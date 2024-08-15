Израиль готов покинуть Сектор Газа

Израиль дал "добро" на вывод своих войск из сектора Газа, четко прописав точные сроки и места, хотя ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху настаивал на контроле над коридором на границе сектора Газа и Египта.

Власти Израиля готовы вывести свои войска из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС, заявил сегодня в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим"

- Энтони Блинкен

Глава американской дипломатии не рассказал о подробностях сделки, но отметил, что последние усилия по ее заключению – это, вероятно, лучшая, а возможно, и последняя возможность, и ХАМАС обязана принять это предложение.

Такое решение Израиля тем более знаменательно на фоне того, что ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил: Израиль не покинет Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта и коридор Нецарим, разделяющий сектор Газа на северную и южную части, ни при каких обстоятельствах, заявление немедленно вызвало резкую критику.

Также Израиль требовал построить стену на границе сектора Газа и Египта, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели, а также получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск.

Напомним, в Катаре сейчас проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения, посредниками между Израилем и ХАМАС на нем выступают США, Египет и Катар.