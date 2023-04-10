Турция - "всепогодный" партнер России

Опубликовано: 16:29, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Круглый стол, посвященный отношениям между Россией и Турцией, прошел в Москве в рамках XXIV Ясинской конференции. На его полях Александр Кузнецов и Павел Шлыков оценили уровень взаимодействия Москвы и Анкары в новых условиях.

Круглый стол по российско-турецким отношениям в новых условиях прошел в Москве в рамках XXIV Ясинской международной научной конференции.

На полях мероприятия эксперты Александр Кузнецов и Павел Шлыков оценили уровень взаимодействия между Россией и Турцией в сферах политики, геополитики, региональной безопасности и экономики.

Напомним, XXIV Ясинская международная научная конференция проходит в Москве в Высшей школе экономики с 4 по 14 апреля. В ней принимают участие более 3 тысяч ведущих ученых и экспертов, представителей бизнес-сообщества и государственных служащих из более чем 30 стран.

Мероприятие проводится совместно с ведущими российскими корпорациями, исследовательскими и консалтинговыми организациями.

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