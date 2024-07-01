"Мирная миссия продолжается": Зачем Орбан прилетел к Путину?

Сегодня состоялся первый с начала специальной военной операции на Украине визит главы государства-члена ЕС в Россию - в Москву прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее на этой неделе он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. После приземления он опубликовал фото из аэропорта "Внуково" с пометкой "Мирная миссия продолжается, вторая остановка - Москва".

Основная цель визита - попытка внести венгерскую лепту в урегулирование украинского кризиса. Ранее Орбан успел съездить в Киев и предложить Владимиру Зеленскому временно прекратить огонь. "У него (Зеленского - прим. ред.) были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом", — рассказал Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Венгерский премьер также уточнил, что Зеленский поведал ему о неудачном опыте прекращения огня, не принесшего пользы Украине. Тем не менее, Орбан выразил надежду продолжить переговоры с Зеленским по данной теме.

Челночная дипломатия Орбана

Судя по посту Орбана из "Внуково", он затеял челночную дипломатию и пытается согласовать позиции Киева и Москвы, отдельно разговаривая с каждым из лидеров. Ранее по такой схеме действовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: он периодически принимал у себя Зеленского, а в конце 2023 года сам приехал в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Теперь он ожидает визита Путина в Анкару, но пока турецкие усилия не увенчались успехом; накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Турция не может быть посредником, так как Киев не готов к миру.

Позиция Венгрии сильно контрастирует с позицией остальных стран ЕС и НАТО по украинскому кризису. Венгрия отказывается направлять вооружения Украине, постоянно критикует Запад за неконструктивный подход и настаивает на мирном урегулировании конфликта. В мае 2023 года он дал понять, что Россию невозможно победить.

"Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности - нет", - заявил он.

Орбан также позволяет себе периодически редкие в НАТО критические замечания в адрес Украины. "Украина - больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить", - заявлял он в апреле 2024 года, выступая на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.

Одним из способов решения украинского конфликта Орбан считает обеспечение создания между Россией и ЕС буфера в виде Украины и гарантий нерасширения НАТО. "Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами", - сказал венгерский премьер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Реакция Евросоюза

Челночная дипломатия Орбана вызывает беспокойство в Брюсселе, особенно учитывая председательство Венгрии в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель перед поездкой Орбана поспешил заявить, что "у ротационного председательства ЕС (оно сейчас у Венгрии - прим. ред.) нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС".

Орбан сегодня ответил на критику Мишеля. Он заметил, что даже если у Венгрии нет мандата на переговоры, достичь мира, сидя в удобном кресле в Брюсселе, невозможно. "Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится", поэтому Будапешт будет служить "важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру", в чем и состоит его "миротворческая миссия", написал венгерский премьер в соцсети Х.

У маленькой Венгрии нет "достаточного веса", чтобы остановить конфликт, зато Будапешт может дать стимул началу мирных переговоров, добавил Орбан. Европейский союз запретил переговоры с Россией, но их можно достичь, если на этот шаг решится Зеленский. "Если он инициирует переговоры о прекращении огня, европейцы не будут возражать", — сказал премьер-министр Венгрии.

Последний раз Орбан бывал в Кремле незадолго до начала СВО - 1 февраля 2022 года. После этого Орбан и Путин пересекались на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине, состоявшемся в октябре 2023 года. Нынешний приезд Орбана является сенсационным, так как в Москву после начала специальной военной операции не приезжал ни один из европейских руководителей.

Удастся ли Орбану достичь прогресса в миротворчестве, или его челночная дипломатия приведет к дальнейшей изоляции Венгрии в ЕС, покажет время.