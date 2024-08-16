Израиль готов покинуть Сектор Газа

Израиль дал "добро" на вывод своих войск из сектора Газа, четко прописав точные сроки и места, хотя ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху настаивал на контроле над коридором на границе сектора Газа и Египта.

Власти Израиля готовы вывести свои войска из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС, заявил сегодня в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим"

- Энтони Блинкен

Глава американской дипломатии не рассказал о подробностях сделки, но отметил, что последние усилия по ее заключению – это, вероятно, лучшая, а возможно, и последняя возможность, и ХАМАС обязана принять это предложение.

Такое решение Израиля тем более знаменательно на фоне того, что ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил: Израиль не покинет Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта и коридор Нецарим, разделяющий сектор Газа на северную и южную части, ни при каких обстоятельствах, заявление немедленно вызвало резкую критику.

Также Израиль требовал построить стену на границе сектора Газа и Египта, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели, а также получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск.

Напомним, в Катаре сейчас проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения, посредниками между Израилем и ХАМАС на нем выступают США, Египет и Катар.

Как близко перемирие в Газе?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на ряд моментов, не позволяющих испытывать оптимизм по поводу скорого прекращения боевых действий в секторе Газа.

"Пока что у нас нет никаких достоверных деталей переговоров о перемирии, есть лишь утечки, публикуемые преимущественно в западной и израильской прессе. Подтвердить актуальность утечек мы не можем в данный момент, и судить о прогрессе переговоров на основе подобной информации очень сложно. При этом звучат не только слова Блинкена о готовности Израиля вывести войска из сектора Газа, но и слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль ни в коем случае не отступится от стратегических преимуществ, которые были получены в ходе боевых действий", - прежде всего сказал он.

"Это касается, прежде всего, Филадельфийского коридора, то есть контроля над границей между сектором Газа и Египтом. Но и от контроля в более широком смысле над всем сектором Газа Израиль тоже не отказывается. Были утечки, что ЦАХАЛ якобы уйдет из крупных населенных пунктов, как Хан-Юнис, но сохранит присутствие в транспортном коридоре, соединяющем север и юг сектора Газа – якобы израильские войска останутся в на территории сектора, в то время как остальной контроль безопасности и управление будут разделены между представителями палестинской администрации (ООП и ФАТХ) и какими-то миротворческими силами арабских государств. Неделю назад арабские страны заявили, что не готовы участвовать, но в Израиле все равно об этом говорят. То есть по существующим заявлениям мы можем делать выводы лишь о том, чего хочет или не хочет Израиль, которые не намерен отказываться от первоначальных целей, включая уничтожение ХАМАС ", - сообщил Турал Керимов.

"Когда Блинкен говорит, что сейчас чуть ли не последний шанс, чтобы достичь перемирия и прекращения огня, возможно, так и есть. Сейчас, с одной стороны, администрации демократов в Белом доме нужна дипломатическая победа на Ближнем Востоке в преддверии президентских выборов. С другой стороны, все еще ожидают неизбежный, по обещаниям Тегерана, удар Ирана по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании. А США ни в коем случае не хотят втягиваться в ближневосточный хаос, так как у них нет уверенности, что они смогут достичь каких-то целей в этом случае. Также они не могут пока заниматься долгосрочным планированием при такой непредсказуемости израильского правительства. Иран для США сейчас намного более предсказуем, чем Израиль", - обратил внимание востоковед.

Что не устраивает ХАМАС?

Эксперт также рассказал о позиции ХАМАС на переговорах. "В ХАМАС открыто говорят, что никакого военного и административного контроля Израиля в секторе Газа быть не должно. Должно быть немедленное и полное прекращение огня, освобождение ряда палестинских заключенных из израильских тюрем и немедленные переговоры о восстановлении сектора Газа. Конечно, заявления Израиля о том, что ХАМАС должен быть уничтожен в смысле безвозвратной нейтрализации административного и военного потенциала организации, ХАМАС ни в коем случае не приемлет", - отметил Турал Керимов.

Итоги операции в секторе Газа

Советник медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что двумя главными итогами боевых действий в секторе Газа станут гуманитарная катастрофа и деградация палестинской политической среды. "Радикализация палестинцев в целом, не только в секторе Газа, будет происходить еще большими темпами. Палестинское население по большей части – молодежь, а в нынешних реалиях – безработная молодежь, не имеющая перспектив на будущее и вынужденная выживать, то есть подверженная влиянию радикальных идей, не подразумевающих мирного сосуществования с Израилем. Израиль только помог дальнейшей радикализации палестинского общества", - указал он.

"После операции в секторе Газа останутся политические решения, принятые израильским правительства на фоне военных действий, основное среди них – закон о невозможности создания палестинского государства. Этот закон исключает мир на Ближнем Востоке, исключает, опять же, мирное сосуществование Израиля со странами региона и даже делает сомнительной в долгосрочной перспективе выживаемость Израиля. В процессе боевых действий деградировала сама израильская политика, радикальные экстремистские элементы сейчас являются теми политическими силами, которые определяют будущее Израиля", - сказал Турал Керимов.

"Нет каких-либо перспектив или тенденций для изменения того, что мы сейчас наблюдаем в израильской политике. Израильское общество крайне радикализовано во многом благодаря стараниям премьер-министра Нетаньяху, и той коалиции, которая пришла к власти благодаря Нетаньяху. Поэтому перспективы по завершении этого конфликта нас ожидают намного более сомнительные и пугающие, нежели до его начала", - заключил востоковед.