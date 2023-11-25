Как Азербайджан построил одну из самых развитых систем цифровых госуслуг на постсоветском пространстве

Анастасия Жалина

За 14 лет система госуслуг в Азербайджане прошла путь от бумажной бюрократии к единой цифровой среде. Ведомства объединяют свои информационные системы, а граждане и бизнес получают доступ к госуслугам через онлайн-платформы. Это позволяет сократить время оформления документов и сделать взаимодействие с государством более удобным и прозрачным.

Точка отсчета: истоки реформы и феномен ASAN

Переломным моментом стал указ Президента Азербайджана от 13 июля 2012 года, положивший начало работе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (VXSİDA / ASAN xidmət).

Перед новой структурой поставили несколько задач: сократить бюрократические процедуры, снизить бытовую коррупцию и установить единые стандарты обслуживания при выдаче паспортов и справок, регистрации недвижимости и получении других государственных услуг.

Вместо обращения в несколько ведомств гражданин получил возможность решить сразу несколько вопросов в одном месте — по принципу «одного окна».

Одним из ключевых элементов системы стало разделение функций: сотрудник, принимающий документы, не участвует в принятии решения по услуге.

ASAN в цифрах и фактах сегодня

Сегодня сеть ASAN включает 28 стационарных центров, семь из которых работают в Баку, а остальные — в регионах страны.

Для жителей отдаленных районов действуют 10 мобильных автобусов и два специальных поезда ASAN qatar. В центрах предоставляется более 400 государственных и частных услуг, включая банковские, нотариальные, коммунальные и страховые.

За время работы системы, с 2012 года, зарегистрировано более 70 млн обращений. При этом среднее время ожидания составляет 4–8 минут, обслуживание занимает 10–12 минут, а уровень удовлетворенности граждан оценивается в 98,5–99%.

Хронология и эволюция цифровой экосистемы

Развитие цифровых госуслуг в Азербайджане шло постепенно: от отдельных электронных сервисов страна перешла к системе, в которой государственные ведомства обмениваются данными, а гражданин получает доступ к ним через единые цифровые инструменты.

Следующим этапом после создания ASAN xidmət стал ASAN Pay, запущенный в 2014–2016 годах. Единая платежная система позволила оплачивать штрафы, государственные пошлины, налоги и коммунальные услуги в электронном формате, сократив использование наличных при взаимодействии с государственными органами.

В 2016–2017 годах появился ASAN Visa, переведший оформление электронных виз для иностранных граждан в онлайн-формат. В зависимости от типа оформления визу можно было получить в течение трех часов в срочном порядке или трех дней, без посещения посольства.

В 2018 году был запущен ASAN Login — единая система аутентификации, которая позволила использовать одну учетную запись для доступа к различным государственным цифровым сервисам.

В 2019–2020 годах начался переход от отдельных электронных услуг к более интегрированной модели цифрового государства. Появились myGov и Digital Bridge, обеспечивающий обмен данными между государственными информационными системами.

Одновременно стал внедряться один из ключевых принципов цифрового государства — Once Only («только один раз»). Гражданину не нужно повторно предоставлять справки и документы, если необходимые сведения уже есть у государства. Их обмен между ведомствами обеспечивает Digital Bridge, который связывает государственные информационные системы и позволяет получать данные непосредственно из реестров.

Следующий этап связан с цифровыми документами и развитием SİMA. В 2021–2026 годах электронные документы получили юридическое признание в цифровой среде, а идентификация и электронная подпись стали постепенно переходить на мобильные и облачные решения.

В результате цифровизация государственных услуг стала выходить за рамки отдельных порталов и превращаться в единую экосистему, объединяющую идентификацию, документы, платежи и обмен данными.

Технологический стек цифрового государства

Сегодня цифровая экосистема Азербайджана объединяет несколько ключевых инструментов — от электронной идентификации до обмена данными между ведомствами.

Один из них — SİMA İmza, облачная электронная подпись с биометрической идентификацией. Приложение набрало свыше 5,5 млн скачиваний, а его постоянными пользователями стали более 3,5 млн граждан — практически всё экономически активное население Азербайджана. Сервис интегрирован в системы более 100 госструктур, банков и коммерческих компаний.

За обмен данными между ведомствами отвечает Digital Bridge, а через механизм Digital Consent в myGov гражданин может подтверждать или отклонять запросы организаций на доступ к своим персональным данным.

В myGov также доступны более 40 видов цифровых документов. В системе ASAN Login зарегистрировано свыше 3,5 млн пользователей. Хранение и обработка государственных данных осуществляется в инфраструктуре G-Cloud.

Всего из более чем 1000 зарегистрированных государственных услуг цифровизировано около 450–500. Интернетом в стране пользуются около 88–89% населения, а электронными госуслугами регулярно пользуется более 60% активного населения.

Экономический эффект и трансформация бизнес-среды

Цифровизация госуслуг сократила не только время для граждан, но и административные издержки бизнеса.

Получение ряда ключевых услуг — от регистрации компании до оформления документов — стало занимать в 5–10 раз меньше времени.

Для государства переход от бумажного документооборота и дублирующих функций к цифровым системам, согласно приведенным данным, позволяет экономить сотни миллионов манатов ежегодно.

Бизнес также получил более простой доступ к государственным сервисам: регистрация юридического лица через e-taxes / myGov занимает до одного дня, а оформление лицензий и разрешений переведено на цифровые платформы Digital Trade Hub и Lisenziyalar və icazələr («Лицензии и разрешения»).

Эти изменения стали одним из факторов улучшения деловой среды и учитывались в оценках кредитных агентств Fitch, S&P и Moody’s.

Сравнительный анализ: международное позиционирование

Азербайджан развивает собственную модель цифрового государства, сочетая онлайн-сервисы с разветвленной сетью физических центров обслуживания.

В Казахстане цифровые госуслуги тесно связаны с финтех-экосистемой, в Эстонии основой системы остается практически полностью цифровое взаимодействие и инфраструктура X-Road, Узбекистан делает ставку на масштабный перевод государственных услуг в онлайн, а Грузия — на развитие единой системы государственных сервисов.

На этом фоне особенность Азербайджана заключается в гибридной модели: цифровые платформы myGov, ASAN Login и SİMA дополняются сетью центров ASAN, мобильными автобусами и поездами.

Такой подход позволяет одновременно расширять цифровые услуги и сохранять физический доступ к ним для людей, которым сложнее пользоваться онлайн-сервисами, в том числе жителей отдаленных районов.

Международное признание и экспорт модели ASAN

Азербайджанская модель цифровизации государственных услуг получила признание международных организаций.

В отчете UN E-Government Survey 2024 страна набрала 0,7607 балла по индексу EGDI (E-Government Development Index, комплексный показатель уровня развития электронного правительства ООН) и заняла 74-е место среди 193 государств, войдя в группу стран с очень высоким уровнем EGDI (Very High EGDI).

Высокую оценку Азербайджан получил и от Всемирного банка. В GovTech Maturity Index страна отнесена к группе A — GovTech Leaders, куда входят государства с наиболее высоким уровнем зрелости цифрового государственного управления.

Это означает, что Азербайджан демонстрирует развитые цифровые государственные системы, онлайн-сервисы и инструменты взаимодействия с гражданами.

Отдельно Всемирный банк отмечает роль ASAN xidmət в переходе от традиционной бюрократической модели к более удобному и ориентированному на пользователя формату государственных услуг.

Международное признание получила и сама система ASAN. В 2015 и 2019 годах она стала лауреатом United Nations Public Service Awards, а также получила Global Government Excellence Award на Всемирном саммите правительств.

Вызовы и стратегия развития до 2030 года

Несмотря на достигнутые результаты, цифровизация государственных услуг ставит перед Азербайджаном новые задачи. Среди них — сокращение цифрового неравенства в отдаленных районах, защита государственной цифровой инфраструктуры G-Cloud от кибератак и перевод оставшихся сложных административных процедур в полностью безбумажный формат.

Следующий этап предполагает переход от электронного правительства к AI-first модели, в которой государство не только реагирует на запросы граждан, но и само предлагает необходимые услуги. Например, при рождении ребенка или достижении пенсионного возраста система сможет автоматически инициировать положенные выплаты или оформление документов без отдельного заявления.

Еще одно направление — использование Big Data для городского планирования и распределения ресурсов в здравоохранении.

Параллельно планируется расширять возможности SİMA, в том числе для взаимного признания электронных подписей и упрощения трансграничных бизнес-операций.

От цифровых услуг — к цифровому государству

Таким образом, цифровизация государственных услуг в Азербайджане стала не отдельным технологическим проектом, а последовательной реформой всей системы взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

Начав с принципа «одного окна» и физической сети ASAN, страна перешла к единой цифровой среде с электронной идентификацией, обменом данными и мобильными документами. Следующий этап — проактивные сервисы и использование искусственного интеллекта, которые должны сделать государственные услуги не только доступными онлайн, но и максимально незаметными для самого гражданина.

Теперь Азербайджану предстоит перейти от цифровизации отдельных услуг к дальнейшей цифровой трансформации государства — и именно это станет главным направлением следующего этапа реформ.