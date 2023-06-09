В Москве прошел творческий вечер Тофика Шахвердиева

Опубликовано: 17:24, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве в Большом зале Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино прошел творческий вечер заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Азербайджана, лауреата множества международных и отечественных премий, кинорежиссера, сценариста, оператора, педагога и фотографа Тофика Шахвердиева.

В рамках творческого вечера кинорежиссера и фотографа Тофика Шахвердиева, который прошел в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, состоялся показ короткометражных фильмов ”Лагич”, "Баку" и ”Мирная военная музыка”, а следом открылась фотовыставка "Тысячеликая секунда".

Мероприятие было организовано представительством Фонда Гейдара Алиева в России и Азербайджанским культурным центром библиотеки иностранной литературы имени Рудомино.

Персональная фотовыставка Тофика Шахвердиева будет проходить в библиотеке до 30 июня.