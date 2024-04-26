Почему Путин до сих пор не поехал в Турцию?

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил об актуальности встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

Поскольку Турция остается важным приоритетом внешней политики России, визит президента РФ Владимира Путина в Анкару - по-прежнему актуальная тема. Об этом на брифинге 6 мая заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Визит Путина в Турцию - одна из приоритетных задач, но конкретные даты еще не утверждены. Мы обсудим возможные сроки визита по приглашению господина Эрдогана", - сказал он.

Действительно, визит Владимира Путина в Турцию продолжает быть одним из самых обсуждаемых вопросов в международной политике. Повестка дня, связанная с этим визитом, вызывает большой интерес как в самих России и Турции, так и на Западе.

Изначально Путина в Турции ожидали еще в конце прошлого года. Затем стороны договорились о переносе встречи в связи с электоральными процессами. В марте в России прошли президентские выборы, на которых Путин уверенно одержал победу. В Турции состоялись муниципальные выборы - на них партия Эрдогана впервые проиграла оппозиционной Народно-Республиканской партии. C тех событий прошло уже больше месяца, но Путин так и не полетел в Турцию.

Откладывание визита вызвано рядом факторов, которые официально не озвучиваются, но на деле играют важную роль. Среди них можно выделить сложность текущей международной обстановки, включая вооруженные конфликты, экономические проблемы и другие глобальные вызовы.

В марте Россия пережила кровавый теракт. Боевики атаковали Крокус-сити. Сообщалось, что двое из нападавших посещали до этого Турцию. Москва и Анкара обменялись информацией по данном событию и договорились совместно бороться с терроризмом. Инцидент не вызвал похолодания отношений двух стран, но понизил приоритет зарубежного визита Путина в сравнении с внутренней повесткой.

После этого стало известно, что Эрдоган собирается нанести визит в США, а Путин - отправиться в Китай. Администрации двух стран начали готовиться к этим двум важным мероприятиям. Дата поездки Путина известна - 15-16 мая, а вот турецкий лидер на фоне обострения в Палестине отложил свою аудиенцию в Белом доме.

Определенные коррективы вносит противостояние России и Запада из-за Украины. Специальная военная операция вынуждает президента России уделять большое внимание этому вопросу, особенно в свете новостей о готовности Франции отправить войска на Украину и заявлений МИД Британии о допустимости ударов вглубь российской территории. Втягивание НАТО в конфликт вызывает контрреакцию России - Путин отдал распоряжение провести учения с применением тактического ядерного оружия.

В эти же месяцы между Россией и Турцией появились проблемы финансово-экономического характера. После ввода санкций США ряд турецких компаний прекратили работу с российскими контрагентами. Deniz Bank ужесточил правила обслуживания российских клиентов, а авиакомпания Turkish Airlines не дает российским туристам совершать поездки в Латинскую Америку через Стамбул. В связи с этим МИД РФ вручил ноту протеста турецким коллегам.

Однако глобально потрясений в российско-турецких отношениях не наблюдается. Визит президента Путина в Турцию имеет большое значение как для Эрдогана, так и для Кремля. Обе страны рассматривают друг друга как важных стратегических партнеров и ведут сотрудничество в различных областях, включая политику, экономику, энергетику, культуру и оборону.

Дальнейшее развитие российско-турецких отношений может предполагать укрепление взаимодействия в сфере экономики, поиску путей обхода американо-европейских санкций, расширение совместных проектов, в том числе в энергетике. Вопрос строительства второй турецкой АЭС в Синопе остается предметом обсуждения "Росатома" и турецкого правительства.

Кроме того, Россия и Турция нужны друг другу в решении международных вопросов. В теме израильско-палестинской войны две страны концептуально занимают одинаковую позицию и добиваются прекращения огня в Газе. И Анкара, и Москва заявляют о необходимости создания палестинского государства. При этом в отличие от Турции Россия не вводила санкций против Израиля.

По украинской проблематике Турция пытается выступить посредником и рассчитывает на прекращение огня. Кремль ценит и приветствует усилия Анкары и не отрицает свою готовность к мирному урегулированию при учете собственных интересов и сложившихся реалий на земле.

По Южному Кавказу Турция и Россия настроены на решение оставшихся армяно-азербайджанских противоречий, поддерживают разблокировку границ и транспортных коммуникаций. Анкара и Москва выступают инициаторами и активными участниками платформы "3+3".

Визит президента Путина в Турцию, очевидно, состоится, если о нем уже сообщает Юрий Ушаков. Встреча двух лидеров может не только стать новым этапом в укреплении дружественных отношений между Россией и Турцией, но и способствовать стабильности и безопасности в Восточной Европе и на Черном море.