" готовиться международным коллективом авторов, которые представляют все страны ЕАЭС уже пятый год. Доклад 2023 традиционно охватывает интеграционные процессы ЕАЭС в торговле товарами, торговле услугами, сфере связанных с торговлей инвестиций. В рамках переменной части доклада, которая посвящается отдельным актуальным направлениям интеграционного сотрудничества, рассмотрены такие актуальные вопросы, как интеграция в сфере финансовых рынков, транспортно-логистический комплекс государств ЕАЭС, развитие страхования во внешнеэкономической сфере стран-членов, интеграционные процессы в сфере АПК и проблемы масштабирования использования информационных технологий в области высшего образования государств ЕАЭС. В рамках изучения зарубежного опыта представлено исследование сотрудничества стран-членов АСЕАН в области транспортно-логистического комплекса.