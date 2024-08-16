"Мир любой ценой": США переоценивают свою дипломатию на Ближнем Востоке

США заявляют о близости перемирия в секторе Газа, однако ХАМАС не согласен с новыми условиями сделки.

18 августа в Дохе завершился первый раунд переговоров между ХАМАС и Израилем с участием Катара, Египта, США и Израиля. Прибывший на следующий день в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти переговоры являются "возможно, последней" возможностью вернуть еврейских заложников и добиться прекращения огня. Кроме того, в администрации Джозефа Байдена уверены, что если Тель-Авив не добьется мира с палестинцами, то ответ Ирана на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании будет неизбежным.

В такой напряженной обстановке мир наблюдал за переговорами в Дохе. Хотя никаких результатов на них добиться не удалось, а ХАМАС на них вообще отсутствовал, у Блинкена есть повод для оптимизма. По его словам, Израиль готов вывести свои войска из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. "Соглашение очень четко определяет даты и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал он сегодня

Госсекретарь также отметил, что США не будут одобрять "никакую долгосрочную оккупацию" сектора Газа. По словам Блинкена, "соглашение очень четко определяет график и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы". Американский дипломат также дал понять, что и ХАМАС обязан принять предложенные условия.

Сами же участники конфликта не так оптимистичны относительно вероятности перемирия. "Обе стороны (...) заявили, что усилия посредников, в частности - недавнее предложение США (...), не смогли устранить некоторые из самых существенных разногласий в переговорах", - пишет The New York Times со ссылкой на источники как Израиле, так и в ХАМАС.

На следующий день после встречи в Дохе ХАМАС отказался от сделки с Израилем о прекращении огня, мотивируя свое решение "новыми условиями", поставленными премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В палестинском движении отмечают, что новые предложения о мире отличаются от предложенных в июле и являются произраильскими.

Израильский кабмин, в свою очередь, вину за отсутствие прогресса в дипломатии возлагает на палестинцев. 19 августа Нетаньяху выразил сомнение относительно возможности достичь сделки с ХАМАС и дал понять, что ЦАХАЛ не покинет Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта. Именно этот пункт вызывает наибольший спор. ХАМАС требует полного выводы войск Израиля из Газы, включая и обозначенный коридор.

После Израиля Блинкен вылетел в Катар. Там он заявил журналистам, что Вашингтон вместе с партнерами из Дохи и Каира намерен сделать все, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые условия мира. "Это необходимо сделать именно в ближайшие дни, и мы приложим все усилия, чтобы довести дело до финишной черты", - заявил Блинкен журналистам.

Судя по последним дипломатическим перипетиями и информации, известной как от политиков, так и источников СМИ, реального прогресса США добиться не сумели. Положительным можно считать только сам факт переговоров, да и то ХАМАС в них даже не участвовал. Самое главное, что сейчас ни Израиль, ни ХАМАС не дали четкого комментария относительно того, что они о чем-то договорились.

Недавний исторический опыт показывает, что достижение сделки может всегда срываться по вине одной из конфликтующих сторон. Гуманитарная пауза в ноябре продолжалась недолго. Когда в начале лета Байден объявил о своем трехфазовом плане мира, Израиль поначалу его отверг, а позднее, приняв его, все равно продолжил войну в Газе, еще и инициировав новую эскалацию с Хезболлой и Ираном. Окончание войны в Газе с выводом войск мешают планам Нетаньяху расправиться раз и навсегда с ХАМАС и заодно с Палестиной, приближают опасные для него внеочередные выборы и устраняют причину для втягивания США в войну с Ираном.

Со своей стороны, ХАМАС тоже понимает, что, согласившись сейчас на условия Израиля, движение не получает никаких гарантий по дальнейшей оккупации Газы. Закрепление за Израилем стратегических коридоров улучшает позиции ЦАХАЛ при возможных будущих столкновениях и легализует продолжение оккупации Палестины. Кроме того, отдавая израильских заложников в рамках сделки, ХАМАС лишается сильного инструмента для оказания давления на Израиль. Нового шанса не будет, поэтому движение хочет продавить свои условия здесь и сейчас.

В отличие от Израиля и ХАМАС администрации Байдена нужен любой мир, даже плохой, о чем в Белом доме уже заявили своему ближневосточному союзнику. Кстати, мотивация у Байдена такая же, как и у Нетаньяху - внутриполитическая. Разница только в том, что в Израиле премьер может лишиться не только большинства в парламенте, но и свободы из-за своих судебных историй, а в США может смениться только президент. Отсутствие мира на Ближнем Востоке вкупе с ситуацией на Украине бьет по репутации преемника Байдена Камалы Харрис.

Госдеп будет делать все, чтобы заключить если не мир, то перемирие до выборов в США. Харрис сможет преподнести его как дипломатический успех демократов. Но стороны конфликта вряд ли пойдут на это без серьезного внешнего давления. ХАМАС нужен постоянный мир без оккупации, а Нетаньяху выгодно затягивать перемирие, чтобы дотянуть до победы Дональда Трампа. Если на выборах президента США победит все же Харрис, тогда Нетаньяху придется труднее. Давление Вашингтона на Тель-Авив будет нарастать, как снежный ком.