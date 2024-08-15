Не только газ и танкеры: Чем запомнился визита Путина в Баку

Накануне завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан. В центре внимания его встреч с президентом Ильхамом Алиевым оказались как экономические, так и политические вопросы.

Визит российского президента в азербайджанскую столицу запомнился не только теплыми речами и гостеприимством, но и конкретными договоренностями в самых разных областях. Во время визита Владимира Путина в Баку 19 августа Россия и Азербайджан подписали три соглашения, три меморандума и совместное заявление лидеров двух стран. Подписание документов состоялось в резиденции азербайджанского президента "Загульба" на берегу Каспийского моря.

Новые межгосударственные соглашения России и Азербайджана охватывают сотрудничество в областях пищевой безопасности, карантина и защиты растений, здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны утвердили меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, по изменениям климата, и по сотрудничеству между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. Лидеры обратили внимание на рост торговли на 17%. Объемы годового товарооборота достигают $4 млрд, и столько же в азербайджанскую экономику инвестировали российские компании. В Азербайджане работает карта "Мир", а торговля на 70% ведется в национальных валютах.

Отдельно стоит отметить энергетику. Ведущие нефтегазовые компании "Газпром" и SOCAR выразили готовность к расширению партнерских отношений в рамках проекта "Север-Юг". На практике речь может идти о поставках газа из России в Азербайджан с последующей его продажей на европейских рынках через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Более того, этим летом активно обсуждалась возможность продолжения поставок газа из России в Европу через Украину путем замены российского газа на азербайджанский, и эту информацию подтвердили как президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Москва и Баку планируют совместное строительство танкеров класса "река-море" для транспортировки нефтепродуктов.

В гуманитарной сфере российско-азербайджанских связей стоит отметить прежде всего образование и культуру. Путин поблагодарил азербайджанское руководство "за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане". Вскоре страны запустят Российско-азербайджанский университет в Баку, создание и работу которого курирует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Кроме того, Алиев и Путин, как отметил российский лидер, "договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей Великой Победы". В свете искажения исторической правды и атак на русский язык в Европе, на Украине, а порой и в некоторых странах СНГ, забота Ильхама Алиева о защите этих двух достояний весьма ценна для российского руководства.

Из политических аспектов обращает на себя внимание 1) дружественные заявления Путина и Алиева, 2) интеграция Баку в БРИКС и ШОС, 3) активизация России на армяно-азербайджанском треке.

Алиев и Путин подчеркнули, что страны являются союзниками. "Положения декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи", - сказал Алиев.

"Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков», - добавил Путин.

Россия приветствует стремление Азербайджана активнее интегрироваться в проекты, которые Москва считает оплотом многополярного мира и альтернативой западным экономическим и политическим институтам. В совместном заявлении отмечена значимость Шанхайской организации сотрудничества, в которой Азербайджан является партнером. Российская сторона поддержала повышение статуса Баку в этой организации, а также его интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС. В свете нестабильных отношений с Западом из-за критики прав человека в Азербайджане и проармянского курса ряда стран НАТО членство в БРИКС и ШОС может стать дополнительным аргументом в руках Баку для сдерживания давления евроатлантистов. Для Москвы расширение курируемого ей проекта означает геополитический успех, а для двусторонних связей становится еще одной несущей колонной.

Заключительная, но не менее важная часть политического обсуждения касается отношений Баку с Ереваном. Можно констатировать, что спустя некоторое время после подписания Трехстороннего заявления 9-10 ноября 2020 года Москва несколько потеряла инициативу в данном процессе. Ереван все активнее отворачивался от Москвы в сторону Запада, мотивируя свой курс обидой на "предательство" во время Карабахской войны. В свете нараставшего конфликта Пашиняна с Кремлем Брюссель становился единственной площадкой для переговоров армянского премьера с Ильхамом Алиевым. На встрече с Алиевым Путин дал понять, что РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном, а азербайджанский МИД ответил, что Россия всегда была приемлемой для переговоров с Арменией площадкой. Россия готова поддержать республики в реализации делимитации границ.

В сухом остатке, можно сказать, что визит Путина доказал наличие союзнических отношений России и Азербайджана. Страны готовы расширять свои контакты в экономике и энергетике. Интеграция Баку в ШОС и БРИКС будет лишь поддерживать и расширять контакты. И Россия на 50% добилась права на проведение финальных переговоров Алиева и Пашиняна по нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписанию мирного договора.