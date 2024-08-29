В какие игры Армения играет с БРИКС?

В парламенте Армении поспешили откреститься от планов членства в БРИКС, в то время как в МИД РА заявили о планах отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани.

Одно из главных событий мировой политики этой осени - саммит БРИКС 22-24 октября в Казани. Встреча будет значимой не в последнюю очередь потому, что на нее приедут пять новых членов в лице ОАЭ, Египта, Ирана, Эфиопии и Саудовской Аравии. Кроме того, сразу как минимум десять иностранных лидеров влиятельных государств посетят Россию (в умах западных политиков и журналистов все еще пребывающую в "изоляции"). Вдобавок к этому может быть принято решение о дальнейшем расширении, так как Азербайджан и Турция уже подали заявку на членство.

Всего на саммит БРИКС в Казани приглашены лидеры 36 стран. Из них 18 уже подтвердили свое участие. Об этом ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, возглавлябщий организационный комитет по подготовке к председательству России в БРИКС.

В числе приглашенных, помимо лидеров стран-членов БРИКС, присутствуют лидеры стран СНГ и представители государств, председательствующих во влиятельных региональных организациях Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Среди приглашенных и изъявивших желание участвовать стран числится и Армения.

Сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян подтвердил участие своей страны в казанском саммите. В то же время в комиссии парламента РА по внешним связям дали понять, что Армения не обсуждает вопрос о членстве в БРИКС.

БРИКС не позиционирует себя как альтернатива Западу и не пытается создать какие-то структуры, подменяющие устоявшиеся международные институты и их правовое поле (ООН, МВФ, Всемирный банк), тем не менее членство в ней означает желание теснее сотрудничать с незападными странами - Россией и Китаем, с которыми США и ЕС ведут геополитическое и геоэкономическое противостояние.

Армения с 2018 года дрейфует на Запад. После поражения в Карабахской войне этот дрейф в Ереване даже не пытаются завуалировать. Встречи в Париже и Брюсселе, визиты глав ЦРУ, еврочиновников и американских военных стали нормой для Еревана. Все это происходит параллельно с игнорированием саммитов ОДКБ, заморозкой членства в этом военном блоке и резкими заявлениями в адрес России, самое мягкое из которых выражается в сомнениях о надежности союзнических отношений, а самое грубое - в "предательстве Москвы".

С учетом очевидного кризиса в отношениях с Россией и отсутствием желания как-то сгладить процесс прибытие Никола Пашиняна на саммит БРИКС смотрится, мягко говоря, странно. Зачем ассоциировать себя с лидерами, которых на Западе считают "диктаторами" и "нарушителями международного порядка"? К тому же, несмотря на попытки подписать мирное соглашение, Баку все еще рассматривается Ереваном как противник, ровно как и Анкара. Между тем Турция и Азербайджан обозначили намерение вступить в БРИКС.

Поэтому возникает вопрос: зачем Пашиняну приезжать в Казань?

Ответ кроется все в той же циничной и прагматичной Realpolitik. В Евросоюз и НАТО Армению еще никто не взял. Им бы Украину, Молдову и Грузию "переварить". Пашинян, конечно, вывел российских пограничников из "Звартноца", но база в Гюмри все еще стоит. Экономика и энергетика Армении все так же зависит от российских компаний. Чуть ли не половина экспорта страны приходится на Россию, да и по импорту Москва с 20% тоже возглавляет список. В тройке импортеров и экспортеров следом идут Китай и ОАЭ - члены БРИКС. Пока отношения с Азербайджаном и Турцией не нормализованы, а США и ЕС не предоставили Армении свои гарантии, Россия остается главным фактором безопасности для Еревана.

Поэтому из уважения к экономике и реалиям геополитики Пашинян не хочет быть белой вороной и планирует посетить столь представительный саммит. Лишний раз пожать руку влиятельному Си Цзиньпину или Нарендре Моди, чья страна наряду с Францией активно вооружает Армению, ему явно не помешает. Полагаться исключительно на европейские инвестиции опасно. Кто знает, что ждет впереди европейскую экономику с продолжающимся конфликтом на Украине и дикими ценами на газ?

Но на всякий пожарный случай депутаты от правящей партии "Гражданский договор" обезопасили своего премьера, поспешив заявить об отсутствии планов вступать в БРИКС. Вдруг в Брюсселе и Вашингтоне это не так поймут. Западные лидеры, конечно, не рискуют обливать грязью БРИКС, где есть партнеры США и ЕС в лице Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бразилии. Но в глубине души любые альтернативные прозападным проекты у них вызывают недоумение.

Вопрос - "А взяли ли бы Армению в БРИКС сами члены этого клуба?" - остается риторическим.