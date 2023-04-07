Опубликовано: 15:10, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия успешно справилась с самой мощной в истории волной санкций, введенных против нее в прошлом году рядом стран. Главной причиной этого стал в целом рыночный характер российской экономики и высокая адаптивность российского бизнеса.

Об этом, а также о поисках источников роста говорится в докладе "Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту" (под редакцией Льва Якобсона и Натальи Акиндиновой), подготовленного к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции НИУ ВШЭ.

Как изменилась траектория экономики

Весной 2022 года траектория развития российской экономики изменилась, пишут исследователи. Первоначально этот процесс складывался из защитных реакций государства и бизнеса на шоки, источником которых явилось беспрецедентно мощное и консолидированное санкционное давление. Реакции на них оказались в целом успешными, продемонстрировав компетентность предпринимателей и эффективность действий государственных органов.

Почему не сильно упал ВВП

Главной фундаментальной причиной относительно небольшого падения ВВП стал в целом рыночный характер российской экономики и высокая адаптивность российского бизнеса. В условиях гибкости цен и при наличии ранее накопленных запасов импортной продукции предприятия смогли довольно оперативно наработать новые хозяйственные связи внутри страны и на внешнем рынке взамен утраченных. Со стороны государства этому способствовало некоторое смягчение регулирования (в частности, разрешение параллельного импорта).

Вторым фактором стал масштабный бюджетный стимул со стороны правительства. Согласно плану в 2022 году расходы федерального бюджета должны были составить 23,7 трлн рублей, а фактически выросли до 31,1 трлн рублей, таким образом дополнительно в экономику поступило из бюджета более 7,4 трлн рублей, или 5,1% ВВП, дополнительный прирост ресурсов предприятий за счет введения отсрочки по страховым взносам во втором и третьем кварталах 2022 года составил еще 0,5% ВВП.

Стабилизация

К концу 2022 года производство с поправкой на сезонность стабилизировалось или даже частично, или полностью восстановилось практически по всем позициям, которые пострадали в результате введения санкций. Это означает, что российская промышленность в целом адаптируется к санкциям, введенным к настоящему времени.

При этом возможности перехода к росту российской экономики в среднесрочной перспективе связаны с развитием производства, ориентированного на внутренний рынок. Российский частный бизнес в 2022 году доказал свою устойчивость к шокам, однако переход к развитию новых производств потребует дополнительных условий. В частности, для устойчивого внутреннего спроса необходимо сохранение численности среднего класса (квалифицированных специалистов и предпринимателей) и постепенный рост его доходов, направляемых на приобретение высококачественных товаров и услуг. Привлечение ресурсов среднего класса также необходимо для роста инвестиций, отмечают эксперты.

Преимущества российской экономики

Преимуществом России стала протяженная граница со странами, которые не присоединились к санкциям, что ограничило их эффект. Для дальнейшей же адаптации необходимо развивать альтернативные маршруты экспортных поставок и расширять практики параллельного импорта, говорится в докладе.

От адаптации к росту

Со второй половины 2022 года, после смягчения денежно-кредитной политики и понимания долгосрочности санкций эмитентами, рублевый долговой рынок работал в усиленном режиме, отмечается в докладе. Основным источником его восстановления стали бумаги с рейтингами выше BBB+ по национальной рейтинговой шкале. Это связано с тем, что высококачественные эмитенты при закрытых внешних источниках финансирования перешли на выпуск рублевых инструментов. За 12 месяцев 2022 года (без учета выпуска структурных бумаг и секъюритизованных выпусков) около 90% проведенных сделок было обеспечено эмитентами с рейтингом инвестиционного уровня (из которых более 60% имели рейтинги ААА).

При этом большая часть новых рыночных размещений в 2023 году будет представлена корпоративными облигациями с инвестиционными рейтингами, отмечают исследователи. Так, около 4,5-4,9 млрд рублей новых сделок будет обеспечено эмитентами с инвестиционными рейтингами, из которых 3,5-4 млрд рублей будут иметь рейтинги не ниже А по национальным шкалам для Российской Федерации. Этому будут способствовать "предпочтения качеству" - кредитные спреды по облигациям "умеренного" и "низкого" кредитного качества после расширения в 2022 году вряд ли значительно сократятся, считают эксперты.

Помимо облигационных займов необходимым условием роста крупных инвестиций в нынешних условиях являются специальные формы долгосрочного финансирования на базе банковского кредита. В разные периоды 2017-2021 гг. крупнейшие компании имели приемлемую кредитную нагрузку (в среднем, отношение долга к EBITDA 1,7-2,6), реинвестируют порядка 50% EBITDA и имеют значительные балансы денежных средств. Более половины рынка крупных кредитов в 2021-2022 гг. заняли крупномасштабные сделки проектного финансирования.

Применение инструментов синдицированного финансирования для адаптации российских компаний к постсанкционным изменениям имеет хорошие перспективы. Средний срок синдицированных кредитов на рынке составляет 10–15 лет. Изменению профиля рынка способствовали совершенствование нормативно-правовой базы, появление Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ, улучшение качества кредитной документации.

Повышение привлекательности частных сбережений

Для повышения же привлекательности частных сбережений на внутреннем рынке в финансовом регулировании и бизнес-стратегиях предлагается реализовать подход, условно называемый "индивидуализации портфелей частных инвесторов". Он дает возможность формировать портфели с учетом индивидуального риск-профиля и предпочтений каждого инвестора за счет осознанного отбора финансовых инструментов разных поставщиков на конкурентной основе.

Инструментами реализации этого подхода могут стать широкая диверсификация индивидуальных портфелей, инвестиции в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и применение факторных инвестиционных стратегий, позволяющих существенно улучшить параметры доходности-риска доступных частному инвестору ПИФов, отмечают эксперты.

Информационные партнеры XXIV Ясинской международной конференции

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