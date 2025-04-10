Баку взял на себя миротворчество

За последний месяц на площадке Баку состоялись две межгосударственные встречи и один важный официальный визит.

Мировая дипломатия после инаугурации Дональда Трампа бьет ключом. В центре внимания крупные игроки - Россия, США, Европа, Турция, Китай и Иран. Время от времени слышны голоса государств среднего размере, поскольку на их территории проходят переговоры или обмены - это Оман, Саудовская Аравия, Швейцария, ОАЭ и Катар. В числе последних с недавнего времени все более активно проявляет себя Азербайджан, причем в Баку идет не один, а несколько переговорных процессов одновременно.

Турция и Израиль

10 апреля в азербайджанскую столицу прибыли представители Минобороны двух государств - Турции и Израиля. После полуторалетней борьбы из-за Газы эти страны вступили в новый виток противостояния на территории Сирии. Власть в Дамаске опирается на Анкару, и Турция строит в Сирии военные базы. Израилю это не нравится из-за ограничений для ее авиации и сухопутных сил, которые могут быть использованы для ударов по Ирану и контроля Голанских высот и территорий рядом с ними.

Переговоры израильской и турецкой делегаций в Баку могут стать шагом к деэскалации между странами. Процесс примирения двух союзников поддерживает Дональд Трамп, который на встрече с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне попросил его проявить мудрость в отношениях с Турцией. Любопытно, что встреча Израиля и Турции в Баку состоялась после того, как туда съездил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Сирийское направление

Две недели спустя Баку стал центром координации действий России и Сирии. Отношения нового Дамаска с Кремлем складываются не так легко, как это было при Башара Асаде. Еще недавно ВКС РФ и силы под руководством Ахмедом Аш-Шараа выступали прямыми противниками в гражданской войне в Сирии. При этом правительство Аш-Шараа с самого начала демонстрировало гибкость дипломатии на российском направлении и не торопилось с решениями по российским военным базам. Москва тоже почти с первых дней взяла курс на установление отношений. В конце января в Дамаск прибыла российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

О переговорах в Баку между спецслужбами Сирии и России рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. Содержание беседы осталось, разумеется, за кулисами, но сам факт их проведения говорит о взаимном интересе стран в области безопасности, а также о значимости Баку как для Дамаска, так и для Москвы.

Дипломатическую активность в Баку прервал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, поэтому на прошлой неделе центр внимания сместился в Азию. Однако от этого значимость Баку в мировых делах не снизилась, а лишь возросла. Азербайджан, подписав стратегическое соглашение с Китаем, усилил свою многовекторность и авторитет как нейтральной страны и "средней державы". Заинтересованность в сотрудничестве у Пекина с Баку взаимная.

Баку и Тегеран

Почти после возвращения в Азербайджан Ильхам Алиев провел переговоры с еще одним из лидеров стран, на которые сейчас устремлены взоры мировых СМИ. 28 апреля в Баку прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иран сейчас больше вызывает интерес у журналистов из-за его переговоров с США. Однако связи с Азербайджаном - не менее актуальная тема для Исламской Республики Иран. Ведь Азербайджан - сосед, а в последние годы отношения были натянутыми. Через Азербайджан проходит важный для Ирана проект МТК "Север-Юг", связывающий его с ключевым стратегическим партнером - Россией.

Иран не хочет усиления связей Азербайджана с Израилем и с администрацией Трампа в ущерб своему влиянию на Южном Кавказе. Поэтому Пезешкиан, действуя на опережение, решил доказать, что Иран - более близкая Азербайджану страна, ради чего прочел вслух стихотворение Шахрияра на азербайджанском языке.

Майские перспективы

Как видно из графика предстоящих встреч и переговоров, Баку в ближайшем будущем останется центром мировой дипломатии. 3 мая в азербайджанской столице ожидают турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, собирающегося на фестиваль технологий TEKNOFEST. 7 мая сюда прибудет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Причем Нетаньяху выделил на визит 5 дней. 9 мая Ильхам Алиев прилетает в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшем будущем в Азербайджане ожидают и американского президента Дональда Трампа.

Как видно, Баку, с одной стороны, активизировал контакты с великими державами на двустороннем треке, а с другой стороны, выступает площадкой для их взаимного общения. Хотя по своим экономическим показателям Азербайджан уступает Турции и Саудовской Аравии, однако на его территории решается не один, а сразу несколько мировых вопросов. Если Эр-Рияд и Стамбул проводят только переговоры России и США, то Баку объединяет Турцию с Израилем и Россию с Сирией. Потенциально Баку может и стать площадкой для украинского урегулирования, и провести переговоры по деэскалации отношений Европы с Россией.