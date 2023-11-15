Грузия сопротивляется антироссийскому давлению

Схватка за Грузию продолжается. ЕС через грузинского президента лоббирует торможение нормализации отношений Тбилиси и Москвы, однако правительство Ираклия Гарибашвили игнорирует давление.

В середине мая, после четырех лет перерыва, Россия и Грузия восстановили прямое авиасообщение. Первый рейс из Тбилиси в Москву совершила компания "Азимут". Спустя пару дней вылетел рейс и флагманской грузинский авиакомпании Georgian Airways.

Процесс восстановления связей с Россией не стоит на месте. Сегодня стало известно, что Georgian Airways расширит полеты и в другие российские города. 10 декабря запускаются рейсы в Санкт-Петербург, полеты в аэропорт Пулково будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. С 28 января российская авиакомпания Red Wings нарастила полеты в Петербург с одного до двух раз в неделю, а со 2 декабря будет еженедельно выполнять рейсы в Кутаиси.

Нормализация связей очень беспокоит грузинскую оппозицию, президента Саломе Зурабишвили и их западных союзников.

На днях оппозиция выдвинула в парламенте антироссийскую резолюцию. В документе под названием "Акт о защите Грузии", предложенном депутатами от оппозиционной партии "Лело", предлагалось ввести визы для граждан России, ограничить их доступ на рынок труда, запретить им приобретать недвижимость и землю. Также оппозиция хотела запретить въезд в страну автомобилей с российскими номерами, участие российских компаний в государственных тендерах и вещание российских телеканалов. Кроме того, оппозиция инициировала отмену авиасообщения с Россией.

Подобные инициативы поддерживаются президентом Грузии, бывшей французской гражданкой Саломе Зурабишвили. Она считает, что Тбилиси не может налаживать авиасообщение с Россией. ЕС и США тоже сопротивляются этому и не раз угрожали санкциями правительству Гарибашвили. Власти, однако, не сдаются.

27 ноября бюро грузинского парламента отклонило антироссийскую инициативу. "Последствия могут быть крайне тяжелыми для Грузии", - сказала на заседании бюро глава бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани. Сам премьер Гарибашвили не раз давал понять, что его страна не может присоединиться к европейским санкциям, ибо такой шаг грозит разрушить экономику Грузии.

Наблюдая за тем, как Тбилиси превращается из противника в партнера Москвы, Брюссель думает над новыми способами перетянуть грузин на свою сторону. 23 июня 2022 года лидеры ЕС отказали Грузии в статусе кандидата в члены организации, одобрив его для Украины и Молдовы. Так Брюссель хотел наказать Тбилиси за его отношение к санкциям. Видя, что стратегия не дает пользы, Еврокомиссия изменила подход.

Евросоюз обсуждает возможность принятия Грузии в свой состав, заявил недавно пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Абхазия и Южная Осетия для европейцев - не помеха, они предлагают Грузии отказаться от претензий на эти регионы. То же самое готовится для Молдовы, которую могут принять без Приднестровья.

"Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы", – отметил Стано.

Такие заявления еще больше вдохновляют европейских агентов влияния в Грузии. Зурабишвили, которую обвиняют в несогласованных поездках в ЕС, считает, что Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдовой и Украиной. "Это произойдет в 2030-м, 2031-м или 2029 году, я не знаю, но этот горизонт будет следующим "большим взрывом". Мы — трио, Молдова, Украина и Грузия", — отметила она.

Обозначение европейских перспектив нужно ЕС, чтобы все-таки сместить правительство Гарибашвили и привести к власти "Единое национальное движение" и сидящего в тюрьме Михаила Саакашвили. Промежуточная цель - добиться антироссийских санкций от Тбилиси и ослабить давление России на Украине. Долгосрочная - вернуть утраченные после ухода Саакашвили позиции. Если план сработает, то вкупе с вестернизацией Армении ЕС значительно укрепит свое присутствие на Южном Кавказе.