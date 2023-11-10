Армения "согласилась" на Зангезурский коридор

Власти Армении, увидев, как транспортные пути идут мимо их республики, срочно передумали саботировать Зангезурский коридор, однако попытались замаскировать это якобы собственным "проектом", целиком повторяющим логистическую инициативу Баку. Ереван хочет получать экономические выгоды от интеграции в регион, но политической воли найти в себе все еще не может.

После решения Карабахского вопроса, тормозившего армяно-азербайджанское урегулирование, перед правительством Никола Пашиняна встал вопрос: как одновременно согласиться на справедливые требования Баку и сделать вид, что никаких "уступок" сделано не было? Азербайджан предлагает Армении взаимовыгодные проекты, но диаспора требует от Пашиняна режима "ни шагу назад" даже теперь, когда с сепаратизмом в Карабахе покончено.

Дилемма Зангезурского коридора

Одним из самых неудобных для Еревана камней преткновения является Зангезурский коридор. С одной стороны, Пашинян обязался его открыть еще в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года – организовать беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов между Зангиланом и Нахчываном. С другой стороны, в последние месяцы Баку договорился с Тегераном о прокладке Зангезурского коридора по иранской стороне реки Араз, и теперь говорит, что в вопросе проезда в Нахчыван Ереван уже не нужен. Три года Пашинян использовал вопрос Зангезурского коридора как основание для политического торга, даже угрожал, что вовсе ничего не построит – и вот Азербайджан нашел выход, как обойтись без Армении.

За это время Зангезурский коридор стал важнейшим инфраструктурным проектом послевоенного Южного Кавказа. Интерес к нему проявили и ключевые соседи региона – Россия, Турция и Иран – и более далекие страны, прежде всего Центральная Азия и Китай, для которых дорога от Баку до Нахчывана является новой артерией глобального грузового маршрута "Восток-Запад". В самой Армении признавали пользу проекта: после деоккупации азербайджанских территорий страна лишилась нормальной автотрассы до Ирана (поскольку единственная такая дорога пролегала через Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана), а железная дорога в Иран последний раз действовала еще до Карабахской войны – потому что она проходит через все тот же Нахчыван.

И вот получилось, что Никол Пашинян торговался-торговался по Зангезурскому коридору и вдруг остался ни с чем, потому что проект, как ранее железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс" и нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", был направлен в обход слишком увлекшегося торгом и в целом ненадежного регионального игрока. Россия теперь получит ж/д сообщение с Турцией по территории своего союзника Азербайджана и партнера Ирана, Азербайджан – наземный доступ к Нахчывану и турецким территориям, Иран – интеграцию в региональные грузоперевозки, а Армения – ничего. Еще один проигрыш режима Пашиняна, причем на ровном месте: чтобы у Ереван все было в порядке, ему всего-то требовалось проложить 50 км рельсов и асфальта.

Зангезурский коридор "по-армянски"

Поэтому Никол Пашинян в срочном порядке передумал саботировать Зангезурский коридор. Однако, поскольку диаспора на него по-прежнему давит, а сам он очень много слов потратил на то, чтобы аргументировать неприемлемость для Еревана слова "коридор" в применении именно к дорогам Зангилан-Нахчыван, армянский премьер не мог просто объявить начало строительства трасс через Мегри. Ему пришлось устроить, так сказать, "армянский ребрендинг" Зангезурского коридора, то есть переименовать проект на свой лад.

Так родился на свет "проект" "Перекресток мира". Кавычки приходится использовать, поскольку из нового в "проекте" только название и отстаивание армянских интересов – в остальном это все тот же Зангезурский коридор. Он предполагает тот же самый железнодорожный путь между Зангиланом и Нахчываном через Мегри и дополняет ее разве что еще одной дорогой через северную границу Азербайджана и Армении, не интересной Баку из-за слишком большого транзита по армянской территории. А фокус сделан на открытии советской железной дороги из Армении в Иран через Нахчыван. Проблема "Перекрестка мира" в том, что в таком виде он нужен только самой Армении, чтобы спастись от намечающейся полной транспортной изоляции – всем остальным достаточно Зангезурского коридора.

Вместо того, чтобы выдавать всем хорошо известные азербайджанские проекты за только что придуманные армянские, Николу Пашиняну стоит перестать устраивать политическое шоу, сесть за стол переговоров с Азербайджаном и договориться о маршруте Зангезурского коридора через Армению, раз уж Еревану это наконец-то стало интересно. Важный момент – для этого говорить нужно не с посредниками или через посредников, а напрямую с Баку. Пашиняну необходимо сделать выбор: служит ли он внешним силам или руководит государством на Южном Кавказе. Если второй вариант, то посредники для диалога с президентом Ильхамом Алиевым не требуются. Те, кто заинтересован в Зангезурском коридоре, в любом случае такой двусторонний диалог поддержат.

Если же первый вариант, то вместо "Перекрестка мира" у Пашиняна получится "Армянский тупик".