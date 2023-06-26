В Москве отметили День Вооружённых сил Азербайджана

Опубликовано: 17:11, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

26 июня Азербайджан празднует День Вооруженных сил. В этот день в 1918 году, руководство Азербайджанской Демократической Республики приняло решение о создании первой регулярной армейской части – Отдельного азербайджанского корпуса. День Вооруженных сил стал отмечаться 26 июня при Гейдаре Алиеве.

В посольстве Азербайджана в России состоялся торжественный приём по случаю 105-й годовщины образования Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и военные атташе многих стран.