ТОП - 3 правила и забудешь о болезнях! Профессор Продеус. На здоровье!

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске профессор Продеус расскажет, какие лекарства помогут снять первые симптомы ОРВИ. Мы узнаем, какие 3 действия помогут поддержать иммунитет. Выясним, какие анализы «на иммунитет» можно сдать и обозначим 3 нехарактерных симптома, при которых важно обратиться за к врачу иммунологу-аллергологу.